Калининград — это наименее трудозатратный вариант перенестись в мягкий климат центра Европы, окунуться в архитектуру эпохи неоготики и модерна и подышать балтийским воздухом. Рассказываем о наиболее интересных местах Калининграда и окрестностях в гиде «Афиши Daily».

Три заведения, где можно поесть и выпить Гастробар «Соль» Леонова, 55

«Соль» — пожалуй, одно из самых популярных и модных мест города, попасть в него бывает сложно даже в будний день, поэтому советуем бронировать стол заранее. Кухня заведения — европейская, азиатская и фьюжен, представлен широкий ассортимент rawbar-а. Средний чек — 1000–1500 рублей. Особой популярностью у посетителей пользуются хрустящие баклажаны с томатами и молодым сыром (395 р.), десерт Necamembert, выполненный в виде головки сыра (330 р.), а также дегустационный сет на двоих из семи курсов (3600 р.). Большой выбор вин и авторские коктейли. Ресторан «Мадам Буше» Октябрьская, 2а

«Мадам Буше» — заведение домашней французской кухни, расположившееся на трех этажах маяка в Рыбной деревне. Аутентичные блюда, стильная подача и приятная атмосфера, есть возможность сесть на веранде с видом на реку Преголя. Французский крестьянский густой суп обойдется гостям в 295 рублей, а кальмары гриль — в 495. Многие посетители также хвалят мидии в сливочно-сырном соусе (565 р.). Стол рекомендуется бронировать заранее. Ресторан Seasons просп. Мира, 74

Seasons — второе заведение от создателей «Соли». Стильный дизайн интерьера и современная русская кухня. Уровень цен несколько выше, чем в гастробаре, но в целом средние счета сопоставимы. В меню, в частности, представлены голубцы с мраморной говядиной, соусом из лесных грибов и трюфельной сметаной (490 р.), гречотто с лесными грибами, сыром пармезан и муссом из боровиков (385 р.), винегрет с камчатским крабом, печеными корнеплодами и муссом из свеклы (595 р.), а также блюда с черной и красной икрой. 7 главных достопримечательностей Остров Канта

Главное туристическое место Калининграда, с которого, как правило, начинается знакомство с городом, — это остров Иммануила Канта. Доминанта острова — это кафедральный Домский собор Богоматери и Святого Адальберта с могилой философа. Точная дата строительства собора неизвестна, но формально ею принято считать 1380 год. Внутреннее убранство собора серьезно пострадало во время бомбардировок 1945 года, однако само здание удалось сохранить. Внутри расположился самый большой в России органный комплекс, состоящий из двух — большого и малого хорового — органов. Концерты проходят каждый день и пользуются огромным спросом как среди туристов, так и среди местных жителей. Билет на концерт обойдется в 450 рублей для взрослых и в 150 рублей для школьников и студентов, а пенсионеры и инвалиды могут посетить мероприятие за 300 рублей. Рыбная деревня

По соседству с островом Канта, на Октябрьском острове и берегу реки Преголя, расположена Рыбная деревня — городской квартал, построенный в стилистике довоенного Кенигсберга. Создание комплекса началось в 2006 году и продолжается до сих пор. Самое яркое сооружение Рыбной деревни — башня-маяк. Комплекс хорошо вписывается в историческую часть города, а на первых этажах зданий расположены уютные рестораны, что делает его еще одной точкой притяжения для туристов. Дом советов Шевченко, 2, корп. 5

Недостроенное здание в центре стало одним из главных символов города. Его строительство началось в 1970 году. Дом советов строили несколько десятилетий, но за год до запланированной сдачи работы были приостановлены. В прошлом году губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил, что Дом советов будет демонтирован в феврале–марте 2021 года, но пока долгострой до сих пор на месте. Набережная реки Преголи и Дом смотрителя моста XIX века Багратиона, 4

Река Преголя, которую мы уже встречали возле острова Канта и Рыбной деревни, полностью протекает на территории Калининградской области и является ее самой крупной водной артерией. У реки есть два русла, Новая Преголя и Старая Преголя. Русла зачастую соединяются протоками, которые и образуют острова — такие, как остров Канта. Если прогуляться вдоль набережной Преголи в сторону калининградского стадиона, вы встретите Дом смотрителя Высокого моста, который часто называют «домом барона Мюнхгаузена» или «пряничным домиком». Здание было построено в 1899 году в стиле неоготики. Примечательно, что Высокого моста рядом с домиком смотрителя уже нет — его демонтировали в 1938 году и возвели новый. Впрочем, и высоким мост никогда не был, а такое название получил из‑за своего расположения — он был построен выше всех остальных мостов по течению Преголи. Здание биржи и поющий фонтан Ленинский просп., 83

Еще одна достопримечательность на берегу Преголи — здание кенигсбергской биржи рядом с эстакадным мостом. Здание биржи было построено архитектором Генрихом Мюллером в 1875 году. Раньше в нем проводили торги, а также устраивали концерты и выставки. Последняя роль прочно закрепилась за зданием, по сей день в нем находится Калининградский музей изобразительных искусств. В музее хранятся коллекции работ художников Восточной Пруссии, а также отечественных художников второй половины ХХ века и современных калининградских. Билет стоит от 100 до 400 рублей в зависимости от выставки и категории посетителя.

В 2018 году в сквере возле здания биржи открылся светомузыкальный фонтан. Как правило, фонтан начинает работать в мае–июне, а на зиму его отключают. В 12.00 и 17.00 проводится светомузыкальное шоу, а в 21.40 — световое. Форт № 5 улица Булатова (ориентир — знак «Калининград» на въезде в город)

Пятый форт, носивший имя короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, был частью системы немецких оборонительных укреплений «Ночная перина Кенигсберга», которая возводилась вокруг города-крепости с середины XIX века. Форт расположен в предместьях Калининграда — к примеру, от острова Канта дорога до него на автомобиле составит от 15 до 30 минут, а на общественном транспорте — 45 минут. Форт сильно пострадал при штурме советскими войсками в 1945 году, немецкий гарнизон держал осаду с 3–5 по 8 апреля, тогда как шестой и седьмой форты советским войскам удалось взять за несколько часов. За это пятнадцать советских солдат получили звание Героя Советского Союза — и это едва ли не единственный случай в отечественной истории, когда за взятие столь небольшого фортификационного объекта такое количество людей отметили высшей наградой СССР. Сейчас форт носит статус объекта культурного наследия федерального значения. В 2010 году форт открыли для посещения туристами, стоимость входного билета для взрослого — 200 рублей. Калининградский зоопарк и дендропарк просп. Мира, 24

Зоопарк в Калининграде — один из самых больших зоопарков, работающих сейчас в России. Немецкий предприниматель Герман Клаасс основал его в 1896 году, а после капитуляции немецких войск зоопарк достался Калининграду. Зоопарк совмещен с дендропарком, а общая площадь объекта составляет 16,5 га. На территории зоопарка живут более 350 видов животных: например, зебры Гранта Марс и Венера, слониха Преголя, пара львов Бонифаций и Тисса с львенком Леей, медведица Настя и другие животные. Наиболее удачное время для посещения дендропарка — апрель и май, когда зацветают магнолии и сакуры. Стоимость билета для взрослого — 300 рублей. А что еще посмотреть? Города Калининградской области не менее интересны, чем сам Калининград, а в некоторых местах до наших дней дошло даже большое наследие времен Восточной Пруссии. Обязательные точки программы-минимум для путешествия по Калининградской области — Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Куршская коса. Светлогорск

Добраться от Калининграда до Светлогорска можно на автомобиле (около 30 минут), автобусе (1 час 25 минут) и электричке (56 минут). Билет на электричку обойдется в 90 рублей, на автобус — чуть больше 100. До 1947 года Светлогорск носил название Раушен. Это курортный и очень зеленый город, площадь которого составляет всего 21 квадратный километр, а население лишь чуть превышает 15 тыс. человек. Одна из главных достопримечательностей Светлогорска — водонапорная башня, построенная в 1907–1908 годах. Также визитной карточкой города являются его набережная и небольшая, но атмосферная канатная дорога, билет на которую стоит 50 рублей. Помимо этого, стоит посмотреть на небольшой органный зал в глубине леса, а также на бывшую лютеранскую кирху 1907 года, которая сейчас относится к калининградской епархии РПЦ и освящена в честь Серафима Саровского в Светлогорске. Лучший ресторан города и, возможно, всего региона — заведение Local при отеле Madame L. В меню представлена современная европейская кухня, средний чек составит 1500–2000 рублей. Рекомендуем попробовать запеченный баклажан с томатной сальсой и кинзой по-азиатски (480 р.), листья салата с креветкой в соусе васаби с жареным миндалем (610 р.), а также паштет из печени кролика с беконом и фермерским вареньем (380 р.). В Madame L можно не только посетить ресторан, но и остаться на ночь — стандартный номер обойдется примерно в 7500 рублей, но в стоимость включено посещение современного спа-комплекса при отеле. Зеленоградск

Зеленоградск, или, как он назывался раньше, Кранц, расположен к Калининграду еще ближе, чем Светлогорск: на машине доехать до него можно примерно за 20 минут, а на электричке — за 45. Билет в одну сторону будет стоить 64 рубля. Площадь Зеленоградска меньше, чем Светлогорска (17 кв. км), а население больше — здесь постоянно проживают около 16,5 тыс. человек. Визитная карточка города — Курортный проспект, главная туристическая пешеходная улица. В 200 метрах от нее расположена набережная, пройдя вдоль которой можно попасть в городской парк с прудом. Важная достопримечательность города — лютеранская кирха Святого Адальберта, заложенная в 1896 году. Сейчас это православная церковь Преображения Господня. Еще одна интересная деталь: Кранц считается городом кошек. Экскурсоводы обычно рассказывают, что, согласно легенде, кошки поселились здесь давно и помогли горожанам спастись от мышей и крыс. В действительности «кошачий» бренд стал отличительной чертой города относительно недавно и был создан для привлечения туристов. Поужинать после прогулки можно в ресторане балтийской кухни «Телеграф», где вам могут предложить балтийскую уху c лососем, судаком и сливками (290 р.), свиную рульку с тушеной капустой и горчичным соусом (130 р. за 100 г) и баклажаны в остро-сладком соусе с томатами черри (390 р.). По выбору отелей Зеленоградск значительно уступает Калининграду и Светлогорску. Янтарный

Добраться от Калининграда до небольшого поселка на берегу Балтийского моря сложнее, чем до Светлогорска и Зеленоградска: сделать это можно только на автомобиле или автобусе, который не ходит регулярно. Впрочем, доехать до Янтарного можно и на такси — поездка будет стоить чуть больше тысячи рублей, а заказать машину в обе стороны можно через все популярные агрегаторы. Время в пути составит от часа до полутора. Пляж в Янтарном признан лучшим в Калининградской области, кроме того, он первым в России получил международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты безопасности и экологичности. Остановиться рекомендуем в отеле Schloss, который размещен в бывшем охотничьем замке прусского короля Фридриха I. Забронировать номер можно в исторической части здания, восстановленной по старинным чертежам и фотографиям, или в новой пристройке с панорамными окнами. Стоимость проживания в низкий сезон начинается от 5000 рублей. Еще одна популярная локация в Янтарном — сауна Nordic SPA, расположенная на берегу Балтийского моря. В комплексе есть две сауны с панорамными окнами и две купели под открытым небом. Час пребывания стоит 1500 рублей, минимальное время пребывания — два часа. Куршская коса