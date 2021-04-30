Казань от Москвы отделяет ночь на поезде — пожалуй, это ближайший к столице город, где можно приобщиться к восточной культуре. Это идеальное место, чтобы провести не пару дней, а целую неделю. В преддверии фестиваля Awaz, который пройдет в Казани 20–23 мая, собрали главные достопримечательности, крафотвые бары и рестораны города в одном списке.

5 заведений, где можно поесть «Артель» Муштари, 18

«Артель», расположенная в тихой части центра, определяет себя как бистро — команда шефа Булата Ибрагимова делает упор на быструю подачу. Другой приоритет — свежие местные сезонные продукты. Поэтому меню заведения постоянно обновляется. Однако в нем всегда присутствуют современные вариации знаковых блюд татарской кухни — например, равиоли с кортом (особым видом вареного творога), токмач-рамен или кыстыбый с тыквой и копченой кониной. Другое заведение, к которому приложил руку шеф «Артели», — это Daft Pub с тем же упором на сезонные продукты, а также картой настоек собственного производства. «Пир» Хади Такташа, 54а

В «Пире», расположенном на живописном берегу озера Кабан, — разнообразное меню. Однако не в последнюю очередь сюда стоит приходить за татарской кухней в традиционном прочтении. Попробуйте фирменный гороховый суп с кониной, национальные холодные закуски и эчпочмаки, которые выпекают специально для вас в настоящей печи. «Ранняя пташка» Астрономическая, 17

Кофейня «Ранняя пташка» находится рядом с физическим корпусом Казанского университета. Сюда специально приезжают за фирменными творожными кольцами и большим выбором бейглов. В меню есть как классические бейглы с лососем, беконом и яйцом или сливочным сыром, так и запеченные — например, с песто или колбасками. В городе много хороших кофеен — как сетевых (Skuratov, Surf Coffee), так и с продукцией местных обжарщиков («Нефть», «Ботаника»). С кондитерскими в Казани тоже все в порядке. Если гуляете по центру, загляните в Smorodina Cakes, а если живете в спальном районе — в Al’Reze. Есть и чайные — Guru, «Другой чай» × Guru и «Дзен». Все они расположены в центре. Tawooks Московская, 40

У Татарстана и Турции — тесные экономические и культурные связи. В республике работает генеральное консульство страны и несколько совместных предприятий. Поэтому в Казани много хороших кафе с турецкой кухней. Одно из самых популярных — расположенное недалеко от Центрального рынка, вокзала и ЦСК «Смена» Tawooks. Сюда стоит прийти за бейти-кебабом — блюдом из мяса на гриле в лаваше с томатным соусом и йогуртом — и другими видами кебаба, а запить все айраном или турецким кофе. Другие достойные турецкие заведения — сеть Sofra Kebab, ресторан Anatolian Grill и маленькое кафе Marmaris на краю Ново-Савиновского района, где подают настоящий искандер-кебаб благодаря вертикальному вертелу с говядиной. «Самса № 1» Г.Тукая, 7

Круглосуточное (в то время, когда это было разрешено, на момент написания статьи заведения в Казани работают до 0.00) кафе с лучшими в городе люля-кебабом за 80 рублей и самсой нескольких видов. Обстановка скромная, а пустых столиков почти никогда нет. Будьте готовы постоять в очереди, а чай заварить самостоятельно, положив заварку в чайник по вкусу. «Самса № 1» расположена рядом с Центральным рынком. В этом же районе — много других заведений с восточной кухней. Из других бюджетных кафе в центре города рекомендуем «Хануму» и «Гирос» на Гоголя. Очень популярны фошные (рискнем предположить, что из‑за сходства фо с супом-лапшой, — важнейшим блюдом татарской кухни). Большинство из них — достойные. Попробовать недорогую национальную еду, а заодно послушать плейлист альтернативной татарской музыки можно в кафе сети «Тюбетей». Также в городе множество дешевых столовых, среди которых стоит особо отметить знаменитую вегетарианскую на Баумана с лозунгом «Мы никого не едим». 3 места, где можно выпить «Соль» Профсоюзная, 22

Весь день «Соль» работает как кафе — сюда специально приезжают за сытными завтраками и комбообедами. А по вечерам превращается в один из центров Профсоюзной — главной клубной и барной улицы города. По вечерам в «Соли» выступают заметные инди-музыканты со всей России и местные артисты, а по ночам играют локальные и приезжие диджеи. По четвергам в баре с неизменным успехом проходят джазовые джемы. Из напитков рекомендуем заказать фирменный шот с «Бугульмой». Fomin Bar & Shop Профсоюзная, 10

Один из главных крафтовых баров города, где можно попробовать в том числе и местные сорта, — например, лагер и пшеничку «Луч» и «Туман», которые варит само заведение, или молочный стаут «Черный государь», созданный вместе с одноименной казанской рок-группой. В основном здесь камерная атмосфера, но иногда проходят шумные концерты местных инди-артистов вроде «Человека Цеце», диджей-сеты с неочевидной музыкой и даже вечеринки с живым исполнением нойза, индастриала и импровизационной электроники. Начав веселье в «Фомине», можно переместиться в другие бары Профсоюзной — например, «Волну» с крафтовыми настойками и бутербродами со шпротами или недорогой «Бегемот» с неподдельной советской атмосферой. Или пойти в расположенные на той же улице клубы Jam Bar или Bazzar. Relab Баумана, 9а

Когда говорят о коктейльной культуре в городе, первым делом, как правило, вспоминают заведения из Relab Family Артура Галайчука. В Relab акцент сделан на классических коктейлях и закусках. Mr. Willard — это спикизи-бар с неочевидной коктейльной картой и меню. Попасть в него можно по рекомендации либо будучи постоянным клиентом Relab. Однако пароль для входа можно узнать и просто посетив Relab — говорят, что туристам везет чаще, чем местным, но и у последних есть шанс. Последний из проектов Галайчука Paloma Cantina — это мексиканская кухня, текила и коктейли на основе мескаля. Он создан вместе с основателями El Copitas, попавшего в список The World’s 50 Best Bars. Эта «корпоративность» сказывается на атмосфере места — например, на просьбу сделать музыку потише персонал отвечает резким отказом, ссылаясь на правила заведения. 5 мест культуры и развлечений Центр современной культуры «Смена» Бурхана Шахиди, 7

В «Смене» проходят выставки отечественных и зарубежных художников, научно-популярные лекции, кинопоказы, книжные презентации, фестивали и концерты академической и авангардной музыки, джаза и фолка. На первом этаже расположен книжный магазин с кураторским выбором книг независимых издательств, цены на которые часто бывают ниже московских. Здесь же находится небольшая кофейня и магазин виниловых пластинок «Сияние», где можно купить редкую пластинку турецкого прог-рока, кассету с нижегородским панком или футболку техно-группы с казанскими корнями «ПТУ». От «Смены» удобно отправляться в путь по секондам: в соседнем здании находится «Свалка», рядом «Европа Lux», «Мегахенд» и маленький винтаж-стор на улице Парижской Коммуны. Werk Габдуллы Тукая, 115, корп. 6

Werk находится в бывшем здании мебельной фабрики в промзоне недалеко от центра — там, где кончается набережная Кабана. Само арт-пространство и его резиденты ассоциируются скорее с техно и другой танцевальной электроникой, однако здесь выступают и местные инди- и панк-команды, а также приезжие рок-артисты («Увула», «Суперкозлы» и другие). Werk не боится экспериментировать с форматами — здесь проводились вог-бал и вечеринка Popoff Kitchen. Летом работает открытая площадка. Уйдя с танцпола, можно заглянуть в находящийся в одном из залов секонд-хенд Mne Jarko — что‑нибудь купить или оставить на продажу. Также в арт-пространстве проводятся выставки, лекции, круглые столы, перформансы и спектакли — но пока реже, чем концерты и вечеринки. Национальная библиотека Пушкина, 86

В библиотеку стоит зайти после прогулки по центру, чтобы полюбоваться на Казанку из панорамных окон, выпить кофе, отдохнуть в любом приглянувшемся кресле и почитать книжку — если вы не планируете уносить литературу домой, то вам даже не нужен читательский билет. В библиотеке можно чувствовать себя как дома — не стесняйтесь прогуляться по этажам и зайти в разные залы. На втором этаже находится театральная площадка Moñ‎. Каждый год в Moñ‎ меняются кураторы, в 2021 году это казанский режиссер Туфан Имамутдинов и директор Центра им. Мейерхольда Елена Ковальская. Билеты на спектакли советуем покупать заранее. В помещении также проводятся выставки, концерты и кинопоказы, работают книжный магазин «Смены» и студия звукозаписи главного татарского инди-лейбла Yummy Music. Парки «Черное озеро»

Средних размеров парк в самом центре города. Зимой тут располагается популярный каток, а летом работает маленький филиал книжного «Смены». Здесь же проводится летний книжный фестиваль «Смены», масштабное событие с книжной ярмаркой, лекциями, воркшопами и презентациями. На «Черном озере» есть беговая дорожка со специальным покрытием и большая детская площадка. Крупные парки в Казани удалены от центра, но зато центральные парки и садики расположены так близко друг к другу, что их можно легко обойти зараз. В шаговой доступности от «Черного озера» находится Фуксовский сад — со скульптурой Карла Фукса (обойдите ее сзади и поглядите на набалдашник трости) и видом на Казанку, Ленинский сад — с фонтаном в центре и стелой жертвам политических репрессий, сад Эрмитаж и Лядской сад. «Русско-немецкая Швейцария»

Под курьезным топонимом скрывается парк площадью в 317 гектаров вместе с акваторией. Он отрезан от города железной дорогой и мостом Миллениум, что позволило сохранить природную зону нетронутой. У «Швейцарии» — интересный рельеф: множество холмов, с которых открывается захватывающий вид, солнечные поляны, лесистые части, опутанные сетью тропинок. На данный момент парк не благоустроен и благодаря этому сохранил особое дикое обаяние. Гуляя по нему, вы можете натолкнуться на купель, остатки фундаментов, старые деревянные площадки для занятий физкультурой и установленные жителями столики для пикников. Входов в парк несколько, и не все из них легко найти. Если вы начинаете путь в центре, то зайти в «Швейцарию» можно через песчаную косу со стороны экстрим-парка «Урам». Набережная Кабана

Обновленная набережная в центре города идет от Театра Камала до улицы Назарбаева. Можно купить еды и кофе в расположенных неподалеку «Вкусвилле», Skuratov или Surf Coffee и прийти сюда любоваться на берег Старо-татарской слободы или обойти озеро вокруг. Вдоль набережной растет более 12 тысяч растений, в том числе редкие виды. Летом здесь можно позаниматься йогой и танцами, посетить выставки и концерты, а также прокатиться на катамаране и арендовать мангал и столик для пикника. Горкинско-Ометьевский лес просп. Победы, 69

Самый крупный среди благоустроенных парков Казани соединяет два лесных массива в одну зону отдыха общей площадью в 80 гектаров. Здесь есть лыжная база, экоцентр с общественным огородом, скайпарк, детская площадка и другие типичные для парков активности. Горкинско-Ометьевский лес расположен на границе Советского района, поэтому ехать сюда из центра придется специально. Достопримечательности Казанский кремль

Комплекс Казанского кремля — древнейшая часть города и, пожалуй, главная его достопримечательность. В некотором роде Кремль стал символом превратившейся в туристический бренд толерантности казанцев. «Мечеть и церковь — не разлей вода», — поет о ней казанский бард Гена Стечкин, очевидно, имея в виду расположившиеся на территории комплекса мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор. Другая архитектурная достопримечательность Кремля — падающая башня Сююмбике. Также на территории комплекса расположены семь музеев, включая художественный центр «Эрмитаж-Казань», где можно наткнуться на достойную внимания временную выставку. От стен Кремля начинается шумная Кремлевская набережная с назойливой музыкой и дежурными павильонами с фастфудом. С нее открывается красивый, особенно вечером, вид на застроенный высотками другой берег Казанки. А в конце набережной расположен новый экстрим-парк «Урам», за которым начинается территория «Русско-немецкой Швейцарии». Старо-татарская слобода

После завоевания Казани Иван Грозный выселил татар в гетто, которое начиналось за озером Кабан. Плоды этого разграничения можно почувствовать и сейчас — севернее Булака вам будет встречаться много церквей (обязательно посетите Петропавловский собор и поднимитесь на колокольню Богоявленского), а южнее Булака — мечети. Из двенадцати исторических мечетей рекомендуем посмотреть на каждую — это несложно сделать, если спланировать маршрут заранее. Старо-татарская слобода — район города, сильно отреставрированный для туристов, но сохранивший свой шарм. Здесь расположены медресе «Мухаммадия» и Казанский исламский университет. В этом районе много халяльных кафе, магазинов мусульманской одежды и есть халяльный супермаркет «Бахетле». Мы советуем заглянуть в Музей чак-чака — на первом этаже расположено маленькое кафе, где заваривают замечательный татарский чай с травами. За углом еще одно интересное место — галерея-магазин национальной одежды «Эбиволь». Свияжск

Свияжск расположен в 30 километрах от Казани в акватории Волги, Свияги и Щуки. Основанный Иваном Грозным в 1551 году, остров-град сохранил памятники древнерусской архитектуры, православной культуры и истории. Среди достопримечательностей острова — впечатляющий музей археологического дерева «Татарская слободка», соборы и церкви, в том числе деревянная Троицкая церковь XVI века. На острове постоянно проходят достойные внимания выставки, спектакли, ежегодно — театральная лаборатория «Свияжск АРТель» и фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В Свияжск часто приезжают на полдня, но, чтобы почувствовать особый ритм места, в нем надо заночевать — увидеть остров без туристов, погулять по ночным улицам и берегу реки, посетить нетуристическую часть с частной застройкой. Если уж вы решили провести в Свияжске полдня, отправляйтесь в него на речном трамвайчике, а не автобусе. Музей Ленина Казань, Ульянова-Ленина, 58

Дом-музей Ленина расположен в флигеле дома дворян Орловых, где чуть меньше года прожила семья Ульяновых. Интерьер максимально приближен к оригиналу — в том числе в комнате Ленина с отдельным входом, через который молодой Ильич мог с удобством уходить на тайные собрания. Музей находится в тихой части центра Казани, рядом с нетуристическими улицами Низенькой и Овражной, где еще сохранились остатки старой деревянной застройки. В пяти-десяти минутах ходьбы отсюда — другие маленькие и милые музеи Арбузовых, Баки Урманче, Жиганова, Боратынского, Джалиля, Аксенова, Горького и Шаляпина. Имейте в виду, что в некоторые из них можно попасть только по предварительному звонку. Как добраться Добраться до Казани из Москвы можно поездом, самолетом или на автомобиле. Путешествие на поезде занимает одну ночь. Билеты на сидячие места начинаются примерно от 1200 рублей, плацкарт — от 1800, в купе — от 2200. Самолет летит около полутора часов, в зависимости от аэропорта. Летают S7, «Аэрофлот», «Победа», Уральские авиалинии, Utair и «РусЛайн». Цены на момент написания статьи начинаются от 3500 рублей. Ехать на машине примерно 12 часов. Где остановиться В Казани не обязательно селиться в центре — такси стоит недорого и, как правило, приезжает за пару минут. Пробок в городе почти нет, только в часы пик, но и тогда они в основном незначительные. В выходные и праздники пробок обычно нет вообще. На момент написания статьи цены на места в хостелах и комнаты в Казани на Airbnb начинаются примерно от 700 рублей, а средняя цена за квартиру составляет около 11 000 рублей. Если вы решили жить поближе к достопримечательностям и выбираете отель в центре, можете обратить внимание на гостиницу Ramada рядом с железнодорожным вокзалом и «Сменой», а также на Ibis и «Ногай» — будет недалеко возвращаться, если вечер закончится в одном из баров и клубов Профсоюзной.