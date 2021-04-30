Вы на секунду отвернулись, а все ваши друзья постят фотки из Сочи? Все в порядке — просто в Сочи классно. Рассказываем, что точно нужно посмотреть в этом городе, где есть и как морально подготовиться.

Что такое Сочи Сочи — это очень длинный город, растянутый по побережью Черного моря. Тянется он от поселка Лазаревское почти до Абхазии. Есть три основные части: Большой Сочи — это то, что обычно называют городом Сочи, Адлер — бывшая столица Абхазии, и поселок Красная Поляна в горах. В этом гиде мы говорим о Большом Сочи и о местах, до которых можно быстро из него добраться. Не обращайте внимания на музеи, галереи и театры — Сочи создан, чтобы гулять.

Как добраться Быстрее всего добираться до Сочи на самолете: полет из Москвы займет 2,5 часа. Цены на билет в одну сторону начинаются от 2500 рублей. Но цены сильно плавают от недели к неделе, так что стоит заложить 6000–7000 на билеты в обе стороны. Можно доехать и на поезде, но это существенно дороже: билет в плацкарт обойдется минимум в 3300 рублей, в купе — от 5000 рублей, а ехать — 1 сутки 8 часов. Из аэропорта до города можно добраться на электричке, городском автобусе или на такси. Электричка едет 40 минут, билет стоит 176 рублей — это быстрее, удобнее и дешевле всего, но за день есть только четыре поезда в каждую сторону. Билеты на автобусы 105 и 105с стоят около 100 рублей. Они едут по выделенке, но все равно иногда застревают в пробках, а еще останавливаются на остановках. Такси — Uber или «Яндекс.Такси» — будет стоить около 1000 рублей. Обычно в аэропорту можно найти кого‑то, кто стоит с телефоном и оглядывается вокруг в поисках такси, и попроситься вписаться в машину.

Как передвигаться В Сочи нет метро, так что остается полагаться на проверенные методы: автобусы, такси и собственные ноги. Проще всего с ногами. Путь от вокзала до моря по прямой занимает 20 минут, а дорога от реки Сочи до санатория «Светлана», за которым и кончается условная цивилизация, займет 40 минут. Автобусы ходят по всему городу, причем от вокзала можно доехать сразу до Красной Поляны на вышеупомянутом автобусе № 105. Но центр Сочи вечно стоит в пробках, как и подъезды к Адлеру, — и даже выделенные полосы от этого не спасают. Перед тем как куда‑то ехать, проверьте, нет ли рядом станции электрички — это самый быстрый, комфортный и простой способ доехать. Вдоль побережья ходят модные «Ласточки», и они в пробках не стоят. Электросамокаты в Сочи тоже полноценный способ передвижения. Единственный минус: придется часто спешиваться, чтобы преодолевать перекрестки.

Где жить Если вы прилетели в аэропорт Адлера без лыж и намерения на них кататься, то разумно жить в самом Сочи. Там больше всего кафе, баров и других способов удачно потратить деньги на еду. Удобнее жить в центре, в районе между рекой Сочи и улицей Войкова. В сезон, с мая по сентябрь, жилье на двух взрослых обойдется примерно в 3000 рублей в сутки. Дальше на восток начинаются экстремальные горки — но и жилье там стоит дешевле. Остерегайтесь улицы Лысая гора: это действительно гора. В Сочи хорошие и недорогие хостелы. Цены начинаются от 600 рублей за место на двухъярусной кровати в общем номере, а за 1120 рублей можно спать в трехместном номере экономкласса. Особенно рекомендуем хостелы Plants & Friends и Red Cat — они уютные, относительно недорогие (от 1000 р. в сутки) и спокойные. Перед поездкой проверьте сайт туроператора «Библио-глобус», там часто бывают хорошие скидки. В ноябре–феврале можно снять номер в отеле в Адлере за 400 рублей в сутки. В мае 2020 года много предложений в гостевых домах на побережье — за 1400 рублей вполне можно найти жилье в Лоо или Дагомысе. До центра придется ехать на электричке или на автобусе, но это займет не больше получаса. Категорически не рекомендуем снимать квартиру через «Авито». Может случиться что угодно — от неработающей газовой колонки до отсутствующего постельного белья, и никто — повторяем — никто вас не спасет.

Парки Главное, что вам понадобится в Сочи и окрестностях, — удобные кроссовки. Ходить придется много.

Приморский бульвар Набережная города Сочи — довольно беспокойное место, так что для просмотра волн рекомендуем выбрать Приморский бульвар. Это очень длинный и крайне разнообразный парк. Есть места, где сосны растут прямо из бетона, и пахнет Крымом. Есть площадь с ротондой. Лавочки, чтобы смотреть на море издалека. Каждые 50 метров парк меняется, и это одно из лучших мест для вечернего променада. Да и для дневного. Особенно подкупает доступность: стоит чуть-чуть спуститься с шумного Курортного проспекта, как бац — и вы оказываетесь под деревьями высотой с семиэтажный дом.

Парк Дендрарий Сочинский Дендрарий занимает добрую половину Лысой горы. Коллекция растений тут потрясающая — их привозили из разных стран и климатических зон. За один день можно увидеть разом растения, которые растут в Китае, Австралии, Канаде — зоны располагаются по высоте. По всему парку есть витиеватые беседки — с заполненным высотками Сочи контраст разительный.

Уровней тут два. По верхней части можно гулять весь день, а нижняя — скорее парк для неспешной прогулки. Зато там живут куры, которые прыгают по деревьям, и другие симпатичные животные и птицы. Вход в Дендрарий находится на Курортном проспекте, 74. Можно подняться пешком, но приятнее подняться на канатной дороге, а потом спуститься вниз — билет в Дендрарий можно купить, как поднимитесь. С верхней станции канатки видно весь Сочи. А еще ее немножко трясет, когда прибывает вагонетка, — в этот момент настигает приятное чувство собственной незначительности. Для полноты впечатлений постарайтесь попасть в парк «Южные культуры» в Адлере — это второй старейший дендропарк в этих краях.

Орлиные скалы На Орлиные скалы стоит подняться по крайней мере из‑за того, что на вершине есть кафе в старой каменной башне. Еды особо нет, зато есть кофе в турке с пряностями. Орлиные скалы — это заповедник, он довольно высоко над городом. Ни в коем случае не доверяйте «Яндекс.Картам»: есть риск пробираться сквозь заросли по тропе, которая чудом сохранилась после весенних ливней. Вам нужна остановка «Старая Мацеста» — туда идет автобус № 3. От нее идет бетонная дорога — вам по ней вверх. Заблудиться не получится. Спокойным шагом подниматься часа полтора, но скучно не будет: по дороге есть трогательное народное творчество — граффити, таблички и рисунки. Вдоль дороги растут необычные и красивые цветы — так вот: они краснокнижные, собирать их не стоит. Вход в заповедник стоит 200 рублей, есть экскурсии. Постарайтесь найти летучих мышей!

Терренкур — тропа здоровья Сочи возник примерно двести лет назад — именно тогда на малярийные болота в этой области приехали первые добровольцы, чтобы осушить их и построить здравницы для обитателей центральной части России. Так что первыми тут построили именно санатории, и большая часть инфраструктуры осталась. Терренкур построили, чтобы оздоравливающиеся ходили пешком и дышали свежим воздухом. Он до сих пор в прекрасном состоянии — все пять километров проходятся как на одном дыхании. Плакаты на маршруте рекомендуют взять с собой книгу или плеер, чтобы отдыхать по пути. Лавочки каждые десять метров, все утопает в зелени, журчат ручьи, переливаются маленькие водопады — красота. Дойти можно со станции электрички Мацеста. На выходе со станции сразу за мостом высматривайте бетонную тропу — вам на нее. Если хочется зайти с более цивилизованного места, воспользуйтесь автобусом и выходите на остановке «Мацеста» — там есть каменная арка с надписью «терренкур». В какой‑то момент вы встретите большие черные ворота. Это значит, что тропа кончилась, вы прошли пять километров, и теперь можно спокойно идти пешком до центра города.

Санаторий имени Орджоникидзе С непривычки может показаться, что поездка в санаторий им. Орджоникидзе — целое приключение, но, вообще-то, он в черте города и довольно близко к центру. Термос и бутерброды можно не брать: рядом есть магазин. Доехать можно почти на любой маршрутке — вам нужна остановка «Санаторий „Правда“». Санаторий заброшен, так что к посещению доступен только парк вокруг. Он абсолютно запущенный, вместе со зданиями времен Сталина все выглядит как постапокалиптические джунгли. В этом и прелесть. Для посещения лучше выбирать утро будних дней — в другое время высока вероятность свадебных фотосессий.

Водопады Лучшее время смотреть на сочинские водопады — весна: они полноводы и мощны. К лету многие пересыхают.

Ореховский водопад Найти ореховский водопад на карте просто: это пересечение реки Сочи с рекой Безуменка. Соблазн дойти пешком лучше отвергнуть: дорога не самая приятная. Ловите автобус № 102 — он довезет вас до конечной «Ореховка». К водопадам ведет крутая лестница длиной в 1,5 километра. За проход к водопадам попросят 100 рублей. Особенность ореховского водопада в том, что он один, это не каскад. Зато в высоту он 27,5 метра, и вся вода попадает в озеро под ним. Не упустите шанс познакомиться и с деревьями вокруг: здесь растут каштаны, грецкие орехи и дубы.

Змейковские водопады Змейковские водопады — единственные, которые гарантированно не пересохнут вне зависимости от погоды: они питаются от подземных рек. К ним едут автобусы № 120 и 180, остановка «Водопады». Вам по дороге вниз. За проход — сотка: за эти деньги вы получите не только красивые фотографии, но и возможность искупаться в специально оборудованном для раздевания месте. Учитывайте, что будет холодно и немного мелко — зато приятно. Всего водопадов пять, обойти их можно за полчаса. Всего тропа тянется на 8 километров. Она несложная, но, как часто бывает с горами, во время дождя становится непредсказуемой.

Агурские водопады Агурские водопады ценны даже не сами по себе, а тем, что находятся в Агурском ущелье. Отвесные скалы, огромные камни, изумрудная вода — впечатление производят мистическое. Водопадов тут три, ориентируйтесь на дорожку по правому берегу реки. А еще здесь есть редкая в Сочи вещь — серный источник, образующий озеро Чертова Купель. За вход тоже возьмут 100 рублей, водопады охраняются государством.

Где есть Цены на в Сочи совершенно московские, так что рассчитывать на совсем бюджетное питание не стоит. Но есть места, где вкусно, недорого и красиво, — часто их основали те, кто приехал с севера. Кафе «У пальмы» (Приморский б-р, 19а). Воспетое в легендах место: одиннацать столов вокруг пальмы, вид на море и… очередь на сорок минут. Нужно дотерпеть: тут дают хачапури по-аджарски с двумя желтками за 270 рублей, пхали трех видов, грузинский лимонад и сытные мясные похлебки. Не знаете, что взять? Берите борщ — густой и сладкий. Полная порция (а есть и половинка) стоит в районе 200 рублей. «Кебабник» (Чайковского, 34). Выбирая между донером и дюрюмом, берите тот, что в булке: булка мягкая, сладкая и теплая. Вам отдадут букет еды — так роскошно это выглядит. Это очень хороший стритфуд от питерских ребят. Попросите полить желтым соусом — будет еще сочнее и интереснее. Порция обойдется в 250–270 рублей. «Кебабник» на самом деле в составе кластера, тут же есть добротный паб «Лисья нора» с русским крафтом и чайная «Чай на мосту». У последних берите хостинский чай — он почти как китайский.

Ресторан D.O.M. (Несербская, 1а). Двухэтажный ресторан: на втором — банкеты, на первом — завтраки до 300 рублей. Не обращайте внимания на «Завтрак сочинца» с бутылкой вина и черной икрой за 9800 рублей, но съешьте грушу в вине — ее подают с блином, сметаной и вареньем. Груша фотогенична, сытна и прекрасна по всем параметрам. Plants & Friends (Горького, 26). Вегетарианское кафе при одноименном хостеле. Все просто, но приятно. Особенно выделяется интерьер: делали петербуржцы, поэтому прекрасно в этом помещении все. На обед возьмите кесадилью с грибами — она разваливается, но за насыщенность можно простить все. Кстати, воздушные торты на витрине на вкус точно такие, как на вид, — нежные, бархатистые и обволакивающие.

Sun Coffee (сеть по всему городу). Кофейня уровня спешелти в бюджетном сегменте: зерно от местных обжарщиков и умные бариста дают на выходе стабильный результат. Скачайте приложение — в нем есть бонусная система, а еще можно подсмотреть, в каких кофейнях дают в подарок овсяное печенье. «Кофе-булка» (сеть из трех булочных). Все булки в районе 100 рублей, и они прекрасны. Выделяется круассан с марципаном — его, пожалуй, даже слишком много. Why Not (Островского, 47). Модный, почти московский бар с крафтовым пивом и бесконечно дружелюбными барменами. Возят в основном питерских и московских пивоваров. Бокал пива стоит в диапазоне от 250 до 350 рублей. К пиву берите пиццу с лисичками — у нее тонкое хрустящее тесто, и начинки ровно столько, сколько нужно. ‘Кофефорния’ у ЦУМа (Горького, 53). Единственное место в сети ‘Кофефорний’, где пекут круассаны. Есть полностью веганские — и это большой плюс. Самая нежная начинка — «яблоко-крем», похоже на тарт-татен в мини-версии.

Кафетерий «Неро» (Навагинская, 9в, вход с ул. Островского). Старейший кафетерий города. Эспрессо-кофемашина автоматическая, а вот кофе в турке варят по персонализированной схеме. Чашка обойдется в сумму до 200 рублей; кофе положено медленно пить, глядя на проходящих мимо. «Лалеби» (Островского, 45). Второе в списке грузинское кафе, но, возможно, первое по качеству хачапури: они здесь пухлые, как младенцы. Сыр тянется, желток растекается — и все это за 270 рублей. Редкий случай, когда вся еда вкусная. Попробуйте жареные хинкали с сыром — возможно, это единственный зарегистрированный случай, когда они наркотически вкусны.