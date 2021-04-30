Вы на секунду отвернулись, а все ваши друзья постят фотки из Сочи? Все в порядке — просто в Сочи классно. Рассказываем, что точно нужно посмотреть в этом городе, где есть и как морально подготовиться.
Что такое Сочи
Сочи — это очень длинный город, растянутый по побережью Черного моря. Тянется он от поселка Лазаревское почти до Абхазии. Есть три основные части: Большой Сочи — это то, что обычно называют городом Сочи, Адлер — бывшая столица Абхазии, и поселок Красная Поляна в горах. В этом гиде мы говорим о Большом Сочи и о местах, до которых можно быстро из него добраться.
Не обращайте внимания на музеи, галереи и театры — Сочи создан, чтобы гулять.
Как добраться
Быстрее всего добираться до Сочи на самолете: полет из Москвы займет 2,5 часа. Цены на билет в одну сторону начинаются от 2500 рублей. Но цены сильно плавают от недели к неделе, так что стоит заложить 6000–7000 на билеты в обе стороны.
Можно доехать и на поезде, но это существенно дороже: билет в плацкарт обойдется минимум в 3300 рублей, в купе — от 5000 рублей, а ехать — 1 сутки 8 часов.
Из аэропорта до города можно добраться на электричке, городском автобусе или на такси. Электричка едет 40 минут, билет стоит 176 рублей — это быстрее, удобнее и дешевле всего, но за день есть только четыре поезда в каждую сторону. Билеты на автобусы 105 и 105с стоят около 100 рублей. Они едут по выделенке, но все равно иногда застревают в пробках, а еще останавливаются на остановках. Такси — Uber или «Яндекс.Такси» — будет стоить около 1000 рублей. Обычно в аэропорту можно найти кого‑то, кто стоит с телефоном и оглядывается вокруг в поисках такси, и попроситься вписаться в машину.
Как передвигаться
В Сочи нет метро, так что остается полагаться на проверенные методы: автобусы, такси и собственные ноги.
Проще всего с ногами. Путь от вокзала до моря по прямой занимает 20 минут, а дорога от реки Сочи до санатория «Светлана», за которым и кончается условная цивилизация, займет 40 минут.
Автобусы ходят по всему городу, причем от вокзала можно доехать сразу до Красной Поляны на вышеупомянутом автобусе № 105. Но центр Сочи вечно стоит в пробках, как и подъезды к Адлеру, — и даже выделенные полосы от этого не спасают.
Перед тем как куда‑то ехать, проверьте, нет ли рядом станции электрички — это самый быстрый, комфортный и простой способ доехать. Вдоль побережья ходят модные «Ласточки», и они в пробках не стоят.
Электросамокаты в Сочи тоже полноценный способ передвижения. Единственный минус: придется часто спешиваться, чтобы преодолевать перекрестки.
Где жить
Если вы прилетели в аэропорт Адлера без лыж и намерения на них кататься, то разумно жить в самом Сочи. Там больше всего кафе, баров и других способов удачно потратить деньги на еду. Удобнее жить в центре, в районе между рекой Сочи и улицей Войкова. В сезон, с мая по сентябрь, жилье на двух взрослых обойдется примерно в 3000 рублей в сутки. Дальше на восток начинаются экстремальные горки — но и жилье там стоит дешевле. Остерегайтесь улицы Лысая гора: это действительно гора.
В Сочи хорошие и недорогие хостелы. Цены начинаются от 600 рублей за место на двухъярусной кровати в общем номере, а за 1120 рублей можно спать в трехместном номере экономкласса. Особенно рекомендуем хостелы Plants & Friends и Red Cat — они уютные, относительно недорогие (от 1000 р. в сутки) и спокойные.
Перед поездкой проверьте сайт туроператора «Библио-глобус», там часто бывают хорошие скидки. В ноябре–феврале можно снять номер в отеле в Адлере за 400 рублей в сутки. В мае 2020 года много предложений в гостевых домах на побережье — за 1400 рублей вполне можно найти жилье в Лоо или Дагомысе. До центра придется ехать на электричке или на автобусе, но это займет не больше получаса.
Категорически не рекомендуем снимать квартиру через «Авито». Может случиться что угодно — от неработающей газовой колонки до отсутствующего постельного белья, и никто — повторяем — никто вас не спасет.
Парки
Главное, что вам понадобится в Сочи и окрестностях, — удобные кроссовки. Ходить придется много.
Приморский бульвар
Набережная города Сочи — довольно беспокойное место, так что для просмотра волн рекомендуем выбрать Приморский бульвар. Это очень длинный и крайне разнообразный парк. Есть места, где сосны растут прямо из бетона, и пахнет Крымом. Есть площадь с ротондой. Лавочки, чтобы смотреть на море издалека. Каждые 50 метров парк меняется, и это одно из лучших мест для вечернего променада. Да и для дневного. Особенно подкупает доступность: стоит чуть-чуть спуститься с шумного Курортного проспекта, как бац — и вы оказываетесь под деревьями высотой с семиэтажный дом.
Парк Дендрарий
Сочинский Дендрарий занимает добрую половину Лысой горы. Коллекция растений тут потрясающая — их привозили из разных стран и климатических зон. За один день можно увидеть разом растения, которые растут в Китае, Австралии, Канаде — зоны располагаются по высоте. По всему парку есть витиеватые беседки — с заполненным высотками Сочи контраст разительный.
Уровней тут два. По верхней части можно гулять весь день, а нижняя — скорее парк для неспешной прогулки. Зато там живут куры, которые прыгают по деревьям, и другие симпатичные животные и птицы.
Вход в Дендрарий находится на Курортном проспекте, 74. Можно подняться пешком, но приятнее подняться на канатной дороге, а потом спуститься вниз — билет в Дендрарий можно купить, как поднимитесь. С верхней станции канатки видно весь Сочи. А еще ее немножко трясет, когда прибывает вагонетка, — в этот момент настигает приятное чувство собственной незначительности.
Для полноты впечатлений постарайтесь попасть в парк «Южные культуры» в Адлере — это второй старейший дендропарк в этих краях.
Орлиные скалы
На Орлиные скалы стоит подняться по крайней мере из‑за того, что на вершине есть кафе в старой каменной башне. Еды особо нет, зато есть кофе в турке с пряностями.
Орлиные скалы — это заповедник, он довольно высоко над городом. Ни в коем случае не доверяйте «Яндекс.Картам»: есть риск пробираться сквозь заросли по тропе, которая чудом сохранилась после весенних ливней. Вам нужна остановка «Старая Мацеста» — туда идет автобус № 3. От нее идет бетонная дорога — вам по ней вверх. Заблудиться не получится. Спокойным шагом подниматься часа полтора, но скучно не будет: по дороге есть трогательное народное творчество — граффити, таблички и рисунки. Вдоль дороги растут необычные и красивые цветы — так вот: они краснокнижные, собирать их не стоит.
Вход в заповедник стоит 200 рублей, есть экскурсии. Постарайтесь найти летучих мышей!
Терренкур — тропа здоровья
Сочи возник примерно двести лет назад — именно тогда на малярийные болота в этой области приехали первые добровольцы, чтобы осушить их и построить здравницы для обитателей центральной части России. Так что первыми тут построили именно санатории, и большая часть инфраструктуры осталась. Терренкур построили, чтобы оздоравливающиеся ходили пешком и дышали свежим воздухом. Он до сих пор в прекрасном состоянии — все пять километров проходятся как на одном дыхании. Плакаты на маршруте рекомендуют взять с собой книгу или плеер, чтобы отдыхать по пути. Лавочки каждые десять метров, все утопает в зелени, журчат ручьи, переливаются маленькие водопады — красота.
Дойти можно со станции электрички Мацеста. На выходе со станции сразу за мостом высматривайте бетонную тропу — вам на нее. Если хочется зайти с более цивилизованного места, воспользуйтесь автобусом и выходите на остановке «Мацеста» — там есть каменная арка с надписью «терренкур».
В какой‑то момент вы встретите большие черные ворота. Это значит, что тропа кончилась, вы прошли пять километров, и теперь можно спокойно идти пешком до центра города.
Санаторий имени Орджоникидзе
С непривычки может показаться, что поездка в санаторий им. Орджоникидзе — целое приключение, но, вообще-то, он в черте города и довольно близко к центру. Термос и бутерброды можно не брать: рядом есть магазин. Доехать можно почти на любой маршрутке — вам нужна остановка «Санаторий „Правда“».
Санаторий заброшен, так что к посещению доступен только парк вокруг. Он абсолютно запущенный, вместе со зданиями времен Сталина все выглядит как постапокалиптические джунгли. В этом и прелесть.
Для посещения лучше выбирать утро будних дней — в другое время высока вероятность свадебных фотосессий.
Водопады
Лучшее время смотреть на сочинские водопады — весна: они полноводы и мощны. К лету многие пересыхают.
Ореховский водопад
Найти ореховский водопад на карте просто: это пересечение реки Сочи с рекой Безуменка. Соблазн дойти пешком лучше отвергнуть: дорога не самая приятная. Ловите автобус № 102 — он довезет вас до конечной «Ореховка». К водопадам ведет крутая лестница длиной в 1,5 километра. За проход к водопадам попросят 100 рублей.
Особенность ореховского водопада в том, что он один, это не каскад. Зато в высоту он 27,5 метра, и вся вода попадает в озеро под ним. Не упустите шанс познакомиться и с деревьями вокруг: здесь растут каштаны, грецкие орехи и дубы.
Змейковские водопады
Змейковские водопады — единственные, которые гарантированно не пересохнут вне зависимости от погоды: они питаются от подземных рек. К ним едут автобусы № 120 и 180, остановка «Водопады». Вам по дороге вниз. За проход — сотка: за эти деньги вы получите не только красивые фотографии, но и возможность искупаться в специально оборудованном для раздевания месте. Учитывайте, что будет холодно и немного мелко — зато приятно.
Всего водопадов пять, обойти их можно за полчаса. Всего тропа тянется на 8 километров. Она несложная, но, как часто бывает с горами, во время дождя становится непредсказуемой.
Агурские водопады
Агурские водопады ценны даже не сами по себе, а тем, что находятся в Агурском ущелье. Отвесные скалы, огромные камни, изумрудная вода — впечатление производят мистическое. Водопадов тут три, ориентируйтесь на дорожку по правому берегу реки. А еще здесь есть редкая в Сочи вещь — серный источник, образующий озеро Чертова Купель. За вход тоже возьмут 100 рублей, водопады охраняются государством.
Где есть
Цены на в Сочи совершенно московские, так что рассчитывать на совсем бюджетное питание не стоит. Но есть места, где вкусно, недорого и красиво, — часто их основали те, кто приехал с севера.
Кафе «У пальмы» (Приморский б-р, 19а). Воспетое в легендах место: одиннацать столов вокруг пальмы, вид на море и… очередь на сорок минут. Нужно дотерпеть: тут дают хачапури по-аджарски с двумя желтками за 270 рублей, пхали трех видов, грузинский лимонад и сытные мясные похлебки. Не знаете, что взять? Берите борщ — густой и сладкий. Полная порция (а есть и половинка) стоит в районе 200 рублей.
«Кебабник» (Чайковского, 34). Выбирая между донером и дюрюмом, берите тот, что в булке: булка мягкая, сладкая и теплая. Вам отдадут букет еды — так роскошно это выглядит. Это очень хороший стритфуд от питерских ребят. Попросите полить желтым соусом — будет еще сочнее и интереснее. Порция обойдется в 250–270 рублей. «Кебабник» на самом деле в составе кластера, тут же есть добротный паб «Лисья нора» с русским крафтом и чайная «Чай на мосту». У последних берите хостинский чай — он почти как китайский.
Ресторан D.O.M. (Несербская, 1а). Двухэтажный ресторан: на втором — банкеты, на первом — завтраки до 300 рублей. Не обращайте внимания на «Завтрак сочинца» с бутылкой вина и черной икрой за 9800 рублей, но съешьте грушу в вине — ее подают с блином, сметаной и вареньем. Груша фотогенична, сытна и прекрасна по всем параметрам.
Plants & Friends (Горького, 26). Вегетарианское кафе при одноименном хостеле. Все просто, но приятно. Особенно выделяется интерьер: делали петербуржцы, поэтому прекрасно в этом помещении все. На обед возьмите кесадилью с грибами — она разваливается, но за насыщенность можно простить все. Кстати, воздушные торты на витрине на вкус точно такие, как на вид, — нежные, бархатистые и обволакивающие.
Sun Coffee (сеть по всему городу). Кофейня уровня спешелти в бюджетном сегменте: зерно от местных обжарщиков и умные бариста дают на выходе стабильный результат. Скачайте приложение — в нем есть бонусная система, а еще можно подсмотреть, в каких кофейнях дают в подарок овсяное печенье.
«Кофе-булка» (сеть из трех булочных). Все булки в районе 100 рублей, и они прекрасны. Выделяется круассан с марципаном — его, пожалуй, даже слишком много.
Why Not (Островского, 47). Модный, почти московский бар с крафтовым пивом и бесконечно дружелюбными барменами. Возят в основном питерских и московских пивоваров. Бокал пива стоит в диапазоне от 250 до 350 рублей. К пиву берите пиццу с лисичками — у нее тонкое хрустящее тесто, и начинки ровно столько, сколько нужно.
‘Кофефорния’ у ЦУМа (Горького, 53). Единственное место в сети ‘Кофефорний’, где пекут круассаны. Есть полностью веганские — и это большой плюс. Самая нежная начинка — «яблоко-крем», похоже на тарт-татен в мини-версии.
Кафетерий «Неро» (Навагинская, 9в, вход с ул. Островского). Старейший кафетерий города. Эспрессо-кофемашина автоматическая, а вот кофе в турке варят по персонализированной схеме. Чашка обойдется в сумму до 200 рублей; кофе положено медленно пить, глядя на проходящих мимо.
«Лалеби» (Островского, 45). Второе в списке грузинское кафе, но, возможно, первое по качеству хачапури: они здесь пухлые, как младенцы. Сыр тянется, желток растекается — и все это за 270 рублей. Редкий случай, когда вся еда вкусная. Попробуйте жареные хинкали с сыром — возможно, это единственный зарегистрированный случай, когда они наркотически вкусны.
Что привезти с собой
Вяленая хурма — абсолютный must eat Сочи, по силе воздействия на неокрепшие умы этот продукт перепрыгивает даже чурчхелу. Продают ее по всему Сочи круглый год, но проще пойти на Центральный рынок. Там же продают чурчхелу, рулеты из сухофруктов и местный чай. Активно торгуйтесь и пробуйте: рынок туристический, но, к сожалению, это единственный в городе, на котором есть ощущение изобилия.
В холодильнике хурма пролежит довольно долго. Идеальна в качестве закуски к коньяку или десерта к кофе, ее можно добавить в хлеб или сделать из нее компот.
Есть несколько ценовых категорий: до 300 рублей хурма обычно свялена средне и еще недостаточно сладкая. За 600 рублей фрукт магическим образом станет в два раза слаще (как это работает?). Постарайтесь найти связки темной хурмы, покрытой белым налетом, — она точно никого не разочарует.