Этот гид — дверь в другую Астрахань, не только в ту, где белый кремль и спелые арбузы, но и в обаятельную и атмосферную: удивительный симбиоз спальных кварталов и сияющих гладью каналов, галерей, резных домов, сохнущих в Персидском подворье белоснежных простыней и зреющего винограда. Рассказываем, что здесь делать.

Как добраться Быстрее и удобнее всего добраться до Астрахани на самолете: полет из Москвы займет 2 часа 15 минут. Цены на билет в одну сторону начинаются от 3000 рублей, но периодически меняются, поэтому в среднем стоит рассчитывать на 10 000 рублей в обе стороны на человека. Можно совершить путешествие на юг и на поезде, цена не сильно отличается от стоимости полета. Билет в плацкарт обойдется минимум в 3524 рубля, в купе — от 4980 рублей, а ехать 1 сутки 4 часа.

Архитектура и главные достопримечательности

Здание биржи Красная Набережная, 1

Биржевое ведомство, ныне известное как центральный ЗАГС у живописной набережной, построено в начале прошлого века по проекту астраханского архитектора Вальдовского-Варганека. Объект культурного наследия федерального значения, памятник архитектуры модерна.

Персидское подворье Советская, 10

Дом с мезонинами, или персидское торговое подворье, — объект культурного наследия федерального значения. Каменное двухэтажное здание с планировкой караван-сарая было построено на деньги персидского купца Аджи Усейнова. Подворье предназначалось для персидских купцов, приезжавших в Астрахань торговать. Сейчас это жилое помещение и популярная инстаграм-локация. Весной и летом сюда приходят то подростки из художественной школы с акварельной бумагой, то блогеры, то туристы. Спешите их опередить.

Час Астрахани

Отличный маршрут про неформальную Астрахань и ее детали: дворы, булыжную мостовую, живописные виды на канал, резные двери и наличники. Для удобства составлен трек на гугл-картах с основными точками и кратким их описанием. Трек и описание точек можно посмотреть по ссылке.

Где тусоваться

«Культовый бар» Фиолетова, 8

Бар на улице Фиолетова — астраханском аналоге петербургской Думской. Здесь неформальная обстановка, мангал и внутренний двор с растянутыми по всему периметру желтыми лампочками. Концерты, крафтовый алкоголь, гриль, настойки, рок-н-ролл. Живое место со своим характером, которое знает каждый в городе. Меню украшают первоклассные стейки по авторским рецептам, классический алкоголь и популярные «культовые настойки». Танцевать и общаться у барной стойки можно почти до рассвета.

Театр оперы и балета Марии Максаковой, 2

Для любителей культурных вечеров есть молодой театр, построенный в 2012 году. Находится не в центре города, но добраться до него несложно. Билеты на спектакли купить относительно легко, такого ажиотажа, как в столицах, в Астрахани нет. Возле здания приятный Театральный парк, весной и летом на его территории проводится фестиваль «Музыка на траве».

Цейхгауз В.Тредиаковского, 2/24

Открытый в 2013 году музейно-выставочный комплекс — современное здание повторяет архитектуру оружейного склада. Здесь проходят временные выставки, каждая оплачивается отдельно, комплексный билет на посещение кремля здесь не действуют. Средняя цена за билет — 200–500 рублей.

Где выпить и поесть

«Котики» Свердлова, 4

Один из самых популярных, стильных и дружелюбных баров города, открытый барменами в здании заброшенного отеля. В интерьере грамотно сочетаются современные технологии и винтажная мебель. Здесь приятная разнообразная музыка, бармены, которые поддержат с вами интересную беседу и расскажут о коктейлях и закусках, а также один из лучших шеф-поваров Астрахани. Меню постоянно обновляется, на летней веранде проходят мастер-классы по приготовлению стейков и коктейлей. Не забудем упомянуть о роскошной подаче и удобном расположении в центре города. Бар идеально подойдет любителям новых знакомств и вкусовых экспериментов.

Бар «Щегол» Эспланадная, 4а

Вечеринки каждые выходные, а в будние дни — теплая спокойная атмосфера, приятное обслуживание. RHCP, доносящиеся из колонок, винтажные обои и кресла, приглушенный свет. Из последних барных новинок — коктейль «Стрендж-лав». Легкий, кисло-сладкий, десертный, на вкус как рафаэлло, на основе рома и апельсинового ликера трипл-сек. По-настоящему напиток раскрывают сиропы бузины и миндаля, баланс придает легкая кислинка кордиала. Вам понравится место, если вы любите горячие сырные палочки, инди и разнообразие коктейлей.

Семейный ресторан Falafel Cafe and Coffee Эспланадная, 19

Трехметровые окна ресторана выходят на библиотеку имени Крупской, а сам он расположен в здании XIX века, где сейчас находится ЦУМ. Мимо не пройдете — здесь милая летняя веранда из нескольких столиков и светлое пространство. В заведении есть гигантский стол для большой компании и небольшие круглые столики, идеально подходящие для семейных завтраков или дружеских ланчей. Удобные дизайнерские стулья, зелень, быстрый вайфай, приятная музыка, высокие потолки и уникальная для Астрахани атмосфера европейского пространства и уюта. Попробуйте миниатюрные шарики из нута со множеством овощей и специй, поке, салаты с тунцом, рамен и веганские десерты, а также кофе на альтернативном молоке и разноцветье сезонных лимонадов. Ресторан позиционирует себя как dog-friendly.

Ресторан «Щука» Лейтенанта Шмидта, 5a

Рыбный ресторан в здании в стиле ар-нуво, в который стоит заглянуть ради интересного дизайна и традиционных блюд — старинные рецепты самобытной ловецкой кухни, помноженные на современные кулинарные тренды. В меню — черная, красная и щучья икра, которую подают со свежим зеленым луком, сливочным или подсолнечным маслом; икряники, целая рыба, приготовленная целиком в печи, на углях, в соли и с распахом, тартар из воблы, стейк сазана и осетра, борщ с карасями и лучшая уха в городе. Заготовки собственного производства — засолка рыбы, горячее и холодное копчение и вяленые томаты, местное пиво, домашнее вино. Постоянные посетители советуют попробовать судака в конверте и шашлык из осетрины.

Кафе «Онегин» Площадь Ленина, 12

Классика русской кухни напротив памятника Ленину, что иронично, но место и правда отличное. «Онегин» — это высокие потолки, лепнина, интересные декоративные элементы, портреты русских художников, писателей и композиторов, тысячи книг и летняя зеленая терраса. Хороший вкус к блюдам и литературе, свежий хлеб, блины с судаком и красной икрой, мягкие сырники и классическая музыка фоном.

Где остановиться

8512 Apart Кирова, 12

Идеальное место для поездок по работе и для отдыха. Новый комплекс построен по авторскому проекту и расположен в Доме Эдильханова, памятнике архитектуры на территории Белого города. 17 оборудованных апартаментов с дизайнерской отделкой в скандинавском стиле, ничего лишнего. По отзывам постояльцев — отличный сервис, прекрасная звукоизоляция, одноименная кофейня на первом этаже, завтрак можно заказать прямо в номер. Расположение удобное — в пешей доступности кремль, концертные залы и театры.

«Бонотель» Ленина, 2

Отель находится в деликатно отреставрированном особняке XIX века, принадлежавшем предводителю дворянства Харлампию Хлебникову (двоюродному дяде Велимира). Помещения маркированы табличками, рассказывающими об исторических личностях, живших и бывавших здесь. Располагается также в Белом городе, прямо напротив кремля и с видом на него из части номеров.