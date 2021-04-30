Кавказские Минеральные Воды любили писатели и поэты. Оно и понятно: загадочный регион со множеством красивых легенд, горы, питьевые галереи, традиционная кавказская кухня — мы такое тоже любим. «Афиша Daily» рассказывает, что стоит посетить во время путешествия по КМВ.

Чего ждать

В состав Кавказских Минеральных Вод входят семь городов, но именно курортными считаются четыре из них: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Сюда приезжают гулять, смотреть на архитектуру, встречать закаты на смотровых площадках и пить минеральную воду. На случай, если все-таки захочется чего‑то эдакого, есть вариант экстремальных горных развлечений. Прыжки с парашютом, полеты на параплане и воздушном шаре, и все это с захватывающим дух видом на горы. На парапланах обычно летают на горе Юца в Пятигорске, на воздушном шаре во всех курортных городах. А вот с парашютом можно прыгнуть только в Ессентуках, в местном аэроклубе. Индивидуальный прыжок стоит 3600 рублей, а с инструктором — 8000 рублей.

Как добраться Быстрее и проще добираться до КМВ на самолете. Билет из Москвы до аэропорта Минеральные Воды стоит около 6500 рублей (без багажа, в обе стороны на одного), из Санкт-Петербурга — около 10 000 рублей. Дешевле всего лететь «Победой», но там есть свои нюансы: маленькая ручная кладь и зафиксированная спинка сидений. Лететь 2 часа 15 минут из Москвы и 3 часа из Питера. Можно добраться и на поезде: путешествие до Пятигорска из Москвы займет около суток, цены на билеты начинаются от чуть больше 2500 рублей. Из Санкт-Петербурга вы доберетесь за 43 часа, а за билет заплатите почти 3000 рублей.

Как передвигаться Между городами очень удобно перемещаться на электричках. Из Минеральных Вод до Пятигорска вы доедете за 75 рублей (для студентов — 50% стоимости). Диапазон стоимости билетов на электрички — от 12 до 185 рублей. Все железнодорожные вокзалы находятся в пешей доступности от курортной части. Такси здесь тоже недорогое: поездка в четыре часа утра из центра Пятигорска до аэропорта в Минводах будет стоить едва ли 300 рублей.

Пятигорск

Пятигорск — первый бальнеологический курорт Кавминвод. Гор тут гораздо больше, чем пять, — целых семнадцать. Имя Пятигорск получил от одной из них — Бештау. В переводе с тюрского «беш» — пять, «тау» — гора. Тут можно много гулять, подниматься в горы, дышать свежим воздухом и пить минеральную воду — впрочем, как и во всех городах, входящих в КМВ.

Нарзанная галерея в парке «Цветник»

У основании горы Горячей расположился парк «Цветник» — исторический и культурный центр города. Сердце «Цветника» — большая Нарзанная галерея, внутри которой круглый год стоит ароматный шлейф сероводорода. В ней вы сможете попробовать несколько видов нарзана и даже взять его собой, набрав в бутылку или в термос. К слову, нарзанные или питьевые галереи есть во всех городах-курортах КМВ. Минеральная вода везде разная. У входа в парк стоит статуя Кисы Воробьянинова из «Двенадцати стульев». Это парная скульптура — Остапа Бендера вы найдете у озера Провал. Недалеко от Нарзанной галереи красуется эмблема региона — знаменитая статуя орла. А если подняться чуть выше, то перед вами откроется вид из Китайской беседки на Большой Кавказский Хребет и Эльбрус. Отсюда же можно дойти до склона горы Машук к беседке «Эолова арфа». Там есть смотровая площадка — идеально оказаться там на закате.

Гора Машук Главная достопримечательность Пятигорска — гора Машук. Подъем на вершину пешком займет около 45 минут средним темпом. Длина тропы — 1,5 км, перепад высот — около 400 метров. Маршрут очень легкий и не требует подготовки. Есть путь попроще: канатная дорога (б-р Гагарина, 2). Стоимость подъема — 210 рублей, а за подъем и спуск вы заплатите 360 рублей. С вершины открывается потрясающий вид на город и ближайшие поселения. Главное, чтобы погода была солнечной.

Озеро Провал С Машука можно спуститься к озеру Провал. На входе встречает вышеупомянутый Остап Бендер — ему трут нос на счастье. Озеро находится на дне пещеры, на южном склоне горы. Вода в нем минеральная и окрашена в кристально-голубой цвет. «Минеральная» в данном ключе означает, что вода сероводородная, так что и запах соответствующий.

Бесстыжие Ванны Недалеко от озера есть еще один природный водоем — Бесстыжие Ванны. Это геотермальные источники. Бесстыжими они называются, потому что народ купался в них, не делясь по признаку пола, что прогрессивной общественностью порицалось. Но лучше дойти до ванн у Пироговской лечебницы на бульваре Гагарина — они более полноводные и, соответственно, реже пересыхают.

Место дуэли Лермонтова В состав Минвод входит еще и город Лермонтов. Но — сюрприз — знаменитое место дуэли поэта все-таки в Пятигорске. Тут же есть и Домик Лермонтова — место, где он провел последние годы жизни. В список лермонтовских мест вносят еще и грот Дианы, грот Лермонтова и Лермонтовскую галерею.

Архитектура Братья Джузеппе и Джованни Бернардацци участвовали в возведении Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. В далеком 1822 году итальянские зодчие приехали в Горячие Воды (Пятигорск) и создали тот «чистенький, новенький городок», которым так восхищался М.Ю.Лермонтов. Благодаря Бернардацци появилась беседка «Эолова арфа», грот Дианы и Николаевские (Лермонтовские) ванны, здание ресторации (сейчас — Институт курортологии), галерея на Елизаветинском (Академическом) источнике и многое другое. Да и весь «Цветник» был спроектирован по их проекту. Эти архитекторы ввели правило: строить невысокие здания (два-три этажа), для того чтобы сооружения не загораживали друг друга. Также в честь Бернардацци названа одна из самых коротких улиц Пятигорска: ее протяженность — всего квартал. Умерли итальянские зодчие рано, от болезней и нищеты. Похоронены они в Пятигорске, на старом кладбище «Некрополь», недалеко от места первоначального погребения Лермонтова.

Где есть в Пятигорске Paper Cup Coffee, просп. Кирова, 37а. Здесь обратите внимание на авторские напитки. Цена за капучино начинается от 60 рублей, авторские напитки — от 140 рублей. Помимо кофе, чая и холодных напитков есть десерты и легкие сэндвичи. Сеть кофеен «Правильный кофе», Пятигорск, Ессентуки. Местные жители очень хвалят ее кофе в турке, особенно «Турецкий гранат» (130 р.). Очень вкусные пироги. Необистро «Toon», просп. 40 лет Октября, 89а. Традиционные блюда кавказской кухни в современной интерпретации. Особенно хорош суп «Буйабес на Кавказе» (450 р.). Ресторан неокавказской кухни «Мае», Панагюриште, 1. Более приближенный к истокам ресторан неокавказской кухни. Колоритный интерьер и трапеза с видом на парк станет прекрасным завершением дня. Попробуйте здесь долму, хычины, айриштю из баранины и фирменные коктейли из линейки «Герой нашего времени». «Мао Бао», Октябрьская, 7. Паназиатская кухня. Гвоздь обеденной программы — фирменный бао.

Железноводск В городе практически нет ресторанов. В основном сюда едут, чтобы погулять в тишине и насладиться величественными горами.

Дворец эмира Бухарского Небольшой дворец — образец восточного архитектурного стиля. Особый интерес у туристов вызывает здание бывшего гарема. Ходит легенда, что с башни гарема сбрасывали непокорных или неверных жен.

Пещера вечной (летней) мерзлоты Находится пещера у подножья горы Развалка. На склонах горы, под слоем мха, можно найти пластинки льда — и это при южном палящем солнце. Причиной появления летней мерзлоты стало «дыхание» горы, которая сверху донизу разбита трещинами. Именно через них летом гора «выдыхает» воздух, а зимой его всасывает. И как раз увидеть это явление можно в пещере-штольне, которая была пробита в середине прошлого века.

Где есть в Железноводске Кафе и ресторанов в Железноводске немного. Стоит обратить внимание на «Отдых» (Калинина, 5а). Заведение специализируется на мясе гриль, а туристы особенно хвалят шашлык.

Кисловодск

Долина роз Среди кисловодских парков особенно выделяется Долина роз. На территории Долины посажено огромное количество разнообразных цветов. А под одним из деревьев прячется 15-метровый крокодил. С ним обожают фотографироваться туристы.

Кольцо-гора Для более активного отдыха отправляйтесь в Кисловодск, на Кольцо-гору. Это удивительное скальное образование, где на высоте 900 метров сформировались причудливые гроты. Одна из выемок в скале — с 8-метровым проемом, через него можно увидеть белоснежный Эльбрус. Подъем до горы займет около 20 минут. Сам путь несложный, но подниматься стоит только в закрытой и удобной обуви.

Конная прогулка Прогуляться по Кисловодску можно не только на своих двоих, но и верхом на лошади. Город пестрит объявлениями о конных прогулках по живописным окрестностям города. Кстати, до Кольцо-горы также есть конный маршрут.

Где есть в Кисловодске В Кисловодске отправляйтесь в ресторан «Высота 5642» (Курортный б-р, 13). Блюда и атмосфера здесь действительно на высоте. Еще одно кисловодское кафе, заслуживающее внимания, — «Огонек» (Курортный б-р, 13а). Прекрасный вид, интересное меню и заманчивые завтраки. Точно стоит попробовать особые позиции от бренд-шефа ресторана, в частности баклажан с кукурузой и муссом из сулугуни.

Ессентуки

Это тихий город. Как и в Железноводске, здесь преобладают санатории и пансионаты. Сюда стоит приехать ради курортного парка. Он расположен в двух минутах ходьбы от ж/д станции «Ессентуки» и занимает 43 гектара. Парк считается самый старой частью города, в нем находится большая часть питьевых и ванных зданий. Для пеших прогулок пять аллей: Главная, Воронцовская, Николаевская, поменьше — Мариинская и Ермоловская.

Где есть в Ессентуках Практически любой местный житель отправит вас в кафе «У Сережи» (Пятигорская, 149). У посетителей этого заведения есть традиция оставлять свой галстук. Это некое подтверждение, что в кафе так тепло и уютно, что хочется связать себя с этим местом.

Где остановиться во время путешествия Все города довольно близко, так что мы рекомендуем выбрать какой‑то один в качестве базы, а оттуда перемещаться по достопримечательностям. Железноводск и Ессентуки — тихие и спокойные города. В Кисловодске есть где погулять, и он больше подходит для туристов, а Пятигорск — это завтраки с видом на горы, очень много гор и лермонтовские места. Пятигорск лучше всего, потому что он еще и посередине. Снимать жилье проще всего на Airbnb, но можно посмотреть отель на «Букинге». В основном приличные люди берут путевку в санатории, с включенным питанием и лечебными процедурами.

Airbnb В Пятигорске стоимость квартиры или домика в центре на двоих начинается от 1500 рублей. В Железноводске придется отдать примерно столько же. А вот в Ессентуках за неплохую квартиру вы заплатите от 1200 рублей. Самое дорогое жилье на Airbnb — в Кисловодске: за двоих запросят от 1700 рублей. За относительно небольшие деньги можно найти современную, стильную квартиру, а можно и с интерьером, мягко говоря, попроще. Лучше быть заранее готовыми, что выбор квартир на КМВ не так велик и бронировать нужно очень заранее, особенно если вам важен ее внешний вид. Такая же ситуация и с отелями. Все-таки нужно учитывать, что регион славится именно своими санаториями и пансионатами.

Отели В Пятигорске вы можете остановится в отеле «Интурист» (площадь Ленина, 13). Высотный отель с отличным месторасположением, из окон которого открываются панорамные виды на город. Еще один хороший вариант — спа-отель «Бристоль» (Соборная, 19). При отеле работает спа-центр с бассейном и хамамом. Оба отеля располагаются недалеко друг от друга, как и гостиница «Пятигорск» (Крайнего, 43, помещение 3). Последняя — небольшая, но уютная. Очень удобно, что через дорогу находится Верхний рынок , где всегда можно купить свежие южные фрукты и специи, которые станут отличным сувениром. В Ессентуках стоит обратить внимание на отель «Курортный» (Интернациональная, 11). Уютная гостиница недалеко от центра города. За 3600 рублей на двоих вам предложат небольшой номер с собственным балконом и включенным завтраком. Более бюджетный вариант — Verona Hotel (Гоголя, 1), скромный отель рядом с минеральными источниками. Можно заселиться вместе с домашними питомцами. На двоих за сутки — 2000 рублей. В Железноводске дела с отелями обстоят немного сложнее. Но неплохой вариант всего в 550 метрах до центра — Marfuga Apart Hotel (Ленина, 60). В отеле свой собственный сад и прекрасный вид из окна на горы. Номер на двоих — от 4450 рублей. В Кисловодске с отелями проще. Для тех, кто хочет жить в самом центре города, — ГК «Гранд Отель» (Курортный б-р, 14). Отель расположен прямо напротив Нарзанной галереи, а на территории комплекса вы сможете попариться в сауне . Правда, за такое удовольствие с вас попросят 10 000 рублей за номер на двоих. Более бюджетный вариант с включенным завтраком предлагает гостевой дом «Люкс» (Чкалова, 61а): элегантная вилла с крытым бассейном, сауной, массажным кабинетом и тренажерным залом. Номер на двоих — 4800 рублей в сутки.

Где встречать закаты Закаты на Кавминводах просто невообразимые, небо заливается яркими красками. В каком бы городе и месте вы не находились в момент заката, он будет прекрасен. Но особенно красивые закаты можно встретить в следующих местах: вершина Машука, «Эолова арфа», Китайская беседка, озеро Провал, гора Развалка и гора Кольцо. Не забудьте взять с собой чай или кофе в термосе.