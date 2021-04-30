Рассказываем о более чем доступной северной Европе, которая находится в паре часов езды от Петербурга. Финский модерн, прогулки по воде, парк Рускеала (куда же без него) и многое другое.

Что смотреть Ладожские шхеры Северное приладожье: Лахденпохский и Сортавальский районы Карелии

Архипелаги из узких и скалистых островов на Ладожском озере, а также одноименный национальный парк вдоль северного побережья самого крупного пресного водоема Европы. Охранный статус и относительная удаленность от Петербурга, видимо, способствовали тому, что территория осталась не то чтобы нетронутой — неиспорченной. Впрочем, из‑за пандемии ситуация нет-нет да меняется: в соседней Финляндии такие места тоже есть, но только на Ладоге такое сочное сочетание воды и леса. В прошлом году найти хороший домик или место в турбазе было сложновато. В этом, скорее всего, ситуация повторится, так что торопитесь. Лучшие места на шхерах — в районе Лахденпохьи и Кузнечного. Лучший способ времяпрепровождения — ходить на лодке между скалистыми островками, высаживаться на крутом берегу и аккуратно забираться на самый верх. Гора Паасонвуори (Паасо) К северу от Сортавалы

В конце XIX века местные археологи обнаружили на вершине городище древних карел: находки были примерно XII века, а сами карелы там, скорее всего, бывали и раньше, во времена викингов. Сейчас на Паасо едут не за историей. Надпись от доброжелателей на старом указателе гласит: «Никакого городища нет, зато вид красивый». Вид и вправду сокрушительной мощи. Вокруг — бескрайние хвойные леса, холмы, реки и озера с труднопроизносимыми названиями. На вершину Паасо ведет тропа, но не сказать чтобы очень удобная. Смотрите под ноги! Но оно того стоит. Северный модерн в Сортавале

Бывший Сердобольск (в честь которого даже названа улица в Петербурге) стал в начале XX века одним из самых красивых городов молодой Финляндии. Среди прочего здесь есть ранние работы Элиэля Сааринена, основоположника северного модерна, пронизанного финской национальной романтикой: дача Винтера и дом Леандера (вообще-то отделение банка, которым управлял человек по фамилии Леандер). Сортавала сохранилась в чем‑то даже лучше Выборга: если последний пришел в какой‑то момент в изрядное запустение, то тут всем старым домам нашлось применение. Большинство из них не стали жертвами неаккуратной реконструкции. Центр Сортавалы и сейчас немного напоминает небольшой финский городок. Есть два минуса: практически негде есть и практически негде жить в черте самого города. Что точно смотреть:

— дом Леандера (угол Карельской и Гагарина);

— Объединенный банк Северных стран (Карельская, 19);

— гостиница «Сеурахуоне» (Карельская, 22);

— Хельсинский акционерный банк (Комсомольская,10)

— церковь Иоанна Богослова (Кирова, 6А);

— бывшая женская гимназия (Гагарина, 14).

Рускеала

Знаменитый карьер, мрамором из которого облицованы и Исаакиевский собор, и Михайловский замок, и, скажем, станция метро «Ладожская». Главный туристический объект Южной Карелии, который в последние два года значительно благоустроили (посыпали гравием дорожки, организовали громадную парковку, перезапустили ретропоезда из Сортавалы). Для полного насыщения впечатлениями достаточно просто прогулки в парке: обходится он максимум за два часа. Из приятных дополнительных опций, ради которых стоит остаться еще на день в одном из соседних отелей или домов отдыха — прокатиться на троллее над каньоном (все кричат), спуститься в пещеры и сходить на трогательнейшую выставку «Обитель ангелов» с по-карельски уютной и строгой деревянной скульптурой.

Что стоит помнить перед посещением. Надеть максимально удобную обувь (дороги там благоустроены, но все равно не московские мостовые), взять дождевик (всякое бывает) и воду с едой — в местные кафе и магазины вечно стоит огромная очередь. Крепость Корела

Корела — это Приозерск, где, собственно, и находится здание. Совсем крошечную крепость можно обойти буквально за 15 минут. За это время вы успеете пройтись по двору, забраться на стены, посмотреть на уточек на местном пруду — и уйти. В целом можно даже не заходить на территорию самой крепости (вход платный), а обойти ее вокруг. Вид не менее живописный. Если у вас еще есть время в Приозерске, то можно доехать до побережья Ладоги в районе отеля «Точка на карте». Там достаточно пристойные пляжи и мощнейшие сосновые леса. Где есть Магазин «Дом Берга» Сортавала, Карельская , 11

Лучшее кафе по части карело-финской национальной кухни. Наваристый рыбный суп (не жиденький бульончик, а полный атас!), карельские пирожки (с рисом и картошкой), сочнейшие расстегаи с форелью. Из того, что можно и нужно брать с собой, — локальные сорта пива и ряпушка горячего копчения в стеклянной баночке. Кафе «Русколка» парк Рускеала

Примерно то же самое, что и в «Доме Берга», только на территории парка Рускеала. Выбор большой. Брать стоит прежде всего рыбные блюда и прежде всего из форели. Как говорилось выше, будьте готовы, что мест будет мало или не будет вообще. Кафе и винотека «Точка на карте»

Ресторан при одноименном отеле под Приозерском. Нет локальной кухни, зато недурной выбор европейской. Плюс отличный дизайн. Плюс уютнейшая веранда. Неподалеку — винотека с российскими винами и аккуратный пляж. Безымянная кофейня пос. Кортела, 77

Миловидный домик прямо посреди дороги из Лахденпохьи в Сортавалу. Берешь отменный кофе, садишься на веранде, смотришь на густые северные леса и скалы — идеальный отдых для путников.