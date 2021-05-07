180 километров от Москвы — достаточно, чтобы почувствовать себя в путешествии, но уложить поездку в один уик-энд. Рассказываем, что делать в Туле и окрестностях.
Что смотреть в городе
Из любого путеводителя по Туле вы непременно узнаете, что это город пряников, самоваров и оружия. Каждому утверждению соответствует музей. Первые два можно смело пропустить (по крайней мере во время первого визита), а вот в Музей оружия заглянуть настоятельно рекомендуем. Большая часть экспозиции сейчас располагается в новом здании на берегу реки Упы — оно выглядит как большой богатырский шлем. Очень рекомендуем брать экскурсию, чтобы послушать легенды о том, как Петр I постановил строить оружейный завод именно в Туле. Но сразу предупреждаем: впечатление может остаться неоднозначное, особенно от интерактивных развлечений для детей.
От Музея оружия стоит повернуть направо, перейти мост через Упу и свернуть налево, на Казанскую набережную. Облагораживать ее начали несколько лет назад с помощью архитектурного бюро Wowhaus. Получилось отличное место для прогулок (пусть и с видом на стены оружейного завода). Летом советуем брать пиво и пиццу на «Искре» (что это, расскажем дальше) и идти на деревянные ступеньки на берегу реки. Считайте, что это Оливковый пляж в его лучшие годы, только людей здесь в разы меньше.
Вплотную к набережной стоит Кремль. Не будем утомлять вас историческими фактами — при желании на территории крепости вы найдете экскурсовода. Но пройтись по облагороженной территории стоит — а в галереях, расположенных здесь же, как раз можно купить сувениры.
Из Кремля возвращайтесь обратно на набережную, а оттуда выходите на улицу Металлистов, пешеходный квартал с неплохо сохранившейся исторической застройкой XVIII–XIX веков. В десяти минутах ходьбы вы обнаружите творческий кластер «Октава», расположившийся в здании завода микрофонов (по-прежнему действующего). В «Октаве» регулярно проходят лекции и спектакли, здесь работает библиотека технической литературы. Но главное — Музей станка, посвященный индустриальным изобретениям, которые изменили жизнь людей.
Что смотреть за городом
В Тульской области находится сразу несколько усадеб, которые заслуживают внимания. Недалеко от Серпухова, например, жил художник Василий Поленов, который еще при жизни задумал сделать из своего дома музей. В Поленово вполне можно съездить одним днем из Москвы. При желании успеете даже посетить еще одно поместье — изобретателя и философа Андрея Болотова. Неподалеку от него, кстати, расположился комплекс «Болотов-дача», где можно остаться на несколько ночей (вариант для тех, кто хочет сбежать из города) или провести пару часов.
В один присест нужно смотреть и еще две достопримечательности — Романцевские горы и дворец графа Бобринского в Богородицке. Они находятся в часе с небольшим езды от города. Первая локация наверняка не раз попадалась вам в сторис друзей под геотегом Кондуки. Ничего удивительного: бывшие карьеры для добычи угля вблизи одноименной деревни стали одной из главных туристических локаций 2020-го, когда поездка даже в соседнюю область воспринималась как приключение.
Внеземной пейзаж со скалистыми холмами и бирюзовой водой действительно заслуживает внимания, но не ограничивайтесь только им. В уездном Богородицке в пятнадцати минутах от Романцевских гор стоит дворец графа Бобринского — внебрачного сына Екатерины II и князя Григория Орлова. Здание неплохо сохранилось, а за парком вокруг усадьбы тщательно ухаживают.
А вот на посещение Ясной Поляны — усадьбы Льва Толстого — настоятельно рекомендуем отвести целый день. Билеты на экскурсию по дому временно можно приобрести только онлайн, поэтому визит лучше спланировать за пару недель. Неспешно пройтись по обширной территории поместья, поспорить с местными гидами о неоднозначной личности Льва Николаевича (переубедить их вряд ли получится), задержаться у местной ярмарки с сувенирами, а после — доехать до станции Козлова Засека, где Толстой сел на поезд, когда окончательно покинул Ясную Поляну. Главное, не спутайте музей с экофермой «Ясно поле», которая находится в Ясногорском районе. Туда едут вовсе не для того, чтобы прикоснуться к истории. Вместо культурного наследия в «Ясно поле» предлагают подоить козу, поучаствовать в мастер-классе по сыроварению или освоить основы верховой езды.
Где есть
Значительная часть классных заведений Тулы сконцентрирована в пространстве «Искра». Сытно поужинать можно в ресторане при пивоварне Salden’s. Хотите прочувствовать тульский вайб? Заказывайте стаут со вкусом пряника и стейк или бургер. В паре шагов расположились What Else?. Меню здесь регулярно обновляется, но татаки из тунца и печеный батат всегда остаются — на них и обратите внимание в первую очередь. Единственный (и существенный) минус заведения — сюда не пускают с собаками. Но стоит признать, концепция dog friendly в Туле пока не прижилась.
Позавтракать в Туле можно в Mr. Cup на Советской улице. Лучше забронировать стол заранее, но, если что, панкейки с беконом и брускетту с гуакамоле можно съесть и за барной стойкой. А вот в плане сладкого выигрывает другая сетевая кофейня — «Кофе-культ». Увидите творожные колечки с черникой — сразу хватайте два, а лучше три. Кофе, кстати, вполне приличный и там и там.
Недалеко от Центрального парка, в пространстве Likerka Loft, работает ресторан Angel 8, где готовят мясо в хоспере. Беспроигрышный вариант — брискет с бабаганушем и сырным кремом и печеный камамбер с грушей и соленой карамелью.
Ну а если вы ищете действительно необычный гастрономический опыт, то отправляйтесь в одну из местных шашлычных. Меню во всех примерно одинаковое — отменная баранина, люля-кебаб, домашний сыр и соленья. Из проверенных вариантов в центре — конкурирующие кафе «Сказка Востока» и «Страна огней» на параллельных улицах. А в стороне от туристических маршрутов на Декабристов, 3, расположилось кафе «У рыбака». Цены более чем демократичны. Порция овощей на мангале — 300 рублей, а порция шашлыка — 400 рублей. Интерьер же оставит неизгладимое впечатление.
Где пить и развлекаться
Ночная жизнь Тулы, увы, не идет ни в какое сравнение с Москвой и тем более Петербургом. В некоторые заведения фейсконтроль словно перекочевал из нулевых, а кроссовки хостес и охранники считают страшным оскорблением. К счастью, есть несколько приятных исключений. Во-первых «метарюмочная» Lil Pil. Ее основатели хотели создать место, куда можно забежать на пару шотов, а можно основательно задержаться, чтобы изучить весь ассортимент напитков — весьма внушительный. После 22.00 по пятницам и субботам в баре может быть шумновато, поэтому мы рекомендуем прийти пораньше, чтобы удобно разместиться в кресле у окна, съесть карпаччо из говяжьего сердца или «рандомный» суп, выпить фирменную «лилпиловку» и непременно проиграть бармену в споре, каким же нужно пить егермейстер (здесь вам аргументированно объяснят, почему на самом деле ликер должен быть комнатной температуры).
Продолжить вечер можно танцами в «Чайке», которая днем работает как чайная, а ночью превращается в приличный коктейльный бар. Потанцевать можно и в «Типографии» — в пространстве регулярно проходят вечеринки. Но, кстати, днем сюда тоже стоит зайти — например, на игру в дартс или лекцию о современном искусстве.
Тем, у кого намечается семейный уик-энд, который не включает в себя бархоппинг, прямая дорога в Центральный парк им. П.П.Белоусова. Здесь есть аттракционы для детей, прокат велосипедов и самокатов, просто обширная территория для прогулок, но, главное, обновленный Тульский экзотариум, в котором живут редкие пресмыкающиеся, насекомые и амфибии.
Что привезти с собой
Главный тульский специалитет — это, разумеется, печатный пряник. Классическим считается вариант с яблочным повидлом, но в продаже есть пряники со смородиной, персиком, вареной сгущенкой и другими начинками. Не бойтесь покупать пряники прямо на вокзале перед отъездом — спрос на них велик, поэтому они всегда свежие.
Белевская пастила — это легкий и не слишком приторный десерт, который делают из яблок. Учтите, что пастила почти не портится, но со временем засыхает. Если хотите что‑то более долговечное, то берите яблочные сухарики — по вкусу они похожи на пастилу, но по текстуре отличаются радикально.
Лучший сувенир в классическом понимании — это, пожалуй, филимоновская игрушка. Красочные свистульки в виде фигурок животных и людей, скорее всего, понравятся знакомым детям. Ну и, конечно, вы всегда можете купить кому‑то в подарок настоящий самовар — но мы бы для начала убедились, действительно ли получатель подарка настолько любит чай. Может, ему просто стоит приехать в Тулу?
Как добраться
Тула — центр Тульской области, которая граничит с Московской, поэтому дорога сюда не займет много времени. Удобнее всего спланировать путешествие на машине: без пробок от МКАД до центра города можно доехать примерно за 2–2,5 часа по трассе М2. Вполне бюджетный вариант — подсесть кому‑то попутчиком через BlaBlaCar: поездка обойдется в 350–500 рублей.
Еще один достойный вариант — поезд: учтите, что билеты на комфортабельные «Ласточки» в летний сезон разбирают за пару недель. Поезда отправляются с Курского вокзала и прибывают на Московский вокзалв среднем через 2,5 часа. Стоимость билетов колеблется от 400 рублей (это скорее редкое исключение) до 1200 (вариант проходящих плацкартных поездов).
На месте можно передвигаться на такси (привычный «Яндекс.Go» сюда уже давно добрался) или на каршеринге («Драйва» в Туле пока нет, а вот «Делимобиль» — пожалуйста). Общественный транспорт, конечно, тоже к вашим услугам, но рекомендовать тесные и морально устаревшие маршрутки мы, пожалуй, не будем.
Где жить
Вариантов проживания в Туле достаточно и для больших компаний, и для пар, и для одиноких путешественников. Первым есть смысл снять квартиру на Airbnb — для 4–6 человек там найдутся апартаменты (или даже целые дома) от 2500 рублей за ночь. Тем, кто предпочитает останавливаться в отелях, стоит рассчитывать на стоимость чуть выше: в центре номер на двоих обойдется минимум в 2800 рублей. Вид на Кремль открывается из гостиниц SK Royal (около 10 000 р. за ночь) и «Армения» (от 3600 р.). Поблизости же расположились не менее приятные Key Hotel с пельменной «Лепим и варим» на первом этаже (3600 р.) и 11 Hotel & Garden с собственным садом и отдельным входом с улицы в каждый номер (6000 р.).