180 километров от Москвы — достаточно, чтобы почувствовать себя в путешествии, но уложить поездку в один уик-энд. Рассказываем, что делать в Туле и окрестностях.

Что смотреть в городе

Из любого путеводителя по Туле вы непременно узнаете, что это город пряников, самоваров и оружия. Каждому утверждению соответствует музей. Первые два можно смело пропустить (по крайней мере во время первого визита), а вот в Музей оружия заглянуть настоятельно рекомендуем. Большая часть экспозиции сейчас располагается в новом здании на берегу реки Упы — оно выглядит как большой богатырский шлем. Очень рекомендуем брать экскурсию, чтобы послушать легенды о том, как Петр I постановил строить оружейный завод именно в Туле. Но сразу предупреждаем: впечатление может остаться неоднозначное, особенно от интерактивных развлечений для детей.

От Музея оружия стоит повернуть направо, перейти мост через Упу и свернуть налево, на Казанскую набережную. Облагораживать ее начали несколько лет назад с помощью архитектурного бюро Wowhaus. Получилось отличное место для прогулок (пусть и с видом на стены оружейного завода). Летом советуем брать пиво и пиццу на «Искре» (что это, расскажем дальше) и идти на деревянные ступеньки на берегу реки. Считайте, что это Оливковый пляж в его лучшие годы, только людей здесь в разы меньше. Вплотную к набережной стоит Кремль. Не будем утомлять вас историческими фактами — при желании на территории крепости вы найдете экскурсовода. Но пройтись по облагороженной территории стоит — а в галереях, расположенных здесь же, как раз можно купить сувениры.

Из Кремля возвращайтесь обратно на набережную, а оттуда выходите на улицу Металлистов, пешеходный квартал с неплохо сохранившейся исторической застройкой XVIII–XIX веков. В десяти минутах ходьбы вы обнаружите творческий кластер «Октава», расположившийся в здании завода микрофонов (по-прежнему действующего). В «Октаве» регулярно проходят лекции и спектакли, здесь работает библиотека технической литературы. Но главное — Музей станка, посвященный индустриальным изобретениям, которые изменили жизнь людей. Что смотреть за городом

В Тульской области находится сразу несколько усадеб, которые заслуживают внимания. Недалеко от Серпухова, например, жил художник Василий Поленов, который еще при жизни задумал сделать из своего дома музей. В Поленово вполне можно съездить одним днем из Москвы. При желании успеете даже посетить еще одно поместье — изобретателя и философа Андрея Болотова. Неподалеку от него, кстати, расположился комплекс «Болотов-дача», где можно остаться на несколько ночей (вариант для тех, кто хочет сбежать из города) или провести пару часов.

В один присест нужно смотреть и еще две достопримечательности — Романцевские горы и дворец графа Бобринского в Богородицке. Они находятся в часе с небольшим езды от города. Первая локация наверняка не раз попадалась вам в сторис друзей под геотегом Кондуки. Ничего удивительного: бывшие карьеры для добычи угля вблизи одноименной деревни стали одной из главных туристических локаций 2020-го, когда поездка даже в соседнюю область воспринималась как приключение.

Внеземной пейзаж со скалистыми холмами и бирюзовой водой действительно заслуживает внимания, но не ограничивайтесь только им. В уездном Богородицке в пятнадцати минутах от Романцевских гор стоит дворец графа Бобринского — внебрачного сына Екатерины II и князя Григория Орлова. Здание неплохо сохранилось, а за парком вокруг усадьбы тщательно ухаживают.

А вот на посещение Ясной Поляны — усадьбы Льва Толстого — настоятельно рекомендуем отвести целый день. Билеты на экскурсию по дому временно можно приобрести только онлайн, поэтому визит лучше спланировать за пару недель. Неспешно пройтись по обширной территории поместья, поспорить с местными гидами о неоднозначной личности Льва Николаевича (переубедить их вряд ли получится), задержаться у местной ярмарки с сувенирами, а после — доехать до станции Козлова Засека, где Толстой сел на поезд, когда окончательно покинул Ясную Поляну. Главное, не спутайте музей с экофермой «Ясно поле», которая находится в Ясногорском районе. Туда едут вовсе не для того, чтобы прикоснуться к истории. Вместо культурного наследия в «Ясно поле» предлагают подоить козу, поучаствовать в мастер-классе по сыроварению или освоить основы верховой езды. Где есть

Значительная часть классных заведений Тулы сконцентрирована в пространстве «Искра». Сытно поужинать можно в ресторане при пивоварне Salden’s. Хотите прочувствовать тульский вайб? Заказывайте стаут со вкусом пряника и стейк или бургер. В паре шагов расположились What Else?. Меню здесь регулярно обновляется, но татаки из тунца и печеный батат всегда остаются — на них и обратите внимание в первую очередь. Единственный (и существенный) минус заведения — сюда не пускают с собаками. Но стоит признать, концепция dog friendly в Туле пока не прижилась.

Позавтракать в Туле можно в Mr. Cup на Советской улице. Лучше забронировать стол заранее, но, если что, панкейки с беконом и брускетту с гуакамоле можно съесть и за барной стойкой. А вот в плане сладкого выигрывает другая сетевая кофейня — «Кофе-культ». Увидите творожные колечки с черникой — сразу хватайте два, а лучше три. Кофе, кстати, вполне приличный и там и там.

Недалеко от Центрального парка, в пространстве Likerka Loft, работает ресторан Angel 8, где готовят мясо в хоспере. Беспроигрышный вариант — брискет с бабаганушем и сырным кремом и печеный камамбер с грушей и соленой карамелью. Ну а если вы ищете действительно необычный гастрономический опыт, то отправляйтесь в одну из местных шашлычных. Меню во всех примерно одинаковое — отменная баранина, люля-кебаб, домашний сыр и соленья. Из проверенных вариантов в центре — конкурирующие кафе «Сказка Востока» и «Страна огней» на параллельных улицах. А в стороне от туристических маршрутов на Декабристов, 3, расположилось кафе «У рыбака». Цены более чем демократичны. Порция овощей на мангале — 300 рублей, а порция шашлыка — 400 рублей. Интерьер же оставит неизгладимое впечатление. Где пить и развлекаться

Ночная жизнь Тулы, увы, не идет ни в какое сравнение с Москвой и тем более Петербургом. В некоторые заведения фейсконтроль словно перекочевал из нулевых, а кроссовки хостес и охранники считают страшным оскорблением. К счастью, есть несколько приятных исключений. Во-первых «метарюмочная» Lil Pil. Ее основатели хотели создать место, куда можно забежать на пару шотов, а можно основательно задержаться, чтобы изучить весь ассортимент напитков — весьма внушительный. После 22.00 по пятницам и субботам в баре может быть шумновато, поэтому мы рекомендуем прийти пораньше, чтобы удобно разместиться в кресле у окна, съесть карпаччо из говяжьего сердца или «рандомный» суп, выпить фирменную «лилпиловку» и непременно проиграть бармену в споре, каким же нужно пить егермейстер (здесь вам аргументированно объяснят, почему на самом деле ликер должен быть комнатной температуры).

Продолжить вечер можно танцами в «Чайке», которая днем работает как чайная, а ночью превращается в приличный коктейльный бар. Потанцевать можно и в «Типографии» — в пространстве регулярно проходят вечеринки. Но, кстати, днем сюда тоже стоит зайти — например, на игру в дартс или лекцию о современном искусстве.