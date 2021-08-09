Уютный сибирский городок часто мелькает на первых местах рейтингов лучших городов России. Здесь есть, что посмотреть, и где отдохнуть на выходных. Рассказываем о самых интересных местах Тюмени и окрестностях в гиде «Афиши Daily».

Как добраться Долететь до Тюмени можно на регулярных рейсах почти всех российских авиакомпаний. Перелет из Москвы займет два с половиной часа. Аэропорт Рощино расположен недалеко от города, до центра можно добраться на автобусе № 10. Также до города можно доехать на такси: поездка обойдется примерно в 250–350 рублей в зависимости от района.

Достопримечательности

Деревянное зодчество Гордость города — уникальные деревянные постройки и традиционные наличники. Их можно увидеть в историческом центре, в районе улиц Дзержинского, Семакова, Володарского, Кирова. На прогулке рекомендуем включить аудиогид и узнать больше о тюменских усадьбах. В некоторые из них можно зайти: например, в Музей-усадьбу Колокольниковых. Мастера деревянного зодчества и сейчас сохраняют старинные дома и уникальную резьбу. Несколько лет назад тюменский реставратор и мастер художественной резьбы по дереву Вадим Шитов издал книгу «Резная мелодия Тюмени». В ней собраны фотографии и сведения о 30 объектах деревянного зодчества, которые ему удалось восстановить. Найти издание можно в Литературно-краеведческом центре, магазине «Никто не спит» и сувенирном магазине Музейного комплекса им. Словцова.

Набережная реки Туры Прогулку по набережной лучше запланировать на вечернее время: здесь не укрыться от палящего солнца. Перейдя по мосту Влюбленных, можно попасть в заречную часть города, где уже благоустроена часть левобережной набережной. Вечером здесь выступают уличные музыканты, устраивают фаер-шоу или катаются на сап-бордах по Туре. Также можно забронировать прогулку на теплоходе и увидеть город с воды.

Горячие источники Поплавать в термальном источнике можно на десяти загородных базах отдыха. Они работают круглый год, часто местные предпочитают их отдыху у озера. Температура воды — примерно 36–48 градусов выше нуля. Для посещения источников можно забронировать домик или номер в санатории на выходные, либо приехать на несколько часов неподалеку от города. Круглая баня Тюменский Колизей, построенный в 1931 году архитектором Александром Никольским. Это единственный памятник конструктивизма в городе. Судьба у него непростая — в 2006 году баня здесь закрылась, еще через несколько лет здание лишили статуса объекта культурного наследия. Но местные жители воспротивились, и в 2019 году охранный статус все-таки вернули. Теперь здесь собираются открыть планетарий — реконструкцией занимается команда петербургского Планетария № 1.

Культурные центры

Музейный комплекс им. Словцова Советская, 63 В музейный комплекс входят несколько корпусов, в том числе старинные купеческие усадьбы и музеи Тюменской области. На Советской расположен главный корпус, куда можно заглянуть на выставку русских живописцев, посмотреть коллекцию западноевропейской скульптуры и оценить экспозицию декоративно-прикладного искусства. Если повезет, можно попасть на временную выставку, в том числе и местных художников. Музей также предлагает обзорные экскурсии по городу.

Книжный магазин «Никто не спит» 8 Марта, 2, корп. 1 Независимый книжный магазин находится в здании одного из корпусов ТюмГУ — Школы перспективных исследований. Это новый институт, где обучение проходит на русском и английском языках, а часть дисциплин преподают иностранные исследователи. В «Никто не спит» можно найти книги в том числе из небольших издательств, например, No Kidding Press, Издательства Ивана Лимбаха, «Сеанса» и других. Представлены и локальные издания: книги об архитектуре и истории города. Часто в «Никто не спит» проводятся книжные клубы, лекции, встречи с авторами. В магазине также есть небольшой зал с кинопроектором, где команда организует киновыходные и показывает лучшие документальные ленты.

Где поесть

Бургерная и пиццерия «Как мы любим» 8 Марта, 2/9; Республики, 10 Один из самых успешных фуд-проектов Тюмени начался с небольшой бургерной в центре города. Здесь подают несколько видов бургеров (есть и вегетарианский вариант), салаты и закуски, наливают пиво и сидр. Из безалкогольного — чаи, молочные коктейли и газировки. Место небольшое, но уютное: если нет места внутри, можно расположиться на веранде или взять заказ с собой. У «Как мы любим», или, как их еще называют, «КМЛ», также есть свой фуд-трак, который часто можно встретить на городских мероприятиях. В одноименной пиццерии можно попробовать неаполитанскую пиццу, небольшие пиццетты и пасту, а также заказать к ним вино или сидр. Это место больше располагает к долгим посиделкам или ужину после прогулки по городу. Кроме этих двух заведений у «Как мы любим» есть бар, двор для летних вечеринок, а также точка в Сочи.

Кофейня «Прокофьев» Республики, 26 У кофейни удачное местоположение: «Прокофьев» находится в самом центре исторической части Тюмени и одновременно в университетском квартале. По вечерам и выходным здесь людно. Место знаменито своими фирменными бельгийскими вафлями с разными начинками, как сытными, так и сладкими. Последние, как правило, подают вместе с сахарной ватой.

Кафе «15/86» Володарского, 3; Ленина, 2а Название ресторана отсылает к году основания города. Средний чек здесь выше, чем в других кофейнях, зато из окна открывается панорамный вид на набережную и мост Влюбленных. В меню сделан упор на блюда гриль и традиционную сибирскую кухню. Например, здесь можно заказать уху из северных рыб, строганину, пельмени с лосятиной, а также настойки на ягодах и еловых шишках. Во время обеда и на выходных можно успеть на специальные цены на ланчи и бранчи. Полноценный обед в будни обойдется в 450 рублей. Если соберетесь сюда вечером, лучше забронируйте стол. За более привычными блюдами, пиццей и пастой можно отправиться в ресторан на улице Ленина. Большое, светлое пространство выходит окнами на центр города и стадион футбольного клуба «Тюмень». По выходным с 10.00 до 14.00 здесь подают меню завтраков с кашами, скрэмблами, круассанами и блинами. По будням с 12.00 до 15.00 доступен бизнес-ланч — от 250 до 350 рублей. Фирменное блюдо «15/86» на Ленина — это римская пицца. Обратите внимание на вариант со страчателлой и трюфельным соусом.

Грузинское кафе «Баши» Володарского, 43; Максима Горького 44/2 Оба кафе хоть и расположены в самом центре, но немного поодаль от главных улиц. Даже в День города здесь можно найти свободное место, если не внутри, то на просторной веранде точно. В меню грузинская классика — от хинкали и хачапури до блюд с гриля и грузинской пиццы. Кроме того, здесь можно попробовать мини-хинкали с мясом или с сыром. Они меньше обычных и подаются в сливочном соусе. В винной карте не только Грузия, но и Австралия, Италия, Аргентина.

Азиатское кафе See Yu 8 Марта, 2/11 В меню здесь роллы, блюда из риса, лапша, а также супы том-ям и рамен. Среди закусок пользуются популярностью бао: паровые булочки с томленой уткой, курицей или белой рыбой. В обеденное время здесь подают недорогой бизнес-ланч. В кафе работает просторная крытая веранда. See Yu придерживается концепции дог-френдли и предлагает питомцам миску с водой.

Ресторан-музей «Чум» Малыгина, 59/12 Хотя Тюмень находится далеко от Крайнего Севера, здесь чтят традиции и сохраняют кухню северных народов. Ресторан оформлен в стиле традиционного жилища — чума. В интерьере сочетается музейная экспозиция и обстановка дома народов ханты и манси: оленьи шкуры, северные лыжи, народная одежда и утварь. Традиционные блюда здесь готовят из местных продуктов. Среди северных деликатесов — строганина из муксуна на ледяной глыбе, мясо косули и томленая медвежатина. Столик или настоящий хантыйский чум на 6–7 персон лучше забронировать заранее. Забежать на «северный обед» можно с 12.00 до 15.00.

Где пить и танцевать

Летние вечеринки в «Мы хотим танцевать» Челюскинцев, 1, корп. 1 Сезон вечеринок от создателей бургер-бара «Как мы любим» открывается в мае и закрывается в сентябре–октябре. Веселье начинается примерно с 19.00 и набирает обороты ближе к ночи. До 23.00 попасть на вечеринку можно бесплатно, позже за вход придется заплатить 300 рублей. За пультом выступают как местные диджеи, так и музыканты из других городов.

Бар Fresca Республики, 42 Мексиканский бар от создателей сети «Как мы любим» находится недалеко от филармонии. Заведение компактно разместилось в здании бывшего кинотеатра «Темп». Всем гостям полагается welcome drink — шот текилы. Кроме закусок и мексиканских тако в меню есть суп, основные блюда и боулы. С 12.00 до 16.00 доступно меню бранчей: мексиканский завтрак с глазуньей с беконом и гуакамоле, уэвос-ранчерос (яичница по-фермерски) или оладьи со страчателлой и вишневым джемом. К блюду также можно заказать лимонад или коктейль.

Винотека «Подвинься» Советская, 55/8 Основатель винотеки — тюменский винный блогер Денис Кондратенко, известный как Deniz_Karadeniz. Здесь можно найти редкие вина и недорогие классные находки до 1000 рублей. Также в «Подвинься» проходят дегустации, на которых можно обсудить вино и открыть для себя новые сочетания.

Бар «Творчество» Молодежная, 74, стр. 4 Бар расположился на территории арт-кластера «Фабрика-лофт». Место находится в 15 минутах от центра города и хорошо подходит для посиделок в компании. Фирменные блюда «Творчества» — мясные стейки, а подходящий коктейль к ним помогут выбрать бармены. Летом здесь работает крытая веранда с гирляндой и стильными обогревателями для прохладных вечеров. Внутри тоже уютно: интерьер украшают картины, ковры и свежие цветы. Помимо стейков и коктейльной карты стоит обратить внимание на бургеры, блюда из овощей и салаты. Из интересного — террин из лосося с соусом понзу и чили-маслом, цветная капуста на гриле с ореховым соусом и крем каталана с карамелью.

Парки

Гилевская роща Один из самых больших парков города расположен далеко от центральных улиц. Добраться сюда удобнее на такси либо на автобусе № 27 с улицы Республики. На велосипеде выйдет дольше, но это точно будет того стоить. Хвойный лес на берегу озера Круглое — это отличное место для долгих прогулок. На территории есть спортивные площадки, в том числе открытый теннисный корт. Место не бронируют заранее: пока играют другие, можно сделать еще один круг по лесу. Также здесь работает прокат велосипедов и самокатов.

Затюменский экопарк До лесопарка удобно добираться из центра города на любом автобусе, который следует до района Дом Обороны. Территория большая, но есть удобная навигация. Здесь тренируются спортсмены-лыжники и летние биатлонисты на лыжероллерах. По воскресеньям в парке проходят утренние тренировки от школы йоги «Мудра».

Комсомольский сквер Просторный парк в районе Московского и Червишевского трактов — излюбленное место бегунов и велосипедистов. На зеленых зонах часто устраивают пикники, а на больших площадях — городские мероприятия. Свое название место получило после того, как комсомольцы в 1960-х годах высадили здесь деревья.

Ива-парк Садовый центр «Астра», Тюменская область, поселок Луговое Парк находится на территории садового центра «Астра», на пути в поселок Луговое. Пространство состоит из трех тематических зон: японского сада, французско-итальянского сада и «Долины Прерий». Для каждого из мини-парков использовано более 65 видов и сортов растений. В японской части сада можно посетить небольшие пагоды и поучаствовать в чайной церемонии. Проводятся экскурсии, на которых рассказывают о создании парка и его особенностях.

Что привезти в подарок Деликатесы и сибирские сладости Главную сладость Тюмени — конфеты фабрики «Квартет» — можно найти в фирменных магазинах и в местных супермаркетах. Также можно привезти домой оленину, мясо дичи, а также рыбу горячего и холодного копчения. Хороший вариант — чипсы из оленины или сироп из сосновых шишек. Их продают в магазине «Легенды Сибири» на ул. Володарского, 47, а также в торговых центрах и в аэропорту. Почтовые открытки За ними можно зайти в «Никто не спит» или в сувенирный магазин Музейного комплекса им. Словцова. В книжном это варианты с рисованными достопримечательностями города, а в музее — открытки с историческими видами Тюмени и наборы фотографий XIX–XX веков.

Где остановиться Цены за аренду квартиры в Тюмени через сервис Airbnb составляют примерно 1500–2000 рублей за ночь. Такси в городе недорогое, поэтому для размещения можно выбрать не только центр. Из крупных сетевых отелей в центре путешественники выбирают гостиницу DoubleTree by Hilton рядом с Музейным комплексом им. Словцова и гостиницу «Спасская» в историческом центре неподалеку от набережной. Также можно остановиться в тюменском отеле «Ремезов», названном в честь сибирского картографа и архитектора. Он удобно расположен рядом с Цветным бульваром и главными улицами города.