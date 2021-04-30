Здесь не будет никакого «занимательного краеведения» типа бункера Сталина, дачи со слонами, площади Куйбышева, драмтеатра и пивной «На дне». Такой стандартный набор предложит любой туристический буклет. В гиде «Афиши Daily» — только самые обаятельные места Самары: модные едальни, секретные бары, продвинутые музеи, локации со смыслом.

5 заведений, где можно поесть и выпить «Турбаза „Ветерок“» Куйбышева, 96

Самая популярная питейная в городе. Мекка иностранных болельщиков на ЧМ, простой и понятный «бар на районе». Надпись на туалетной двери «дверь скрипит, потому что это стиль», «Жигулевское» за 100 рублей, незамысловатая, но разнообразная кухня, олдскульный хип-хоп фоном — все это превращает «Ветерок» в обязательную точку для пятничного бархопинга. Бар открыт на центральной улице, поэтому хочешь не хочешь, а именно здесь ты окажешься, когда отправишься гулять по Самаре. Спикизи-бар «Милорад»

Секретное место. Узнать, как попасть в укромный бар, можно только через инстаграм. Все просто: пишешь в директ, тебе говорят, куда приехать и кодовую фразу. На входе спрашиваешь флориста что‑нибудь о пестром хлебе, и перед тобой открывается заветная дверь. Далее постигаешь таинство места для своих: тебе смешивают авторские коктейли и читают нескучные лекции про каждый. «Америка в огне» — бурбон, апельсин, лимон, миндаль и пена из ликера Apricot; Berry punch: ром, сироп — микс из ягод, ванили и молока. Коктейльная карта обновляется раз в месяц и неизменно состоит из 12 позиций. К коктейлям предлагают оливки собственного посола; кухня отсутствует принципиально. В почете культура тихого общения (можно говорить только вполголоса, телефон просят перевести в беззвучный режим) и культура в широком понимании — недаром заведение названо в честь магического реалиста Милорада Павича. Рюмочная «Боря» Молодогвардейская, 69

По-настоящему народное заведение: публика самая разная — от футбольных болельщиков и ребят с городских окраин до музейных сотрудников и студенток филфака. Бар открыт на первом этаже здания — памятника эпохи модерна: в интерьере царит ретрошик, в атмосфере — нотки ностальгии. В «Боре» все быстро и просто: пельмени, бутерброды, разносолы под традиционное крепкое и вечное «Жигулевское». Местный хит — интересные наливки. Иногда рюмочная экспериментирует и удивляет, организуя гастрономические мероприятия — баттл окрошек от местных шефов или концептуальный вечер «Человек и суп». Раз в месяц бар превращается в место для танцев, и проходят поп-ап-тусовки «Мутаборя». Ресторан «Пури» Куйбышева, 79

Место силы любителей грузинской кухни: вина и специи прямиком из Грузии, нежнейший лобиани, порционные оджахури и чашушули, вся золотая коллекция хачапури и прочая аутентичная классика. Лучше бронировать столик заранее: от любителей аджапсандали и сочных хинкали нет отбоя. Перед обедом разумно отведать поистине королевской чачи. Гастропаб «Проливошная» Куйбышева, 81

Крафтовый рай для любителей самого любимого волжского напитка — пива. Множество сортов, в том числе и «Жигулевское», интересные настройки. Кухня «Проливки» (так называют паб завсегдатаи) хороша сама по себе — очень часто в бар приходят именно поесть, а не выпить. Безусловно, достойны внимания драники с тофу и сытный начос с беконом, а за премиальную локацию на площади Революции и в пяти минутах ходьбы от Волги «Проливошная» рисует себе дополнительную звездочку на фюзеляж. 5 главных достопримечательностей Католический костел Фрунзе, 157а

Своего рода визитная карточка города. Храм Пресвятого Сердца Иисуса — ярчайший пример неоготики, здесь выстраиваются очереди, чтобы сделать селфи на фоне исполинских шпилей. Примечательна его история: на самом деле костел должен был находиться на другом месте, парой кварталов ближе к Волге. Там его начали строить в 1854 году, а потом вспыхнуло Польское восстание, которое нанесло серьезный урон авторитету католической церкви в России. Новый, с иголочки, храм отдали лютеранам из местных, а католики вернули свои позиции десятилетием позже и костел себе все-таки возвели. В его алтаре находится фреска — копия картины Сальвадора Дали «Христос Святого Иоанна Креста». Иногда храм становится местом для проведения органных концертов и даже аудиовизуальных инсталляций. Фабрика-кухня Ново-Садовая, 149

Памятник конструктивизма, построенный в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой, в плане сверху представляет собой знаменитый перекрест серпа и молота. В 1930–1940-е годы здесь располагались комбинат питания и столовая для рабочих оборонного ЗиМ. Пропускная способность предприятия была огромной — 9000 человек за смену. С этим зданием связана долгая история: много раз его пытались снести, однако архитектурная общественность города спасла памятник от уничтожения. Уже в 2022 году в Фабрике-кухне откроется филиал Третьяковской галереи — фактически Самара получит собственный «Винзавод» (или «Гараж») вкупе с прославленным брендом. Самарская набережная

О набережной мало говорить, по ней надо гулять, встречать рассветы, провожать закаты. Пять с половиной километров ухоженного пляжа, симпатичные едальни и тихая магия места. На набережной проходит «ВолгаФест» — один из самых крупных региональных фестивалей, который превращает привычное место для прогулок в мощный котел активностей: днем на пляже строят паблик-арт-объекты и читают лекции, вечерами на сценах проходят крутые концерты, театральные представления и зажигательные шоу. В этом году Волгу обещает перейти по канатному тросу австрийский эквилибрист. Получится ли новый мировой рекорд, будет видно, но одно можно сказать точно: хедлайнеры «ВолгаФеста» точно не артисты и музыканты, а ветер, Волга, песок, солнце, облака и небо. Сквер Пушкина

Самая известная смотровая площадка Самары расположилась на крутом холме над Волгой. Лучшие виды в городе: Жигулевский пивзавод, Иверский монастырь, Струковский парк, мистические горы и сверкающая на солнце река. Некую торжественность локации придает драмтеатр, выстроенный по соседству. Самарская площадь

Приходская, Торговая, Воскресенская — так до революции называлась Самарская площадь. Культовая локация для многих поколений горожан: в начале пятидесятых здесь появились самые первые сталинки, где получали квартиры уважаемые партийные и торговые работники; в конце восьмидесятых открылись первые кооперативные рестораны, в девяностых назначались бандитские стрелки. В центре сквера установлен бюст маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, который пытались взорвать в конце 70-х, а ближе к Волге — 13-метровая фигура рабочего, стоящего на 40-метровом постаменте и держащего в руках символические крылья. Площадь в городе называют «Сампло», а памятник — «Паниковский с гусем». Здесь всегда собирались молодые и несогласные: фарцовщики, стиляги, быки, фураги, готы, эмо и т. д. 5 мест досуга и отдыха «Дом 77» Ленинградская, 77

Модный арт-кластер и точка единения творческих сил города в заброшке: репетиционные залы музыкантов, столярные, гончарные и кожевенные мастерские, танцевальные, вокальные, фото- и дизайн-студии, тату-салоны и рекламные агентства. Жизнь здесь не затихает ни на секунду — гуляя по этажам, можно слышать бой этнических барабанов, звуки чеканки по металлу, стать посетителем импровизированной выставки и купить на распродаже винил. На первом этаже «Дома 77» работает бар «Вечно молодой» — одно из самых посещаемых заведений в городе. Отдельно следует сказать о летней террасе бара — в теплые дни ее проходимость превышает 800 человек, и услышать здесь можно все что угодно: от дарк-диско и краут-рока до фанка и этники. Театр «Грань» г. Новокуйбышевск, пл. Ленина, 1

Камерный театр был образован в 1970 году в здании Дворца культуры небольшого Новокуйбышевска (20 км от Самары) как любительская студия, а сейчас представляется одним из интереснейших театров России и уж точно Самарской губернии. В 2011 году главным режиссером «Грани» стал Денис Бокурадзе, признанный мастер создания психологических портретов. Первая же его работа — спектакль «Фрекен Жюли» по пьесе А.Стриндберга — завоевала Гран-при на Фестивале театров малых городов России. Следующий спектакль, «Post Scriptum», вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Спектакль «Таня-Таня» стал номинантом премии «Золотая маска» в 6 номинациях. Купить билеты довольно трудно. Лучше сделать это заранее. Струковский сад

Уголок Европы в самом центре города: идеальные газоны, белые качели, цветы, фонтаны, большие деревья, теплые камни, тишина. Сад был разбит в конце XIX века владельцем самарского пивного завода, австрийцем фон Вакано, для культурного отдыха горожан. Сейчас здесь проходят джазовые концерты, в советское время царила танцплощадка, где пары кружились под популярную музыку сезона. Музей модерна Фрунзе, 159/15

Единственный музей в России, посвященный модерну в живописи, архитектуре и моде начала XX века. Здесь проходят выставки современного искусства, читают лекции, музыканты создают авторскую музыку для озвучки немых фильмов. Музей открыт в легендарном особняке Курлиной — одной из первых самарских построек стиля модерн, которую купец первой гильдии Александр Курлин выстроил для своей красавицы жены Александры. В музейном дворе бывшую купеческую конюшню занимает небанальная кофейня — разговоры за чашкой капучино о судьбах родины и не только. Литературный музей Фрунзе, 155