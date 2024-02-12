«Оскар-2024» в идеальном мире: кого надо было номинировать на самом деле

Если бы не поп-культурный феномен «Барбенгеймера», кто знает, какой (не)успех у публики имел бы «Оппенгеймер», этот нафталиновый образец «кино париков и грима». Но это не значит, что надо вовсе перестать номинировать исторические байопики — просто стоит обратить внимание на новаторские подходы к жанру, свежие эстетические решения. Скажем, на «Кто убил BlackBerry» — хронику схлопывания известнейшего канадского стартапа XXI века, снятую по заветам импровизационных ютюб-шоу, но при этом чуть ли не с голливудским бюджетом. При этом парики и грим тут утрированы до уровня «Эпичных рэп-баттлов истории». И в те моменты, когда легкой форме противопоставляется возвышенно трагичное содержание, кино смотрится сногсшибательно.