Брэдли Купер шесть лет учился дирижировать для фильма «Маэстро»

Брэдли Купер рассказал, что шесть лет учился дирижировать в стиле Леонарда Бернстайна для своего нового фильма «Маэстро».
Результатом его труда стали шесть минут музыки, которую актер записал для одной из финальных сцен фильма. «Я очень волновался за эту сцену, потому что мы играли ее вживую. Это был Лондонский симфонический оркестр. Меня записывали вживую. Я должен был дирижировать ими», — рассказал Купер.
По словам актера, он учился по выступлению Леонарда Бернстайна в соборе в Или с Лондонским симфоническим оркестром в 1976 году. «[Директор Метрополитен-оперы] Янник Незе-Сеген сделал видеозаписи со всеми изменениями темпа, так что у меня были все материалы для работы», — добавил он.
Сюжет «Маэстро» исследует отношения между Леонардом Бернстайном и его женой Фелицией Монтеалегре. Авторы обещают, что фильм станет любовным посланием к жизни и искусству, в основе которого эмоционально-эпический портрет семьи и любви.
После выхода первого тизера зрители обвинили Купера в антисемитизме из‑за накладного носа. Британская актриса и активист Трейси Энн Оберман заявила, что применение простетического носа для придания Куперу схожести с еврейским композитором столь же неправильно, как использование блэкфейса для создания облика темнокожего персонажа.
Дети Бернстайна же, напротив, вступились за актера. Они заявили, что их «сердца разбивают любые искажения или недопонимания усилий» Купера в работе над ролью их отца.
«Брэдли решил использовать косметику, чтобы усилить свое сходство, и нас это совершенно устраивает. Мы к тому же уверены, что наш папа тоже не возражал бы против этого», — подчеркнули Джейми, Александр и Нина Бернстайн.