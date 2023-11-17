Брэдли Купер шесть лет учился дирижировать для фильма «Маэстро»

По словам актера, он учился по выступлению Леонарда Бернстайна в соборе в Или с Лондонским симфоническим оркестром в 1976 году. «[Директор Метрополитен-оперы] Янник Незе-Сеген сделал видеозаписи со всеми изменениями темпа, так что у меня были все материалы для работы», — добавил он.