Главную роль в картине исполнит Хайме Вадель, его жену — Глория Мюнхмайер. К ним на экране присоединятся Альфредо Кастро и Паула Лухзингер. Над сценарием Ларраин работал вместе с Гильермо Кальдероном, который был соавтором режиссера в проектах «Клуб» и «Неруда».