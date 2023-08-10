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Аугусто Пиночет — 250-летний вампир в дебютном трейлере фильма «Граф» Пабло Ларраина

Семён Гудошников
Сегодня в 17:02

На ютуб-канале Netflix появился первый трейлер фильма «Граф» (El Conde) Пабло Ларраина. Черно-белая драма рассказывает об истории Аугусто Пиночета, но с одним небольшим допущением — что чилийский диктатор на самом деле бессмертный вампир.

Согласно сюжету, в возрасте 250 лет изнуренный болезнями и семейными конфликтами, Пиночет решает умереть. Картина, совмещающая черный юмор со стилистикой немого кино, критикует эпоху Пиночета, показывая его как буквально кровопийцу, высосавшего жизнь из своей страны, отмечает IndieWire.

Главную роль в картине исполнит Хайме Вадель, его жену — Глория Мюнхмайер. К ним на экране присоединятся Альфредо Кастро и Паула Лухзингер. Над сценарием Ларраин работал вместе с Гильермо Кальдероном, который был соавтором режиссера в проектах «Клуб» и «Неруда».

Премьера «Графа» пройдет на Венецианском кинофестивале, который продлится с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

Пабло Ларраин уже снимал фильмы о Пиночете. Его «Тони Манеро» (2008), «Вскрытие» (2010) и «Нет» (2012) образуют неофициальную трилогию рассказов о жизни в Чили при диктатуре Пиночета.

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Аугусто ПиночетПабло ЛарраинХайме ВадельГлория МюнхмайерАльфредо КастроГильермо Кальдерон
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