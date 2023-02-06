Критики называют «Стук в дверь» лучшим фильмом М.Найта Шьямалана за 20 лет. Правда ли это?

«Стук в дверь» предлагает одной счастливой семье (реально не менее счастливой, чем семья Шьямалана на фото, — и это дорогого стоит) принять невозможное самоубийственное решение. По сути, это религиозная притча , в которой идет речь о том, что счастье отдельно взятой семьи может быть столь велико, что непременно должно быть принесено в жертву во благо остального человечества. Объективно говоря, это, конечно, вздорная байка из склепа, но нутром в определенный момент все равно начинаешь чувствовать какой‑то глубинный трепет перед этой историей. Кажется, и сам режиссер Шьямалан за всю карьеру ни разу не брался рассказывать сказки, перед которыми не чувствовал такого трепета, в которые сам не верил. Критики каждый его новый фильм спешат назвать или камбэком, или провалом, не понимая, что перед ними на исключение стабильный и надежный автор, всю дорогу державший марку. Ну а если все-таки отвечать на вопрос из заголовка статьи, то прекрасный «Стук в дверь» — лучший фильм Шьямалана не за двадцать, а за два года, ровно с момента выхода не менее прекрасного «Времени».