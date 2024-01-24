Все, что нужно знать о 10 номинантах «Оскара-2024» в категории «Лучший фильм»

Купер рассказал, что для одной из финальных сцен фильма он шесть лет учился дирижировать в стиле Леонарда Бернстайна. Кроме того, режиссер признался, что запретил стулья на съемочной площадке картины и отказался от использования плейбэка. «Я всегда ненавидел стулья на площадке: твоя энергия падает в ту минуту, когда ты садишься на стул», — пояснил артист.