Все, что нужно знать о 10 номинантах «Оскара-2024» в категории «Лучший фильм»

Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю церемонию вручения премии «Оскар». В главной категории — «Лучший фильм» — традиционно фигурирует десять картин.
За главный приз поборются «Оппенгеймер», «Барби», «Анатомия падения», «Американское чтиво», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интереса», «Прошлые жизни» и «Оставленные». «Афиша Daily» рассказывает, что известно о претендентах на самую престижную награду киноиндустрии в этом году.
«Оппенгеймер»
О чем фильм
Биографический триллер, основанный на книге Кая Берда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», рассказывает о жизни Роберта Оппенгеймера — создателя атомной бомбы. Картина охватывает ключевые вехи биографии теоретика: учебу в Кембриджском университете, запуск Манхэттенского проекта, испытание бомбы «Тринити», первое использование смертоносного оружия в Хиросиме и Нагасаки, а также расследование в отношении ученого в послевоенные годы.
Режиссер и актеры
Байопик стал двенадцатым фильмов Кристофера Нолана — создателя «Интерстеллара», «Дюнкерка», «Мементо», «Начала», трилогии «Темного рыцаря» и других известных картин. Для проекта британский режиссер собрал один из самых звездных кастов в истории кинематографа. Самого Оппенгеймера на экране исполнил Киллиан Мерфи, впервые появившийся в главной роли в картине Нолана за все шесть их совместных проектов. Также в фильме сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Дэвид Крамхолц, Бен Сафди, Том Конти и Кеннет Брана.
Лист номинанта
На церемонии «Золотого глобуса» проект выиграл 5 статуэток — в категориях «Лучший драматический фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший саундтрек». Фильм также удостоился 8 наград премии «Выбор критиков»: лучший фильм, режиссер, оператор, саундтрек, актерский ансамбль, мужская роль второго плана, монтаж и спецэффекты.
Еще одна деталь о фильме
«Оппенгеймер» собрал в мировом прокате более 950 млн долларов и стал третьим по кассовости фильмом 2023 года. Его также признали самым кассовой лентой о Второй мировой войне. Ранее этот рекорд принадлежал другому фильму постановщика — «Дюнкерку».
Что писала «Афиша Daily»
По мнению кинокритика Евгения Ткачева, «Оппенгеймер» с уверенностью можно назвать главным фильмом в карьере Нолана на сегодняшний день. «Это, пожалуй, не только лучший, но и самый взрослый фильм режиссера, в котором он задает по-настоящему сложные вопросы и не ищет легких ответов», — отметил он.
«Барби»
О чем фильм
Картина Греты Гервиг стала первым появлением популярной игрушки компании Mattel на большом экране. В центре сюжета — «стереотипная Барби», живущая в Барбиленде вместе с другими куклами. Это беззаботный матриархальный мир, обитатели которого проводят время, играя на пляже и танцуя на вечеринках. Однако однажды у Барби появляются беспокойные, экзистенциальные мысли — она начинает задумываться о смысле жизни и неминуемой смерти. Чтобы вернуться к прежнему радостному существованию, героине предстоит отправиться в реальный мир и найти свою хозяйку.
Режиссер и актеры
Режиссером картины выступила Грета Гервиг — американская актриса и сценаристка, создательница фильмов «Леди Берд» и «Маленькие женщины». Сценарий для «Барби» она написала вместе со своим партнером Ноа Баумбахом. Роли Барби и Кена в приключенческой комедии достались Марго Робби и Райану Гослингу. В актерский состав также вошли Америка Феррера, Кейт Маккиннон, Исса Рэй, Реа Перлман и Уилл Феррелл.
Лист номинанта
Фильм получил «Золотой глобус» в номинации «кинематографические и кассовые достижения»», а также шесть статуэток премии Critics Choice Awards, в том числе в категориях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая песня» за трек «I’m Just Ken» в исполнении Райана Гослинга.
Еще одна деталь о фильме
«Барби» стала самой кассовой лентой 2023 года — она собрала в мировом прокате почти 1,5 млрд долларов. Картина также стала самым прибыльным фильмом в истории, режиссером которого выступила женщина, и самым успешным фильмом студии Warner Bros. В рейтинге самых кассовых фильмов всех времен «Барби» заняла 14 место.
Одновременная премьера картины Гервиг с «Оппенгеймером» породила феномен «Барбенгеймера», став поводом для многочисленных мемов и еще больше повлияв на популярность обеих лент в прокате.
Что писала «Афиша Daily»
Кинокритик Никита Лаврецкий отметил выдающуюся работу художницы-постановщицы Сары Гринвуд и дизайнерки Жаклин Дюрран, а также операторское мастерство Родриго Прието, однако счел, что самой Гервиг, при всех ее очевидных талантах, не хватило ни реализма в изображении реального мира, ни радикализма в его критике.
«Гервиг при каждой возможности нагло нарушает корпоративный этикет: достается не только сексистам из Mattel, но и переоцененному «мужскому кино» в диапазоне от «Крестного отца» до «Лиги справедливости Зака Снайдера», снятому, как и «Барби», на студии Warner. Но понимает ли она, что по существу сняла консервативный манифест, лишь укрепляющий патриархальный статус-кво?», — написал он.
«Убийцы цветочной луны»
О чем фильм
Криминальная драма Мартина Скорсезе основана на романе Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Сюжет фильма разворачивается в округе Осейдж, штат Оклахома, в 1910-х—1930-х годах. Обнаружение крупного месторождения нефти в этих местах не только делает богатым местное коренное население, но и привлекает большое количество белых бизнесменов. Вскоре в округе начинается серия убийств представителей племени осейджей, которая приводит к масштабному расследованию ФБР.
Режиссер и актеры
«Убийцы цветочной луны» — последняя на сегодняшний день работа легендарного Мартина Скорсезе, создателя «Славных парней», «Таксиста», «Отступников», «Казино» и множества других знаковых картин. На главные роли в своем опусе постановщик выбрал двух самых любимых актеров, с каждым из которых он снял не менее 6 фильмов, — Роберта Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Также в картине сыграли Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер, Скотт Шеперд, Танту Кардинал и другие.
Лист номинанта
За роль Молли Беркхарт актриса Лили Гладстоун получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме». Сама драма стала «Лучшим фильмом года» по версии Национального совета кинокритиков США (NBR).
Что писала «Афиша Daily»
Кинокритик Никита Лаврецкий включил «Убийц цветочной луны» в десятку своих любимых картин прошлого года. «Мартин Скорсезе без особых изысков рассказывает историю бессмысленных и беспощадных гангстерских убийств столетней давности, и оторваться в который раз невозможно», — прокомментировал он.
«Зона интересов»
О чем фильм
В основе ленты лежит одноименная книга Мартина Эмиса 2014 года. Ее сюжет рассказывает реальную историю немецкого офицера СС Рудольфа Хесса и его жены Хедвиг, которые воспитывали своих детей в фермерском доме по соседству с Освенцимом.
Режиссер и актеры
Режиссером и сценаристом картины выступил Джонатан Глейзер («Сексуальная тварь», «Рождение»). Главные роли в картине исполнили Сандра Хюллер («Реквием») и Кристиан Фридель («Белая лента», «Взорвать Гитлера»).
Лист номинанта
Премьера «Зоны интересов» состоялась на 76-м Каннском кинофестивале 19 мая 2023 года. Ее показ вызвал шестиминутные овации и восторженные отзывы критиков. Картина получила Гран-при фестиваля и приз Международной федерации кинопрессы. Она также выиграла главную награду премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, получив звание «Лучшего фильма» 2023 года.
Что писала «Афиша Daily»
Денис Виленкин разгромил картину, отметив, что режиссеру не удалось в полной мере отрефлексировать ужасы Освенцима. «В погоне за созданием документа Глейзер идет от ошибки к ошибке, от промаха к промаху, поскольку имеет дело не с абстрактным злом: инопланетянами, доппельгангерами, любым метаконтекстом, удобным для интерпретации. А со злом живым, страшным, не покидающим границ вселенной. Потому он не ищет сути вещей, а создает общие места», — поделился кинокритик.
«Прошлые жизни»
О чем фильм
Картина рассказывает историю Норы и Хэ Суна, в детстве ставшими друг для друга первой любовью. Их мечтам о совместном взрослении не суждено сбыться — Нора покидает Южную Корею и переезжает в США вместе с семьей. Там уже взрослая героиня заново влюбляется и выходит замуж. Спустя 20 лет с последней встречи Нора и Хэ Сун решают увидеться на одну судьбоносную неделю, которая заставит их задуматься и понятиях любви и судьбы.
Режиссер и актеры
Режиссеркой и сценаристкой картины выступила Селин Сонг, в прошлом работавшая над сериалом «Колесо времени». Главные роли в ленте исполнили Грета Ли («Девочки»), Тео Ю («Лето», «Решение уйти») и Джон Магаро («Игра на понижение», «Академия «Амбрела»).
Лист номинанта
Картина студии A24 стала «Лучшим фильмом» 2023 года по версии премий Gotham Awards, Национального совета кинокритиков США, Нью-йоркского совета кинокритиков, а также Американского института киноискусства.
Еще одна деталь о фильме
«Прошлые жизни» также попал в список «лучших фильмов года» изданий Deadline, Time Out, Variety, «Кинопоиск» и Британского института кино. Медиа-порталы Collider, Empire, The Guardian, IndieWire и Rolling Stone признали его лучшим фильмом 2023-го.
Что писала «Афиша Daily»
Никита Лаврецкий посчитал, что при всех ее плюсах, мелодраме не хватает глубины, чтобы стать современной классикой. «Когда в «Прошлых жизнях» заходит речь о высокопарных духовных метафорах, фильм совсем умирает, зато оживает, когда герой Джона Магаро смешно ревнует. Когда больше всего сочувствия и симпатии вызывают не пресные влюбленные, а недовольный муж — это ли не приговор мелодраме?», — написал он.
Американское чтиво
О чем фильм
Фильм снят по роману Персиваля Эверетта «Erasure» 2001 года. В центре сюжета — писатель Телониус Монк Эллисон, которого критикуют за то, что его работы «недостаточно черные». В погоне за успехом, он решает создать самый стереотипный псевдо-биографический роман о проблемах афроамериканцев «Мы живем в гетто». Книга становится бестселлером, а сам Эллисон для аутентичности начинается притворяться преступником, получая все больше популярности и прибыли от своего обмана.
Режиссер и актеры
Режиссером фильма выступил Корд Джефферсон («Хранители», «Станция одиннадцать»). В актерский состав фильма вошли Джеффри Райт, Трейси Эллис Росс, Эрика Александер, Лесли Аггамс, Стерлинг К.Браун, Майра Лукреция Тейлор, Джон Ортис, Исса Рей и Адам Броуди.
Лист номинанта
«Американское чтиво» было отмечено премией «Выбор критиков» в номинации «Лучший адаптированный сценарий», а также получило награду «Фильм года» премия Американского института киноискусства. Картина также получила Гран-при 48-го Международного кинофестиваля в Торонто.
«Бедные-несчастные»
О чем фильм
Лента, основанная на одноименном романе шотландского писателя Аласдера Грея, рассказывает о судьбе «непостоянной, чрезмерно сексуальной, эмансипированной женщины» Беллы Бакстер. Ей пересадили мозг ее же нерожденного ребенка, после того как она покончила жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокого мужа. Беллу возвращает к жизни ее отец Годвин Бакстер — блестящий неортодоксальный ученый. Однако со временем героине начинает не хватать свободы, и она решает сбежать вместе с адвокатом Дунканом.
Режиссер и актеры
«Бедные-несчастные» стали восьмым фильмом Йоргоса Лантимоса — автора лент «Лобстер», «Убийство священного оленя», «Фаворитка» и «Клык». Главные роли в «Бедных-несчастных» сыграли Эмма Стоун, Уиллем Дефо и Марк Руффало.
Лист номинанта
Американский институт кино и Национальный совет по рецензированию включил картину в список 10 лучших фильмов 2023 года. Лента получила главную награду Венецианского кинофестиваля, а также «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм — мюзикл или комедия» и «Лучшая актриса — мюзикл или комедия».
Что писала «Афиша Daily»
Кинокритик Денис Виленкин назвал «Бедных-несчастных» лучшим фильмом в карьере Лантимоса. «Как же здорово, что грек нашел своего писателя. Слова Грея идеально ложатся на интонации персонажей Лантимоса, а причудливый мир удивителен настолько, насколько принято у этого режиссера: нет магии, зато есть фантастические твари!», — отметил он.
«Оставленные»
О чем фильм
События фильма разворачиваются на Рождество 1970 года в престижной школе в штате Массачусетс. Единственные, кто остается в учебном заведении на праздниках, — это непопулярный учитель Пол, проблемный подросток Ангус и повариха Мэри, потерявшая сына во Вьетнаме. Троица формирует необычную связь и открывает друг друга с новых сторон.
Режиссер и актеры
Сценарий фильма написал Дэвид Хемингсон («Секреты на кухне»). Режиссером ленты выступил Александр Пэйн — двукратный обладатель «Оскара» за сценарий фильмов «На обочине» и «Потомки». Главные роли в фильме исполнили Пол Джаматти («Разлом Сан-Андреас», «Нокдаун»), Доминик Сесса и Давайн Джой Рэндолф («Убийства в одном здании», «Затерянный город»).
Лист номинанта
Проект победил в категориях «Лучший актер в комедии или мюзикле» и «Лучшая актриса второго плана» на 81-й церемонии вручения премий «Золотой глобус».
Что писала «Афиша Daily»
Никита Лаврецкий назвал фильм «ядерной бомбой в жанре уютного рождественского кино». «Тут вам и повесть о взрослении в школе-пансионате, и бадди-муви, да еще и стилизовано все это дело под пленочную классику Нового Голливуда. Никаких сюрпризов и откровений ждать не стоит, но прекрасные артисты все равно трогают за живое», — написал кинокритик.
«Анатомия падения»
О чем фильм
«Анатомия падения» рассказывает о немецкой писательнице, которую обвиняют в убийстве супруга. Мужчина упал со скалы в Альпах, а единственным свидетелем его смерти становится незрячий сын, и даже он начинает сомневаться в невиновности матери.
Режиссер и актеры
Режиссером фильма выступила Жюстин Трие («Соблазн», «В постели с Викторией»). В актерский состав вошли Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Мачадо Гранер, Антуан Рейнарц, Самюэль Тейс и другие.
Лист номинанта
На Каннском кинофестивале, где состоялась премьера картины, она получила главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Фильм также завоевал три награды на кинофестивале имени братьев Люмьер — за лучший фильм, лучший сценарий, лучшую женскую роль (Сандра Хюллер). Кроме того, ленту удостоили пяти Премий Европейской киноакадемии в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший сценарист» и «Лучший монтаж».
Что писала «Афиша Daily»
Евгений Ткачев похвалил виртуозность режиссерки, но отметил, что фильму не хватает ироничности и социального высказывания. «Трие не делает никаких обобщений. Ее история так и остается бытовой. Авторка не поднимается на ступеньку выше, как тот же Звягинцев в лобовом, но тянущем на высказывание финале „Нелюбви“. Даже карта с тем, что Сандра — немка, а ее муж — француз никак не будет разыграна. Война полов остается частной, сугубо внутрисемейной, а не межнациональной историей — европейцам делить нечего, кроме языка», — прокомментировал он.
«Маэстро»
О чем фильм
Картина посвящена жизни великого американского композитора Леонарда Бернстайна, а в частности — его взаимоотношениям с женой Фелицией Монтеалегре Кон Бернстайн.
Режиссер и актеры
Постановщиком байопика выступил актер Брэдли Купер, для которого фильм стал второй режиссерской работой — в 2018-м он выпустил ремейк музыкальной мелодрамы «Звезда родилась». Продюсерами картины стали Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Тодд Филлипс и сам Купер, исполнивший в фильме главную роль. Также на экране появились Кэри Маллиган и Джереми Стронг.
Лист номинанта
«Маэстро» выиграл в номинации «Фильм года» премии Американского института киноискусства, а также был отмечен почетной премией Gotham awards за вклад в кино.
Еще одна деталь о фильме
Купер рассказал, что для одной из финальных сцен фильма он шесть лет учился дирижировать в стиле Леонарда Бернстайна. Кроме того, режиссер признался, что запретил стулья на съемочной площадке картины и отказался от использования плейбэка. «Я всегда ненавидел стулья на площадке: твоя энергия падает в ту минуту, когда ты садишься на стул», — пояснил артист.
Что писала «Афиша Daily»
Денис Виленкин посчитал, что успех фильма среди критиков обусловлен, разве что, культовым статусом самого Бернстайна. «Почти два часа нас мучают на разные лады, чтобы эмоционально подключить к фильму. Но в итоге просто хочется закрыть дверь, чтобы не слышать звуков расстроенного пианино. Пусть оно грустит в одиночестве», — написал он.