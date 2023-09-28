15 новых фильмов на вечер: боевик со Стэтемом, комедия с Сэндлерами, хоррор с Чайковским

Американец азиатского происхождения, бросивший киношколу и теперь открыто презирающий новомодную волну фильмов про американских азиатов («Недостатки» начинаются с уморительной перепалки на кинофестивальной афтепати), доводит свою девушку (тоже азиатку) до того, что она едет на лето в другой город ради стажировки и заслуженного отдыха от токсика-бойфренда. Наш бойфренд не отчаивается, а ходит на свидания с белыми девушками (ему на самом деле нравятся только они). Впрочем, те тоже с его характером быстро перестают мириться: перформанс-артистка Отэм понимает, что герой лишь изображает интерес к ее искусству, а студентка Саша возвращается к своей бывшей под его крики «тебе давно следует бросить курить». В конце концов горе-любовник не придумывает ничего лучше, чем в компании подруги-лесбиянки засталкерить свою первоначальную девушку, что в конечном итоге приводит к самому большому удару по его самооценке из возможных.