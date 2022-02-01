27 января в кинотеатрах вышла лента «Обходные пути» Екатерины Селенкиной про кладмена, который постепенно растворяется в московских ландшафтах. Экспериментальное кино уже побывало на Венецианском кинофестивале и во всевозможных топах года. О чем думают и снимают молодые режиссеры: на анкету «Афиши Daily» отвечает постановщица фильма.

Екатерина Селенкина Режиссерка фильма «Обходные пути». Ее работы были представлены на Венецианской неделе критики, Виеннале, Международном фестивале в Салониках, «Меридианах Тихого», «Послании к человеку», Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии. Получила степень магистра искусств программы «Пленка и видео» в Калифорнийском институте искусств, где среди преподавателей был знаменитый автор «медленного кино» Джеймс Беннинг

Другие варианты названия вашего фильма «Фигуры в городском ландшафте». Кому вы бы посвятили свой фильм и почему Алексею Курбатову. Это мой друг, партнер, возлюбленный, а также оператор фильма «Обходные пути». Его не стало в январе 2020 года. Ошибка всех дебютантов, которой вам не удалось избежать Наверное, не все дебютанты совершают эту ошибку. Но я ее совершила из‑за неопытности. Я отказалась от петличек для актеров, чтобы получить более естественный/околодокументальный звук диалогов, и мы писали только на бумМикрофонный бум — направленный микрофон, установленный или прикрепленный к опоре или кронштейну. Записывает звук в заданном направлении.. Дурацкая была затея! Лучше все-таки не отказываться от петличек. Пришлось потом перезаписывать многие диалоги в студии.

Расскажите о самом необычном знакомстве, к которому привели «Обходные пути» Я познакомилась с автором телеграм-канала «Мама, я в Сибири», который помогал мне писать сценарий.

Что ближе: съемка или монтаж Монтаж — обожаю монотонную работу в уединении.

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Что мешает в российской киноиндустрии Крайне малое количество финансирования, не подразумевающего цензуры. Чего не хватает российскому кино Более широкого спектра тем и форм, политичности формы, включения фем- и деколониальный оптики, инклюзивности, чуткости, этичности.

Самый неожиданный поклонник вашего кино Всякий случайный зритель, забежавший на фильм, не зная, на что он идет, и при этом оценивший его. Выходить за пределы узкого круга любителей экспериментального или арт-кино — неожиданность и большое счастье.

С кем из режиссеров вам хотелось бы выпить Барбара Хаммер, Шанталь Акерман, Лукреция Мартель. Главное событие в русском кино за год Запуск «Кинолаборатории» в рамках фестиваля в Новой Голландии для поддержки короткого метра. Фильм года «За поворотом реки» («A River Runs, Turns, Erases, Replaces») Чжу Шэнцзэ. Оставьте здесь информацию для любого человека, которую сможет понять только он Мои лапы — домики репейника и льдинок. Не тревожь их. Последний ролик, просмотренный в YouTube

Группа «тима ищет свет» исполняет «Красный снег» и «Я искал» для проекта «Заповедник», где Филипп Задорожный с Таиром Полад-заде снимают музыкантов вживую одним кадром. Вы верите, что кино может что‑то изменить Я верю, что кино и, шире, движущиеся изображения крайне активно участвуют в формировании нашего восприятия реальности, того, что мы считаем нормой, того, как мы взаимодействуем с окружающим миром. Например, можно подумать о порнофильмах. Многие сегодня смотрят порно до того, как начинают заниматься сексом, а затем, когда приходит время, воспроизводят то, что было увидено на экране. Но часто подобный секс не подходит, не приносит сильного удовольствия этому человеку или его/ее партнеркам или вовсе является насильственным по отношению к другому (где насилие не часть кинка/запроса партнерки). В итоге можно потратить годы на то, чтобы развидеть увиденное и найти собственный путь к удовольствию, а можно никогда не преуспеть в этом. Это лишь один пример. Но важно здесь также то, что один фильм, на мой взгляд, не совершает каких‑то мощных сдвигов. Необходим целый массив изображений, которые создаются осознанно, уважительно и благотворно по отношению к миру. Чего ждать от вашей следующей картины Новых экспериментов.