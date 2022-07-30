Бодибилдер, кинозвезда и политик Арнольд Шварценеггер празднует промежуточный юбилей. По такому поводу вспоминаем три недооцененных фильма, где он предстал с неожиданной стороны.

«Качая железо» (1977) «Pumping Iron»

Это сейчас Арни не нуждается в представлении, а ведь когда‑то публике нужно было с ним познакомиться впервые. Он вошел в поп-культуру в качестве бодибилдера, но, будем честны, вы знаете кого‑то из современных бодибилдеров по имени? В середине 70-х пятикратного чемпиона вселенной Арнольда Шварценеггера тоже мало кто знал бы, если бы не документальный фильм «Качая железо», ставший небольшим хитом проката и запечатлевший его последнее в бодибилдерской карьере соревнование (главный соперник — Лу «Невероятный Халк» Ферриньо). Самое удивительное — насколько далек здешний экранный Арни от того, которого мы все знаем и любим. Качание мышц он сравнивает с оргазмом, источниками вдохновения в одном предложении называет диктаторов и Иисуса, с психопатической улыбкой рассказывает историю о том, как, ни секунды не сомневаясь, пропустил похороны отца ради тренировок в качалке . После выхода уморительного и увлекательного дока, снятого в гиперреалистичной эстетике синема верите, Шварценеггер пошел на попятную и начал говорить, что его абсурдные цитаты — выдумка ради «роли харизматичного злодея». Что бы это ни было — стыдное вскрытие неприглядного характера или жутко талантливая актерская мистификация — одно ясно точно: экранную карьеру Шварценеггер начал с партии крайне эксцентричного и неоднозначного персонажа, названного собственным именем.

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«Конец света» (1999) «End of Days»

В 90-е Шварценеггер стал не просто ярчайшей голливудской звездой, а, вероятно, самой большой кинозвездой на планете. Ему покорялись вообще все жанры: фэнтези («Конан-варвар»), боевик («Коммандо»), фантастика («Терминатор», «Вспомнить все»), комедия («Детсадовский полицейский»), даже шпионский триллер («Правдивая ложь») и супергероика — окей, «Бэтмен и Робин» скромно прошли в прокате, а Арни получил номинацию на «Золотую малину», но все мы сегодня понимаем, что это был знаковый фильм в эстетике кэмпа. Настало время еще более смелых экспериментов, и в 1999 году Шварценеггер снялся в сатанинском хоррор-нуаре «Конец света», накаченном брате-близнеце «Девятых врат» Романа Полански. Картина едва окупилась в прокате и получила разгромную критику, но это потому, что зрители не знали, как правильно ее смотреть. Хоррор-нуар со Шварценеггером нужно судить не по стандартам Полански , а по стандартам этой уникальной звезды, написавшей собственные правила игры. Главный талант Арни — не драматическая глубина, а возможность сохранять монументальную самоуверенность в самых нелепых обстоятельствах. При взгляде на невозмутимое лицо этой живой статуи и погоня на вертолете за монахом-отшельником, и метание гранат в сатану, и встреча с гигантским компьютерным демоном обретают упоительную убедительность. Вот он, талант настоящей звезды — даже многомиллионный мусор превращать в кинособытие, развлечение для миллионов зрителей.

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«Саботаж» (2014) «Sabotage»

После завершения политической карьеры Арнольд Шварценеггер вернулся в кино, но, кажется, так и не вернул прежний флоу. Сиквелы «Терминатора» оказались катастрофическими разочарованиями, камео в ностальгических «Неудержимых» заставляли кринжевать, а многочисленные жанровые инди-фильмы не становились событиями даже в среде поклонников артиста. Карьерный просчет Шварценеггера вполне может состоять в том, что он так и не решился на радикальную смену имиджа, предпочитая эксплуатировать свой образ давно минувших дней. А ведь по крайней мере одна роль доказывала, что у этого артиста еще есть нераскрытые грани таланта. Речь идет о сверхбрутальном боевике «Саботаж», где Арни сыграл татуированного и перекаченного грязного полицейского, противостоящего мексиканскому картелю. Это что‑то вроде микса «Отряда самоубийц» (в обоих случаях режиссер — Дэвид Эйр) и недавнего сериала «Мы владеем этим городом»: методология элитных оперативников, ворующих наличку из вещдоков, подозрительным образом напоминает то, как действовали балтиморские копы, арестованные на несколько лет позже. Как и когда‑то в кино о бодибилдерском конкурсе, Шварценеггер восхитительно играет харизматичного психопата , «Терминатора», который не только может выворачивать врагов кишками наружу, но и манипулировать начальниками в высоких кабинетах. Вполне возможно, что роль мерзавца — самое естественное амплуа безэмоционального австрийца, просто раньше он старался избегать такие партии из‑за политических амбиций. Что ж, по такой логике, 2020-е — идеальное время, чтобы наверстать упущенное.

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