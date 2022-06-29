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Гослинг и Робби прокатились в кислотных костюмах на съемках «Барби». И породили новую волну мемов 15:45
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Гослинг и Робби прокатились в кислотных костюмах на съемках «Барби». И породили новую волну мемов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:45

Съемки фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби идут полным ходом. А актеры (с их яркими костюмами) продолжают попадать в объектив фотографов и становиться поводами для мемов.

В одной из сцен Барби и Кен прокатились на роликах неподалеку от пляжа. Одеты они были в парные костюмы кислотного цвета. В таких образах герои показались пользователям идеальной парой. Ну или айтишниками из Москвы, переехавшими в Тбилиси.

Впрочем, после катания на роликах актеры могли обсуждать и серьезные вещи. Например, состояние дел в российской экономике.

Гослинг и Робби так раскрепощенно выглядели на съемках, что кто‑то решил, что подобные пары можно было встретить в Иране до Исламской революции.

Иран до Исламской революции

Пользовательница твиттера @taeerage заметила, что смотреть на наряды Голсинга и Робби более захватывающе, чем на участников Met Gala. А @itinpoom призналась, что ждет выхода «Барби» лишь ради кучи мемов с Гослингом.

Некоторые юзеры, однако, считают, что режиссеры просчитались с кандидатурами на главные роли. По их мнению, из Меган Фокс и Machine Gun Kelly получились бы лучшие Барби и Кен.

И бонусом пара мемов про грядущий фильм, не касающихся кислотных костюмов героев.

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