Гослинг и Робби прокатились в кислотных костюмах на съемках «Барби». И породили новую волну мемов

Съемки фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби идут полным ходом. А актеры (с их яркими костюмами) продолжают попадать в объектив фотографов и становиться поводами для мемов.
В одной из сцен Барби и Кен прокатились на роликах неподалеку от пляжа. Одеты они были в парные костюмы кислотного цвета. В таких образах герои показались пользователям идеальной парой. Ну или айтишниками из Москвы, переехавшими в Тбилиси.
Впрочем, после катания на роликах актеры могли обсуждать и серьезные вещи. Например, состояние дел в российской экономике.
Гослинг и Робби так раскрепощенно выглядели на съемках, что кто‑то решил, что подобные пары можно было встретить в Иране до Исламской революции.
Пользовательница твиттера @taeerage заметила, что смотреть на наряды Голсинга и Робби более захватывающе, чем на участников Met Gala. А @itinpoom призналась, что ждет выхода «Барби» лишь ради кучи мемов с Гослингом.
Некоторые юзеры, однако, считают, что режиссеры просчитались с кандидатурами на главные роли. По их мнению, из Меган Фокс и Machine Gun Kelly получились бы лучшие Барби и Кен.
И бонусом пара мемов про грядущий фильм, не касающихся кислотных костюмов героев.