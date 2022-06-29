Гослинг и Робби прокатились в кислотных костюмах на съемках «Барби». И породили новую волну мемов

Съемки фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби идут полным ходом. А актеры (с их яркими костюмами) продолжают попадать в объектив фотографов и становиться поводами для мемов.

В одной из сцен Барби и Кен прокатились на роликах неподалеку от пляжа. Одеты они были в парные костюмы кислотного цвета. В таких образах герои показались пользователям идеальной парой. Ну или айтишниками из Москвы, переехавшими в Тбилиси.