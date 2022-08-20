Испытание поединком: гадаем, взлетят ли «Дом дракона» и «Кольца власти»

В мире сериалов происходит немыслимое: с минимальным временным разрывом на малых экранах выходят два дорогущих фэнтези-шоу с большой историей — «Дом дракона» и «Властелин Колец: Кольца власти». Заслуживают ли они завышенных ожиданий или вероятность появления двух хитов-конкурентов нулевая?

«Кольца власти» — приквел экранизации Питера Джексона, с которой начался бум экранного фэнтези, «Дом дракона» — приквел главного сериала 2010-х, обязанный своим появлением… успеху «Властелина Колец». При этом зрительская судьба проектов находится под вопросом. Фанаты «Властелина Колец» заранее принимают в штыки «Кольца власти» из‑за инклюзивного кастинга . Джордж Мартин явно не уверен, что «Дом дракона» достигнет популярности «Игры престолов» (хотя и надеется, что его сериал выйдет победителем из схватки с «Кольцами власти»). Уровень хайпа по обоим сериалам среди обычных зрителей — умеренный.

И у «Дома дракона», и у «Колец власти» есть одинаковые шансы оказаться как провалами, так и хитами. Предлагаем погадать на кофейной гуще и представить несколько вариантов развития событий.

Оба сериала проваливаются

Последние лет десять продюсеры по всему миру ищут новую «Игру престолов», пытаясь найти нечто похожее на фэнтези-хит HBO. Нюанс в том, что новый [подставьте сюда название] почти никогда не напоминает старый [подставьте сюда название]. «Игра престолов» не была похожа на «Остаться в живых». «Очень странные дела» — на «Игру престолов». «Игра в кальмара» — на «Очень странные дела».

Тем не менее основатель Amazon Джефф Безос, кажется, поглощен идеей создать свою «Игру престолов». На «Кольца власти» уже потратили около полумиллиарда долларов (с расчетом на будущие сезоны). Параллельно на том же стриминге Amazon Prime Video уже выходит «Колесо времени» по книгам Роберта Джордана. Увы, популярный книжный цикл и большой бюджет ему не помогли: сериал одинаково прохладно приняли и критики, и зрители.

Несмотря на гигантские вложения, «Кольца власти» тоже не выглядит стопроцентным хитом. Дело даже не в кастинге, который расстроил часть фанатов. Действие сериала Amazon разворачивается за тысячу лет до событий трилогии «Властелин колец» — а значит, несмотря на знакомое название, это будет полностью другое произведение. Шоураннерам «Колец власти» не опереться на цитирование фильмов Джексона и знакомые лица. Да, в сериале появится Галадриэль, но играет ее не Кейт Бланшетт, а валлийская актриса Морфидд Кларк, знакомая разве что самым наблюдательным любителям сериалов по небольшим ролям в «Темных началах» и «Дракуле» Стивена Моффата.

Похожая проблема и у «Дома дракона». Действие приквела разворачиваются за 200 лет до событий «Игры престолов», а большинство действующих лиц — предки и дальние родственники Дейенерис Таргариен. Это пока еще не знакомые зрителям герои, пусть и лица в касте узнаваемее, чем в «Кольцах власти»: Падди Консидайн, Мэтт Смит и Оливия Кук из спилберговского «Первому игроку приготовиться». В интервью один из шоураннеров «Дома дракона» Мигель Сапочник рассказывает о том, как важно было сделать сериал самостоятельным проектом. Подход похвальный, но и рискованный.

Оба проекта позиционируются блокбастерами и настойчиво рекламируются, но для сериалов это не гарант успеха. Массивная рекламная кампания много значит в кинопрокате, где блокбастеры зарабатывают большую часть денег в первые уикенды. Однако сериалы, которые выходят по эпизоду в неделю (именно такой график будет у «Дома дракона» и «Колец власти»), намного сильнее зависят от сарафанного радио. Реклама сериала поможет привлечь зрителей на старте, но его дальнейшая судьба зависит от того, насколько здорово получилось зацепить зрителей. А насчет этого, кажется, нет однозначной уверенности.

Если провалятся оба сериала, то в первую очередь интересно будет, как поведет себя индустрия. Интернет уже несколько недель гудит об отмене почти готовой «Бэтгерл»: оказалось, что медиаконгломерату Warner Bros. Discovery дешевле просто не выпускать 90-миллионный фильм, рассчитанный на стриминги. Экономия сейчас очень важна для компании, ведь новому владельцу HBO Max Дэвиду Заславу нужно разобраться с общим долгом в 50 миллиардов долларов.

Кадр из сериала «Дом дракона» © HBO

Экономику стримингов уже не первый год называют мыльным пузыремЭкономический жаргонизм, означающий завышенную из‑за ажиотажного спроса рыночную цену компании.. Но на деле весь бизнес оказался еще более хрупким, чем можно было представить: оттока подписчиков Netflix хватило на то, чтобы шоковая волна затронула конкурентов и перспективы стримингов в целом.

Возможно, провал двух дорогостоящих шоу по крупным франшизам станет причиной, по которой пузырь наконец лопнет.

«Дом дракона» оказывается хитом

Несмотря на все опасения, у «Дома дракона» есть предпосылки понравиться зрителям. Один из шоураннеров приквела, как мы уже сказали, ветеран «Игры престолов» Мигель Сапочник — лично ответственный за несколько самых впечатляющих моментов сериала, например за битву бастардов. Второму шоураннеру Райану Кондалу пока особо нечем похвастаться: в его послужном списке сценарии к «Рэмпейджу» и «Гераклу» со Скалой — зато он хороший товарищ Джорджа Мартина и большой фанат его вселенной. Так что он явно будет отвечать за то, чтобы самоуправство поздних сезонов «Престолов» больше не повторилось.

В плюс «Дому дракона» играет и первоисточник. Новый сериал основан на повести Мартина «Принцесса и королева, или Черные и зеленые» , вошедшей в книгу «Пламя и кровь» — стилизованную под летопись историю династии Таргариенов. Эта повесть, посвященная гражданской войне между членами королевского клана, — одна из лучших работ писателя. Пускай «летопись» и тянет только на скелет сценария, на который авторам адаптации еще нужно нанести важные детали, это все еще отличный скелет.

В пользу сериала говорит и то, с каким вниманием в HBO относятся к франшизе. Несколько лет назад канал чуть не запустил другой приквел «Игры престолов» от Джейн Голдман (сценаристки «Kingsman: Секретная служба» и «Люди Икс: Первый класс») с Наоми Уоттс в одной из главных ролей, однако отменил проект из‑за неудовлетворительного качества пилотного эпизода. Руководство канала не смутили даже внушительные 30 млн долларов, потраченные на пилот.

На «Дом дракона» возложена ответственная задача — доказать всем, что «Игра престолов» может быть интересна за пределами истории Старков, Ланнистеров и Белых ходоков. На HBO разрабатываются и другие проекты в этой вселенной — от самостоятельного сериала про Джона Сноу до экранизаций повестей Мартина о Дунке и Эгге. Судьба этих и многих других начинаний полностью зависит от того, насколько радушно зрители примут «Дом дракона».

«Кольца власти» становится хитом

Аргумент в пользу «Колец власти» пока что всего один — его нереальный, невозможный еще недавно по меркам сериалов бюджет. Прямо скажем, это не гарант успеха: есть много случаев, когда килотонны денег тратили на нечто абсолютно несмотрибельное. И тем не менее шансы на то, что Amazon смог нанять самых правильных людей для адаптации, существенно повышаются.

Правда, рядовым киноманам знакомым покажется только имя режиссера Хуана Антонио Байоны («Мир Юрского периода-2», «Невозможное»), снявшего первые два эпизода «Колец власти». Пока что главная загадка будущего сериала — это шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д.Пэйн с подозрительно пустым послужным списком для людей, которым доверили махину ценой в полмиллиарда. Тем не менее МакКей и Пэйн не первый год трудятся в киноиндустрии, а посоветовал их и вовсе Джей Джей Абрамс, впечатлившись работой дуэта над сценарием к «Стартрек: Бесконечность» (в титрах их имена, впрочем, не указаны). Что, если мы имеем дело с секретными гениями?

По всей видимости, в случае успеха проекта нам придется смотреть еще больше дорогих сериалов в мирах популярных фильмов. На Disney+ уже цветут пышным цветом шоу во вселенных «Звездных войн» и Marvel. Прямо сейчас автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули работает над сериалом по «Чужому» для Hulu. Параллельно Мэтт Ривз трудится над сериальным спин-оффом про Пингвина (Колин Фаррелл) к его «Бэтмену». Если «Кольца власти» станут хитом, то продюсеры начнут копать в этом направлении с удвоенной силой.

Кроме того, в зависимости от зрительского отклика на сериал многое изменится для стриминга Amazon. Prime Video может похвастаться популярными «Пацанами» и «Удивительной миссис Мейзел», но пока что сервис страдает от нерегулярного потока своих эксклюзивов. «Кольца власти» с их безграничным потенциалом для спин-оффов может заткнуть эту дыру в обшивке.

И заодно доказать, что стриминг Amazon — это не только бесплатное приложение к службе доставки.

Кадр из сериала «Кольца власти» © Amazon Studios

Оба сериала оказываются успешными

Поздние сезоны «Игры престолов» поражали масштабом и количеством сцен с компьютерной графикой. Тогда многие говорили, что шоу HBO спокойно можно показывать в кинотеатрах, однако с тех пор планка сериальных бюджетов задралась еще выше. Сказать спасибо надо Disney+ , который решил ворваться на территорию стримингов с полноценными сериальными аналогами своих киноблокбастеров (речь о вышеупомянутых вселенных Marvel и «Звездных войн»). Disney не называет точные цифры, но, по примерным подсчетам, студия в среднем тратит на свои самые громкие шоу по 150 млн долларов — примерно столько же стоят их кинотеатральные проекты.

И «Дом дракона», и «Кольца власти» продолжают тренд блокбастеризации сериалов. Из‑за расцвета кабельных каналов и стримингов в последние десятилетия малые экраны казались последним пристанищем для «взрослых», нестандартных нарративов, которые понемногу вымыло из тесного кинотеатрального графика. Кажется, теперь авторам рискованных проектов станет чуть сложнее. Все еще главный стриминг планеты Netflix пока что планирует тратить на фильмы и сериалы не меньше прежнего. Но ставка теперь будет не на количество, а на качество — и почти наверняка стриминг сделает выбор в пользу франшизных блокбастеров с потенциалом привлечь массовую аудиторию. Иначе говоря, больше «Очень странных дел» и меньше «ОА» .

Гипотетический успех «Дома дракона» и «Колец власти» зацементирует эту стратегию в головах продюсеров. В эпоху переизбытка контента даже хорошие шоу могут вызвать реакцию, как от звука упавшего в глухом лесу дерева, — никто банально не обратит внимания. На бумаге у знакомого названия и лощеной картинки больше шансов вынырнуть из бесконечного потока фильмов, сериалов, роликов, тиктоков и прочего контента. По крайней мере, вы слышали про «Дом дракона» и «Кольца власти». А в мире современного медиа это уже немало.