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Warner Bros. отменил релиз фильма «Бэтгерл»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:37

Киностудия Warner Bros. решила отказаться от выпуска фильма «Бэтгерл», несмотря на то, что съемки ленты уже завершились. Об этом сообщили New York Post и Variety.

Картина, на которую потратили около 90 млн долларов, не выйдет ни в кинотеатрах, ни на стриминговом сервисе HBO Max. По информации источников, компания отказалась от выпуска ленты ради будущего бренда.

По мнению руководства студии, экранизациям комиксов DC лучше оставаться крупными кинотеатральными релизами и потенциальными блокбастерами, продвигаемыми по всему миру.

Инсайдеры настаивают, что отказ от «Бэтгерл» не связан с качеством отснятого материала или желанием авторов фильма. Картиной занимались режиссеры Адиль Эль Арби и Билалл Фаллах.

В съемках приняли участие Лесли Грейс, Дж. К. Симмонс, Майкл Китон и Брендан Фрейзер. В СМИ ранее писали, что Warner Bros. рассматривает возможность кинотеатрального проката. Грейс даже утверждала, что у фильма может появиться сиквел.

Однако в июне, незадолго до слияния с Discovery, глава студии Тоби Эммерих ушел со своего поста. Он был заменен Майклом Де Лука и Пэм Абди. После этого «Бэтгерл» не была упомянута на фестивале Comic-Cоn в Сан-Диего в июле.

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