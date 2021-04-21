Трудно в это поверить, но 17 апреля «Игра престолов» отметила свое 10-летие со старта первого эпизода. В этот день редактор «Афиши Daily» Максим Сухагузов решил устроить нон-стоп просмотр дебютного сезона сериала без перерывов на сон и паузы. Вот что из этого вышло.

Для человека, который подробно разбирал каждый эпизод последнего сезона и критиковал финал «Игры престолов», идея вновь с головой погрузиться во вселенную сериала изначально показалась скорее вымученной, чем забавной. Все-таки шоу завершилось не так уж давно, кажется, раны от концовки еще слишком свежи, отчего я как следует не успел соскучиться по персонажам . Тем не менее по работе часто приходится быстро проглатывать огромные часы контента и наверстывать за ночь сериалы (например, перед написанием материала про старт очередного сезона какого‑то еще не просмотренного шоу). Поэтому испытание я воспринял как довольно простой способ прокачать свою выдержку, но, как оказалось, зря. Все прошло не так уж гладко, как хотелось. Это мой дневник запланированного ночного марафона всех десяти эпизодов 17 апреля, который растянулся почти на двенадцать часов без сна . Будут ли шокирующие сцены первого сезона будоражить так же, как раньше? Кто сомкнет глаза раньше — я или кхал Дрого?

Таймлапс 10 часов просмотра — острожно, спойлеры!

1-я серия Предварительно я запасся некоторым количеством кофе, плиткой шоколада, пачкой чипсов и парой бутылок минеральной воды, которые складировал рядом с ноутбуком, чтобы как можно меньше отходить и отвлекаться от просмотра. Этого должно было хватить на все 10 часов. Удобно расположившись на диване, около часа ночи я запустил первую серию. При пересмотре первым же делом вспоминаешь, что сериал начинается с того же, чем и заканчивается вся сага: кадрами с выходом дозорных за Стену. Фрагмент с первым появлением белых ходоков по-прежнему кажется очень искусно выстроенной хоррор-сценой. Заиграла та самая музыка из заставки, которая успела надоесть всем, но все еще безотказно заедает в голове и заставляет душой подпевать: «Там-там-тарарапам-пам-пам». Как же быстро я сдался! Очень приятно видеть всех Старков снова вместе в Винтерфелле , когда у них все еще хорошо. Пока что у семьи главная проблема лишь в том, что Джон Сноу — бастард, да и щеночек ему достался странненький. Складывается ощущение, что до первого сезона выходили еще какие‑то серии, потому что главные герои постоянно ссылаются на события прошлого — правление Безумного короля, его смерть, гибель сестры Неда Старка, — то есть тех людей, которых мы даже даже не представляем, как они выглядели (исключая флэшбеков в последних сезонах). Действительно напрашивается приквел. Почему‑то именно на примере 13-летней Сансы особенно заметно, как повзрослеют актеры и персонажи за время шоу. Наверное, потому что все трансформации Брана воспринимаются как чистая магия перевоплощения, а Арья росла не так уж заметно. Вообще, в первой серии уже есть все что нужно: белые ходоки, фраза «Зима близко», первый разговор Тириона и Джона Сноу, Дейнерис и яйца дракона. Даже вечно пропадающие герои типа Джораха Мормонта и Бенджена Старка появляются! На смотринах и свадьбе Дейнерис и Дрого среди охранников Иллирио Мопатиса были замечены несколько стражников-Безупречных — задолго до их звездного часа в последующих сезонах. Финальный сброс со стены и панч от Джейме Ланнистера «Чего не сделаешь ради любви» все еще кажется чертовски мощным завершением серии.

«Чего не сделаешь ради любви»

*** 2-я серия Джон Сноу дарит Арье длинную шпагу (она называет ее Игла) и дает ей первый ценный совет в обращении с холодным оружием: «Колоть нужно острым концом». Мог ли он подумать, что когда‑то именно ее один укол уже другим кинжалом станет решающим для всей битвы Семи королевств? В этом часе Джон, уходя в Ночной дозор, надолго прощается со своими родственниками, а Арья Старк аж на семь сезонов — со своим лютоволком Нимерией. А я прощаюсь со своей плиткой шоколада, ее было слишком мало. *** 3-я серия В этом эпизоде про прибытие Эддарда Старка в Королевскую гавань в статусе Десницы короля мы, кажется, впервые видим в кадре злополучный Железный трон, а также Вариса и Мизинца (он тут же называет Старков «буйными тугодумами»). Арья Старк впервые сражается на деревянных мечах с «учителем танцев» Сирио Форелем, а наблюдающий за этим действом Эддард Старк как будто начинает предвидеть будущие битвы, которые предстоят маленькой Арье. Я же предвижу, что грядущее сражение со сном будет чуть сложнее, чем казалось ранее. Держать глаза открытыми становится все труднее. Нужно сбегать за еще одной чашкой кофе. Рассвет близко .

Не спать!

*** 4-я серия При пересмотре становится особенно очевидно, как поначалу недооценивали культовость Ходора, потому что только в четвертом эпизоде ему дали впервые произнести свою коронную фразу («Ходор!»). Но все равно весь первый сезон он будет появляться лишь эпизодически. Большая ставка в этом эпизоде делается на обаяние Сэма Тарли и его будущую дружбу с Джоном Сноу. Расследуя причину смерти предыдущей десницы, Эд Старк бегает по замку с книжкой и догадывается, что у Баратеонов дети всегда были черноволосыми (здесь же впервые появляется королевский бастард из кузницы Джендри), а тут почему‑то у короля Роберта Баратеона — сплошь блондинистые Джоффри, Томмен и Мирцелла, как будто от кровосмешения Серсеи и Джейме. И тут наш Шерлок Холмс призадумался, а не отравили ли они десницу, потому что тот узнал про их далеко не братско-сестринскую любовь? *** 5-я серия В пятой серии нам показывают еще одного ребенка-бастарда от Роберта Баратеона — младенца у девушки из борделя Бейлиша. Приходится напрячь память, чтобы вспомнить, что эту девочку потом убьют на глазах матери во втором сезоне. Еще одни предсказания и всполохи будущих битв: Арья обнаруживает в подвале королевского замка гигантские черепа драконов (значит, они существуют), также нам показывают противостояние братьев — Пса и Горы, — чья вражда растянется на долгие сезоны. Зачем‑то большое внимание уделяется совсем уж проходным персонажам, которые не продержаться долго — их лица даже не помнишь по прошествии восьми сезонов: 1) Ренли Баратеон, с которым мы попрощаемся во втором сезоне, но он удостаивается утомительно долгих сцен (особенно для пяти часов ночи); 2) Лансель Ланнистер, который подливает вино королю, но про его существование так быстро забываешь, что совершенно не важно, что именно он занял место Джейме в постели Серсеи, когда тот попал в плен, и именно он стал правой рукой религиозной секты «Воробьи» в 5-м и 6-м сезонах. В этом же часе во всей красе показывают детородный орган Теона Грейджоя, о горькой дальнейшей судьбе которого невольно вспоминаешь, когда видишь его на месте. Аппетит ненадолго отступает, на улице начинает светать. Впереди еще половина сезона. *** 6-я серия Еще один бессмысленный блондин первого сезона покидает повествование — брату Дейнерис дотракийцы «дарят» обещанную корону из расплавленного золота. Вот кого действительно жалко, так это кхала Дрого , который продержался всего один сезон, а ведь был такой прекрасный, нераскрытый персонаж Джейсона Момоа. Лучшая сцена эпизода — суд над Тирионом Ланнистером в Орлином гнезде с применением Лунной двери и поединка чести. Словосочетания вроде «рыцари Долины», «Манс Налетчик» и «Утес Кастерли» с багажом всех просмотренных сезонов уже не звучат так бессмысленно, как раньше, но все равно следить за сюжетом становится все сложнее из‑за поединка со сном. В этой серии Тирион Ланнистер впервые не сможет рассказать свою знаменитую байку про пчелиные соты и осла, которого он привел в бордель. Тирион попробует рассказать ее снова в самой последней серии «Игры престолов», но финал мы так и не услышим, она навсегда останется белым пятном. Так же как и мой мозг начинает ненароком пропускать фрагменты повествования на шестом часу нон-стопа. Перефразируя изречение Сирио Фореля: «Что мы говорим богу сна? Не сегодня».

Не закрывай глаза!

*** 7-я серия Я проснулся после того, как мое тело непроизвольно отключилось — Джоффри Баратеон уже троне. Кажется, я проспал почти всю серию. Перематываю назад, где же произошла смерть короля, но самое смешное, что авторы решили просто не снимать эпизод охоты, где королевское брюхо вспорол кабан. Зачастую в первом сезоне было принято пропускать некоторые поворотные события, преподнося лишь их последствия как что‑то уже случившееся. Допустим, точно так же нам не показывают первую победу Ланнистеров против войск Севера, якобы потому что Тирион отключился и провалялся без сознания все сражение. Так что ничего страшного, если я тоже проспал одну серию. Самое важное, что можно вынести из этого часа, — предательство Мизинца против Эда Старка все еще так же бесит. *** 8-я серия Окей, показали голого Ходора. Это не то, ради чего стоило просыпаться. Чувствую себя примерно как отравленный раненный кхал Дрого, который валится без сил с лошади. Сквозь дремоту слышу фразу, что белые ходоки спят подо льдом 1000 лет. Завидую им. Приходится сделать вынужденный перерыв, чтобы взбодриться хотя бы при помощи умывания холодной водой.

Еще один хороший способ взбодриться