Жанр фэнтези обладает уникальным свойством объединять зрителей: здесь можно вспомнить «Гарри Поттера», «Властелина колец» и «Игру престолов». С финала последней прошло уже больше двух лет, а равнозначного фэнтези-сериала на замену ни один из стримингов так предложить и не смог. Мы сделали ревизию ближайших планов продюсеров в этой гонке вооружений.

«Колесо времени» С 19 ноября на Amazon Prime

Уже на этой неделе состоится премьера «Колеса времени» — сериала, следующего формуле фэнтези-хита в духе «Игры престолов» максимально дотошно. В основе лежит серия бестселлеров Роберта Джордана, причем завершенная: эпический сюжет занял 14 томов (продюсеры не собираются бросать начатое и уже заказали второй и третий сезоны ). Ансамбль, состоящий из новых лиц, оттеняет яркая звезда — Розамунд Пайк в роли могущественной чародейки в поисках Избранного (в «Игре престолов» схожую функцию голливудского якоря выполнял Шон Бин). Наконец, элемент сверхъестественного здесь дозирован, чтобы не портить общий реализм повествования и не раздувать до совсем уж фантастических масштабов бюджет. Боевые сцены в первом сезоне часто будут сводиться к брутальным набегам троллоков — местной версии орков. Западная критика сообщает, что из шоу ровно что‑то формульное и получилось — воплощение всех стандартных приемов жанров (одновременно взрослого, как «Игра престолов», и подросткового, как «Гарри Поттер», фэнтези) без особой изюминки. Пожалуй, для создания поп-культурного феномена, который будут смотреть вообще все, простого следования лекалам недостаточно. Нужно что‑то хотя бы капельку странное и необычное.

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«Этерна» С января 2022 года на «Кинопоиске»

Отечественные стриминги стараются не отставать от западных, пускай и рассчитывают не на глобальную популярность, а хотя бы на русскоязычную вездесущность. Действие «высокого фэнтези» «Этерна», как и полагается в этом поджанре, происходит на вымышленной планете Кэртиана, однако эстетически напоминает то ли русско-польскую, то ли наполеоновскую войну . Это хороший знак: если «Игра престолов» отражала западноевропейскую историю, то русскому фэнтези стоит упирать на собственные корни. Куда больше смущает некий Евгений Невский в кресле режиссера — ранее он снимал только комедии вроде «Интернов» и фильма «В спорте только девушки». Первый сезон «Игры престолов» снимал, разумеется, тоже не Питер Джексон, а сериальные режиссеры, но и тайтлы в их послужном списке были иные — «Клан Сопрано», «Декстер», «Дэдвуд», «Остаться в живых». В общем, здесь ожидания не стоит задирать до небес, как бы ни хотелось поддержать отечественного производителя.

«Властелин колец» Со 2 сентября 2022 года на Amazon Prime

Лор толкиновского Средиземья чрезвычайно богат, поэтому сериал, рассказывающий про совсем иную эпоху, нежели ту, где переживали приключения хоббиты Бэггинсы, — отличная идея, лежащая на поверхности . Официальный синопсис пока что никаких конкретных деталей сюжета не включает, поэтому вся надежда на шоураннеров-дебютантов, в чью задачу входит вычленение яркой экранной истории из летописи «Сильмариллиона». По крайней мере, студия Amazon в Патрика Маккея и Джона Д. Пейна явно верит: на первый сезон они потратили почти полмиллиарда долларов и заказали второй сезон еще до премьеры. Ну, допустим, Бениоффа и Уайсса тоже мало кто знал до «Игры престолов». Тем не менее сериал «Властелин колец» — еще один случай, когда стоит умерить ожидания просто из‑за имен в титрах. В режиссерском кресле Питера Джексона заменят постановщики серий «Доктора Кто» (Уэйн Ип), эпизодов «Ведьмака» (Шарлотта Брендстрем) и умеренно качественных жанровых фильмов вроде «Приюта» и «Мира юрского периода-2» (Х.А.Байона).

«Дом дракона» В 2022 году на HBO и в «Амедиатеке»

Разумеется, и во вселенную самой «Игры престолов» нас ждет скорее возвращение, а то и не одно. Первым заказанным каналом HBO приквелом (но не первым снятым — см. забракованный пилот «Кровавая луна») станет «Дом дракона» — сага о крахе дома Таргариенов . В актерском составе в меру знакомые лица: в роли короля Визериса I Таргариена — Падди Консидайн, в роли королевы — Оливия Кук, в роли Десницы — Рис Иванс, в роли брата короля, наездника драконов — Мэтт Смит. Учитывая фамилии действующих лиц, легко догадаться, что династический кризис, показанный в сериале, будет брутальным и безумным. Это вполне может стать хитом и успешным примером вхождения в одну и ту же реку дважды. В отличие от «Игры престолов», создателем в титрах числится сам Джордж Мартин , а кресло шоураннера занимает постановщик ключевых эпизодов предыдущего сериала и фильма «Финч» Мигель Сапочник. Больше всего сомнений вызывает ведущий сценарист Райан Кондал («Геркулес» со Скалой, сериал «Колония»), а ведь именно ему придется практически с нуля создавать драматургию действия. Что ж, если что‑то пойдет не так, всегда есть надежда на многочисленные будущие телепроекты из вселенной Мартина, находящиеся на ранних стадиях разработки («Повести о Дунке и Эгге», «9 путешествий» про мореплавателя Корлиса Велариона, «10 000 кораблей» про принцессу Нимерию, неназванный мультсериал, неназванный проект о «Блошином конце»).

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«Песочный человек» В 2022 году на Netflix

Несмотря на формальный статус «низкого фэнтези» (это значит, что действие происходит в целом на Земле), «Песочный человек» Нила Геймана — это такой незамутненный полет фантазии, которому все «высокие» образцы жанра позавидуют. Графический роман о живом воплощении феномена сна, его приключениях между реальным миром и миром грез, между современностью и древностью стал не только ранним опус-магнумом писателя, но и одним из величайших представителей искусства комиксов всех времен. Именно поэтому на авторах одноименного сериала лежит особенно большой груз ответственности перед зрителями. Шоураннер «Песочного человека» — темная лошадка Аллан Хейнберг («Чудо-женщина», сериал «Ловушка»), однако стоит отметить, что с кастингом он уже угадал: скулы Тома Стерриджа в заглавной роли и фигура Гвендолин Кристи в роли андрогинного Люцифера говорят сами за себя. Постановщиками выступают, как это часто бывает, телевизионные ремесленники, но это тот случай, когда особо волноваться не стоит. Ведь комикс про «Песочного человека» с самого начала искусно накладывал большую мифологическую историю на копеечные сюжеты в цветастой комикс-эстетике . С эстетикой рядового нетфликсовского зрелища хороший шоураннер мог бы провернуть схожий фокус.

«Уиллоу» В 2022 году на Disney+

Кто помнит «Уиллоу» — видеокассетный фэнтези-хит Лукаса и Ховарда для младшего школьного возраста? Студия «Дисней» делает ставку, что много кто, и анонсирует сериал-сиквел, где действие будет разворачиваться 30 лет спустя. Чародея по имени Уиллоу, представителя низкорослого народа нелвинов, снова сыграет Уорвик Дэвис. Последний в тизере камбека очень смешно иронизирует и над собственным звездным статусом, и над популярностью франшизы, и над тем фактом, что почти никто из его новых партнеров по ансамблю (от служанки до принцессы) еще не родились на момент проката оригинала. Конечно, трудно поверить, что фэнтези для самых маленьких (каламбур неуместен) может объединить массового зрителя с эффективностью «Игры престолов». С другой стороны, если кому и удавалось делать контент без ограничений по возрасту, становящийся поп-культурным феноменом, так это студии «Дисней».

«Дети Ананси» В производстве на Amazon Prime

Еще один сериал по Нилу Гейману. Экранизация «Американских богов» в какой‑то момент, увы, свернула не туда, и теперь вся надежда на адаптацию его спин-оффа — «Детей Ананси». Ананси — это западноафриканский бог-трикстер, а главный герой в истории — его сын Чарли по прозвищу Толстый, который в один не слишком прекрасный день узнает, что у него есть злой брат-близнец. Двойную главную роль сыграет молодой англичанин Малачи Кирби (эпизод «Люди против огня» альманаха «Черное зеркало», фильм «Мангроув» из цикла «Голос перемен»), роль отца-бога — Делрой Линдо, и это тот случай, когда в кои-то веки никто не напишет гневных комментариев о кастинге темнокожих в экранизации фэнтези , ведь в оригинале эти герои, разумеется, тоже были темнокожими. Нил Гейман сам выступит шоураннером и сценаристом, о лучшем, как всегда, нельзя и пожелать. Для достижения статуса всемирного хита у этой сверхъестественной истории, пожалуй, слишком интимный, семейный характер, да и создатели нарекли шоу мини-сериалом (если что, «Благие знамения» тоже считались миником вплоть до анонса второго сезона). Но едва ли такое сознательное ограничение в масштабе само по себе можно назвать изъяном — возможно, на малом экране таким историям расцвести как раз легче всего.

«Сумерки богов» В разработке на Netflix

Сериал Зака Снайдера по мотивам нордической мифологии — на этом можно заканчивать питч, ведь ничего эпичнее придумать невозможно . Есть нюанс: это не игровое шоу, а мультсериал в эстетике аниме. Режиссер — автор мультфильмов студии DC Джей Олива («Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Лига справедливости: Темная вселенная»). С одной стороны, это снимает все ограничения, связанные с бюджетом и размахом, с другой — автоматически помещает сериал в некое жанровое гетто. Впрочем, все бывает в первый раз: и корейский сериал в топе «Нетфликса», и аниме Зака Снайдера, ставшее для «Нетфликса» новой «Игрой престолов». Поживем — увидим.