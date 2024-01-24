Если не Путин, то кто? Что известно о потенциальных кандидатах в президенты

Победа на грядущих выборах будет считаться первымА по факту пятым. президентским сроком Путина после обнуления. Экс-сотрудник КГБ пришел к власти в 1999 году, когда Борис Ельцин назначил его премьер-министром, а затем сразу объявил своим преемником. Официально президентом Путин стал после выборов 2000 года. Тогда он обошел Геннадия Зюганова и с тех пор не покидал президентское кресло, кроме одного разаВыборы в 2008 году он был вынужден пропустить из‑за действующей тогда Конституции..