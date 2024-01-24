Если не Путин, то кто? Что известно о потенциальных кандидатах в президенты

Борис Надеждин
60 лет, партия «Гражданская инициатива», необходимо собрать не менее 100–105 тыс. подписей. На данный момент собрано 101,6 тыс.
Единственный кандидат в президенты, который выступил против спецоперации. Он также неоднократно негативно высказывался о текущей власти.
Надеждин родился в Ташкенте, но всю жизнь живет в Долгопрудном. Окончил Физтех по специальности «физик-теоретик», а затем Московский юридический институт. В 1999 году организовал кафедру права Московского физико-технического института и возглавлял ее до 2016 года.
Политическая карьера Надеждина началась в 1990 году с Долгопрудненского городского Совета народных депутатов. В 1997 году он в должности советника Бориса Немцова участвовал в написании уставов Газпрома, РАО ЕЭС и Транснефти. А 1998-м стал помощником премьер-министра Сергея Кириенко.
На президентских выборах в 2012-м Надеждин вошел в состав наблюдателей от штаба Владимира ПутинаНадеждин должен был стать наблюдателем от штаба Григория Явлинского, но его до выборов не допустили.. По словам политика, таким образом он хотел наблюдать за голосованием в рамках проекта «За чистые выборы».
Главные тезисы из предвыборной программы: освободить политзаключенных, завершить спецоперацию, вернуть домой мобилизованных, начать восстанавливать отношения с соседями и развитыми странами.
Некоторые СМИ называют Надеждина «согласованным с Кремлем» кандидатом. Знакомый политика также рассказывал «Медузе», что выдвижение ему якобы предложили в Администрации президента. В сети уже начали строить, теорию, что главная задача Надеждина на выборах — стянуть голоса либерально настроенных избирателей, как в 2018 году это якобы сделала Ксения Собчак, тоже выдвинутая от «Гражданской инициативы».
Несмотря на это, Надеждина поддержали блогер и бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац***, экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский***, экс-глава отдела расследований ФБК****** Георгий Албуров***, экс-юристка ФБК Любовь Соболь*** и экс-директор ФБК Иван Жданов***. В Томске, Новосибирске и других городах России выстроились огромные очереди из желающих поставить подпись за кандидата.
По данным «Верстки»*****, политика все-таки не зарегистрируют кандидатом в президенты. В Z-пабликах уже идут призывы не допускать Надеждина к выборам из‑за его позиции против вооруженного конфликта в Украине.
Леонид Слуцкий
56 лет, партия ЛДПР, зарегистрирован
Столичный политик, окончивший Московский станкоинструментальный и МЭСИ по специальности «менеджмент организации». Поддерживает спецоперацию. Свою политическую карьеру начал с поста заведующего сектором аппарата президиума Верховного Совета РСФСР. Затем был советником мэра Москвы Юрия Лужкого, а после этого вступил в партию ЛДПР.
В 2009 году Слуцкий стал одним из соавторов законопроекта о введении ответственности за реабилитацию нацизма, принятого в 2014-м. Он также был инициатором «закона Димы Яковлева», установившего запрет на усыновление для всех граждан США.
В 2018 году заместительница главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсерка телеканала «Дождь»** Дарья Жук и журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова обвинили Слуцкого в домогательствах. Сам политик назвал обвинения «бредом» и «заказной кампанией».
В 2022 году Слуцкий занял пост председателя ЛДПР после кончины Владимира Жириновского. Его решение участвовать в президентской гонке в партии поддержали единогласно, в том числе Виктор Бут В 2012 году Бут был осужден в США на 25 лет тюрьмы по обвинениям в торговле оружием и поддержке терроризма. По данным суда, он участвовал в заговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. В 2022-м Бута обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер.. Эксперты считают, что на выборах Слуцкий сможет занять второе место, то же самое утверждают источники «Медузы»*.
Предвыборной кампании у политика пока нет. По его словам, она будет формироваться постепенно, во время посещения регионов России. Так, в Нижнем Новгороде он предложил списывать долги регионов, а также обратил внимание на развитие малого бизнеса и вопросы наукоемких производств.
Владислав Даванков
39 лет, партия «Новые люди», зарегистрирован
Политик родом из Смоленска, баллотирующийся в рамках слияния «Новых людей» и «Партии роста». О спецоперации не высказывался. Даванков окончил МГУ и РГСУ. Политическую карьеру начал в 2020 году, тогда он участвовал в формировании партии «Новые люди». Она была создана его дядей Александром Даванковым (одним из основателей компании Faberlic) и бизнесменом Алексеем Нечаевым.
Больше всего политик известен своей законотворческой деятельностью. В октябре прошлого года он внес законопроект, запрещающий использовать «оскорбительные» названия населенных пунктов, стал соавтором законопроекта о запрете трансгендерного перехода и о запрете использования животных в цирках.
Еще он критиковал Екатерину Мизулину и говорил, что «с серийным доносительством пора заканчивать», а также призывал не запрещать радугу и не преследовать россиян за желто-синий цвет. Помимо этого, Даванков стал одним из тех, кто осудил избиение Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова Адамом.
Политик участвовал в выборах мэра Москвы в 2023 году, но занял четвертое место, набрав 174 тыс. голосов (5,34%). В настоящее время у него нет предвыборной программы. Недавно он посетил Екатеринбург, где пообещал решить проблему проституции, а затем почти полчаса ждал на остановке опаздывающий трамвай. В Ярославле Даванков поставил подпись за выдвижение кандидатом в президенты Бориса Надеждина.
Андрей Богданов
53 года, партия РПСС, необходимо собрать не менее 100–105 тыс. подписей. На данный момент собрано 90 тыс.
Политик из Можайска, мастер Великой масонской ложиЕдинственная масонская организация, официально работающая в России. Основная ее задача — благотворительная и просветительская деятельность. и учредитель РПСС, Демократической партии России и Народной партии России. Участвовал в президентских выборах в 2008 году, набрав 1,3% (968 344 голосов). О спецоперации не высказывался.
В 1993 году Богданов окончил РЭА им. Г.В.Плеханова, а в 2002-м стал кандидатом политических наук. В 1999-м он возглавил управление общественных связей ЦИК «Единой России», откуда ушел уже в 2003-м.
В интервью Богданов заявил, что не рассчитывает на победу на выборах. «Путин сделал многое для обычных людей, его трудно победить», — добавил он. По его словам, выборы помогут ему рассказать россиянам, что такое настоящее масонство.
В 2018 году Богданов попал в скандал, связанный с Алексеем Навальным. Он переименовал партию «Гражданская позиция» в Партию прогресса — также называлась незарегистрированная политическая организация оппозиционера. Сопредседателем Партии прогресса стал работавший с Навальным Виталий Серуканов, разочаровавшийся в бывшем стороннике.
Сергей Бабурин
64 года, партия РОС, необходимо собрать не менее 100–105 тыс. подписей
Родился в городе Семипалатинск в Казахстане, учился в Омском государственном университете. Уже участвовал в президентских выборах в 2018 году, тогда он занял последнее место, набрав 0,63% голосов. Поддерживает присоединение Крыма и спецоперацию.
В 1993 году Бабурин, объединившись с Русланом Хасбулатовым и Александром Руцким, стал одним из лидеров антиельцинского восстания, обвинив тогдашнего президента в государственном перевороте. По некоторым данным, политик находился в Белом доме, когда по нему стреляли танки. После подавления восстания он несколько дней отсидел в тюрьме.
С 2015 года Бабурин возглавляет Международную славянскую академию наук. Организация выпускает журнал «Славяне», который, по его словам, пользуется популярность в Донбассе. В номере 2019 года слово главреда Бабурина вышло с заголовком «Русофобия как уничтожение славянского мира». А в последнем номере от 2022 года политик писал, что «время диктата со стороны США и НАТО ушло безвозвратно, Россия обрушила однополярный мир».
После подачи документов в ЦИК для участия в президентской гонке-2024 Бабурин пообещал «сделать все для консолидации русского общества». А в начале января этого года высказал идею о формировании единого государства южных славян. В августе 2023 года выступил на открытии памятника Сталину в городе Великие Луки.
Николай Харитонов
75 лет, партия КПРФ, зарегистрирован
Политик из Новосибирска, занявший на президентских выборах в 2004 году второе место после Путина с 13,69% голосов. В этот раз Харитонов идет на выборы с лозунгом «Поиграли в капитализм, и хватит!».
Окончил в Новосибирске сельскохозяйственный институт и работал агрономом. Карьеру политика он начал в 1990 году, став депутатом РСФСР. Харитонов избирался в Госдуму всех восьми созывов, начиная с третьего — от партии КПРФ.
Политик стал соавтором законопроекта о запрете продажи энергетиков подросткам, а также о запрете трансгендерного перехода и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений.
Харитонов не высказывался о спецоперации, но в декабре 2023 года после ударов ВСУ по Белгороду заявил, что Киев «вновь продемонстрировал звериное лицо». Он назвал атаку по гражданскому населению «оскалом нацизма».
Отвечая на вопросы телеграм-канала Sota******, политик сказал, что любит людей, а также «старается быть честным и добросовестно выполнять все-все наказы избирателей». Чем Харитонов лучше Путина, он не знает.
Ирина Свиридова
35 лет, Демократическая партия России, необходимо собрать не менее 100–105 тыс. подписей
Кандидатка из Тамбова, о которой почти ничего не известно. Предвыборной программы нет, но в ДПР ее уже называют «женским лицом президентской кампании». О спецоперации не высказывалась.
Свиридова училась в Тамбовском государственном университете имени Державина и работала экономистом в разных учреждениях. Сейчас, по ее словам, она в декрете и пишет кандидатскую диссертацию на тему популяризации русского языка. В 2021 году Свиридова избиралась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому округу от партии «Зеленая альтернатива». Однако она не прошла, набрав 2,16% голосов.
Сергей Малинкович
48 лет, партия «Коммунисты России», необходимо собрать не менее 100–105 тыс. подписей
Поддерживающий спецоперацию депутат Алтайского краевого Заксобрания родом из Петербурга. Малинкович получил среднее профессиональное образование, в 1990-е работал слесарем, а в 2000-х — в юридической фирме и заготовочном цехе. В 1995-м году он вступил в КПРФ, а уже через 6 лет вышел из партии.
В 2011 году Малинкович участвовал в выборах депутатов петербургского Заксобрания от «Справедливой России», но не избрался. В 2013-м собирался стать мэром Петрозаводска, но и тут не вышло. В 2022-м участвовал в выборах главы администрации Тамбовской области — занял последнее место, а в 2023-м хотел стать губернатором Алтайского края — и вновь не вышло, увы.
В предвыборной программе Малинковича — десять пунктов под заголовком «Сталинские удары по капитализму и американскому империализму». Они включают в себя «победоносное завершение спецоперации».
Рада Русских
39 лет, самовыдвиженка, необходимо собрать 300–315 тыс. подписей
Экс-визажистка, блогерка с 567 тыс. подписчиков в запрещеннограме, основательница своего бренда косметики и Центра волновой диагностики в Петербурге, где для «лечения» используют зеркала КозыреваАлюминиевые конструкции, выполненные в форме спирали. На сайте центра утверждают, что зеркала Козырева «снабжают человека дополнительной жизненной энергией при ее нехватке»., а также эзотерику, магию и духовные практики. О спецоперации не высказывалась.
В сентябре того года Русских запустила на ютубе проект под названием «Эко-логично». В нем она рассказывает о значимых проблемах в области экологии и делится своим опытом. Сейчас блогерка вместе со своей командой спасает собак из Бурятии, где местные власти приняли решение об усыплении бездомных животных, и строит большой приют в Улан-Удэ.
Русских придерживается либеральной позиции и считает, что «граждане должны быть в горизонтальных отношениях с властью и должны себя проявлять более взросло, а не ждать бесконечной помощи и спасения». По словам блогерки, пока у нее нет никаких шансов выиграть выборы, но в ближайшие восемь лет все может измениться.
Анатолий Баташев
48 лет, самовыдвиженец, необходимо собрать 300–315 тыс. подписей
Писатель, публицист, экоактивист и член партии «Зеленая альтернатива» из Владивостока. Баташев участвовал в более 40 предвыборных кампаниях разных уровней в качестве социолога, аналитика, пресс-секретаря и на других позициях. Называет спецоперацию работой над ошибками и закреплением результатов.
Экоактивист с 2011 года борется со свалками. В 2017 году он принимал участие в закрытии Кучинского мусорного полигона, затем добился той же участи для скандально-известного полигона «Ядрово» в Волоколамске.
В избирательной кампании кандидат делает акцент на сохранении русской культуры и патриотическом воспитании детей. Но главной остается экологическая повестка.
Владимир Путин
71 год, самовыдвиженец, необходимо собрать 300–315 тыс. подписей. На данный момент собрано 3 млн
Кажется, в стране нет тех, кто не знает Владимира Путина, его биографию и послужной список. Либо эти люди уже 24 года ведут отшельническую жизнь в лесу без связи с внешним миром.
Победа на грядущих выборах будет считаться первымА по факту пятым. президентским сроком Путина после обнуления. Экс-сотрудник КГБ пришел к власти в 1999 году, когда Борис Ельцин назначил его премьер-министром, а затем сразу объявил своим преемником. Официально президентом Путин стал после выборов 2000 года. Тогда он обошел Геннадия Зюганова и с тех пор не покидал президентское кресло, кроме одного разаВыборы в 2008 году он был вынужден пропустить из‑за действующей тогда Конституции..
Если в 2017 году Путин объявил о своем намерении участвовать в электоральном мероприятии на встрече с работниками ГАЗа в Нижнем Новгороде, то в этот раз он выбрал символичный по нынешним меркам момент. Президент сказал о своем решении отцу погибшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артему Жоге после награждения военных в Георгиевском зале.
В команду поддержки президента вошли телеведущая Юлия Барановская, боксер Денис Лебедев, рок-певица Юлия Чичерина, фигурист Евгений Плющенко и фигуристка Татьяна Навка, а также актеры Владимир Машков, Иван Охлобыстин и другие российские звезды.
* «Медуза» внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов и признана нежелательной организацией на территории страны.
** «Дождь» внесен Минюстом СМИ-иноагентом.
*** Максим Кац, Михаил Ходорковский, Георгий Албуров, Любовь Соболь и Иван Жданов внесены Минюстом в реестр иноагентов.
**** ФБК внесен Минюстом в реестр иноагентов и признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.
****** «Верстка» внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.
****** Sota внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.