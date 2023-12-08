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Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:08

Владимир Путин сообщил, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году. Об этом стало известно после награждения военных в Георгиевском зале.

Отец погибшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога спросил у Путина, будет ли он баллотироваться в президенты. «Да, буду», — ответил глава государства.

Виктория Матвиенко сказала, что президент сделал заявление о выдвижении на выборы, опираясь на реальный запрос россиян. В «Единой России» подчеркнули, что партия, безусловно, поддерживает выдвижение Путина и сделает все для его победы.

В прошлый раз президент объявил об участии в выборах в декабре 2017 года на встрече с работниками ГАЗа в Нижнем Новгороде. Тогда один из них сказал: «Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы ответили, что если народ поддержит, то да, будете. Так вот. Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок».

После этого президент сказал, что лучшего места для объявления своего решения ему не найти, и заявил, что будет баллотироваться на четвертый срок.

В 2024 году выборы президента России впервые будут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта. В присоединенных и приграничных с Украиной регионах будет применяться придомовое голосование.

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