Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах

В прошлый раз президент объявил об участии в выборах в декабре 2017 года на встрече с работниками ГАЗа в Нижнем Новгороде. Тогда один из них сказал: «Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы ответили, что если народ поддержит, то да, будете. Так вот. Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок».