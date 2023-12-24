«Новые люди» объединились с «Партией роста» и выдвинули в президенты Владислава Даванкова

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и глава «Партии роста» Борис Титов подписали соглашение об объединении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз партии.
«Сегодня всем прогрессивным, созидательным силам нужно держаться вместе. Этим летом мы заключили союз с „Партией роста“. Наш союз уже показал свою эффективность. Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня „Новые люди“ официально объединяются с „Партией роста“», — говорится в нем.
В рамках слияния партии выдвинули единого кандидата на выборах президента в 2024 году. Им стал вице-спикер Госдумы, член «Новых людей» Владислав Даванков. Его выдвижение поддержали все 69 делегатов партийного съезда.
Даванков поблагодарил собравшихся за поддержку, отметив, что впереди много работы. «Чтобы построить страну нашей мечты, нам нужно провести честную и открытую кампанию во всех регионах, дойти и достучаться до каждого человека», — сказал он.
В сентябре Даванков участвовал в выборах мэра Москвы. Согласно Центризбиркому, он показал четвертый результат, набрав 5,34% голосов.