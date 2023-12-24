«Новые люди» объединились с «Партией роста» и выдвинули в президенты Владислава Даванкова

«Сегодня всем прогрессивным, созидательным силам нужно держаться вместе. Этим летом мы заключили союз с „Партией роста“. Наш союз уже показал свою эффективность. Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня „Новые люди“ официально объединяются с „Партией роста“», — говорится в нем.