В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям по всей России

Семён Гудошников
Сегодня в 18:04
Фото: thom masat/Unsplash

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает федеральный запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН), в том числе энергетических, несовершеннолетним. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы считают, что у продавца БТН должно быть право потребовать документ, если возникают сомнения в возрасте покупателя.

Документ предлагает дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.

Авторами проекта выступили Максим Топилин, Анна Кузнецова, Бадма Башанкаев, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Леонид Калашников, Яна Лантратова, Борис Чернышов и Дмитрий Певцов.

Сейчас продажа БТН детям ограничена в 65 субъектах России. Первыми подобные запреты ввели в 2009 году Ингушетия, Приморский и Хабаровский края.

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