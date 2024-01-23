В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям по всей России

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает федеральный запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН), в том числе энергетических, несовершеннолетним. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторы инициативы считают, что у продавца БТН должно быть право потребовать документ, если возникают сомнения в возрасте покупателя.
Документ предлагает дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.
Авторами проекта выступили Максим Топилин, Анна Кузнецова, Бадма Башанкаев, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Леонид Калашников, Яна Лантратова, Борис Чернышов и Дмитрий Певцов.
Сейчас продажа БТН детям ограничена в 65 субъектах России. Первыми подобные запреты ввели в 2009 году Ингушетия, Приморский и Хабаровский края.