В Госдуму внесли проект о запрете использования животных в цирках

В пояснительной записке авторы ссылаются на данные о жестоком обращении с животными при их подготовке к цирковым представлениям: «Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям».