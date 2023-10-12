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В Госдуму внесли проект о запрете использования животных в цирках

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:09

В Госдуму внесли законопроект о введении запрета на использование животных в цирках. Его авторы: глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается внести поправки в статью 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ подготовлен «для защиты жизни и благополучия животных».

В пояснительной записке авторы ссылаются на данные о жестоком обращении с животными при их подготовке к цирковым представлениям: «Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям».

В документе также подчеркивается, что уже более 40 государств, включая страны Азии и Европы, ввели частичный или полный запрет на использование животных в цирках.

«Вокруг и без того много жестокости. Даже дети прекрасно знают, что звери страдают за кулисами — у всех есть интернет, все видят эти кадры. И это не прибавляет гуманизма», — сказал Даванков, комментируя распространившееся ранее видео с братьями Запашными.

В нем дрессировщики бьют палками тигров во время репетиции в московском цирке, а другие сотрудники обливают животных водой из шлангов. По данным СМИ, на Запашных уже подали жалобу в Следственный комитет.

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теги
ГосдумаСледственный комитет
люди
Владислав ДаванковАлексей Нечаев
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