Депутат Даванков заявил, что Екатерина Мизулина «отпугнула от возвращения тысячи россиян»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина «отпугнула от возвращения тысячи россиян». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Депутат подчеркнул, что общественница «в очередной раз доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать», когда выступила за призыв в армию вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина.
По мнению Даванкова, действия Мизулиной помешают приехать обратно на родину нужным стране людям, в том числе «айтишникам, ученым и предпринимателям». За это, как считает чиновник, необходимо наказывать.
«По такому случаю ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовем его „закон Мизулиной“. Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливости в интернете», — написал Даванков.
Депутат отметил, что новый закон «должен стать уроком для всех, кто уверен, что доносительство — это норма». Мизулина на критику пока не ответила.
Даня Милохин, как сообщили СМИ, покинул Россию после предложения Мизулиной призвать его в армию. Тиктокер улетел в Дубай. Мизулина назвала его отъезд «результатом консолидации и единения гражданского общества».
Приемный отец тиктокера заявил, что поездка в Дубай была запланированной заранее, а к службу в армии Милохин не годен из‑за плохого зрения.