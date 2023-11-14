В Госдуме призвали не запрещать радугу

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») на заседании палаты раскритиковал самоцензуру канала «ТНТ Music» при показе клипа кей-поп-группы Seventeen. Речь депутата транслировали на «ДумаТВ».
«Радуга — это радость. Радуга — это детство. Это Маршак, Чуковский. А сейчас мы почему‑то отдаем ее меньшинствам в пользование. Давайте все же оставим радугу нашим детям», — заявил Даванков.
Ранее «ТНТ Music» заблюрил радугу в клипе «God of Music» кей-поп-группы Seventeen. В оригинальном видео во второй половине трека музыканты исполняют припев на фоне голубого неба и радуги. В версии, показанной на «ТНТ Music», на этом моменте клипа часть картинки стала черно-белой. В интернете предположили, что так канал исполняет требования закона о запрете на ЛГБТ-пропаганду, за нарушение которого уже был оштрафован в этом году.
Также Владислав Даванков отреагировал на слова сенатора Маргариты Павловой о том, что девушкам нужно не учиться в вузах, а рожать детей.
«Очень много всего в нашем мире люди начали говорить странного. Давайте будем спокойнее к этому относиться», — прокомментировал вице-спикер Госдумы.
Накануне сенатор Маргарита Павлова сказала, что «нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». По ее мнению, когда женщины начинают работать, мужчины перестают видеть в них женщин.