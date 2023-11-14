В Госдуме призвали не запрещать радугу

Ранее «ТНТ Music» заблюрил радугу в клипе «God of Music» кей-поп-группы Seventeen. В оригинальном видео во второй половине трека музыканты исполняют припев на фоне голубого неба и радуги. В версии, показанной на «ТНТ Music», на этом моменте клипа часть картинки стала черно-белой. В интернете предположили, что так канал исполняет требования закона о запрете на ЛГБТ-пропаганду, за нарушение которого уже был оштрафован в этом году.