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«Скоро начнут отстреливать синичек»: депутат призвал не преследовать россиян за желто-синий цвет

Дарья Мельникова
Сегодня в 23:21

Вице-спикер Госдумы и депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил против преследования россиян за сочетание синего и желтого цветов. Он призвал МВД внести ясность и опубликовать разъяснение.

«Патриотическая бдительность доходит до абсурда», — сказал он, комментируя случай со школьницей, на которую донесла директриса школы из‑за желто-синих лент в косичках. Парикмахер, которая делала прическу ученице, пояснила, что вплетала салатовые, а не желтые ленточки. Полиция провела проверку и не обнаружила нарушений со стороны родителей школьницы.

«Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный», — заявил Даванков.

Депутат также добавил, что на прошлой неделе в Москве задержали людей за сочетания цветов в одежде, а на выходных телеведущая Ольга Скабеева выложила в своих соцсетях фото весеннего букета из сиреневых и желтых цветов. «Ее никто не успел обвинить в украинской пропаганде: Скабеева удалила фото сама через 10 минут», — подчеркнул Даванков.

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теги
ГосдумаЛДПР
люди
Владислав ДаванковОльга Скабеева
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