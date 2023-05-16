«Скоро начнут отстреливать синичек»: депутат призвал не преследовать россиян за желто-синий цвет

Депутат также добавил, что на прошлой неделе в Москве задержали людей за сочетания цветов в одежде, а на выходных телеведущая Ольга Скабеева выложила в своих соцсетях фото весеннего букета из сиреневых и желтых цветов. «Ее никто не успел обвинить в украинской пропаганде: Скабеева удалила фото сама через 10 минут», — подчеркнул Даванков.