Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данный Центризбиркома.
Собянин набрал 76,39% голосов после обработки 100% протоколов УИК — это 2,5 млн голосов. Следующим по числу набранных процентов стал Леонид Зюганов (8,11% или 265 тыс. голосов).
Борис Чернышов получил 183 тыс. голосов (5,61%), вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 174 тыс. (5,34%), первый зампред руководителя фракции «Справедливая России — Патриоты — За правду» в ГД Дмитрий Гусев — 128 тыс. (3,93%).
Еще до объявления окончательных результатов выборов Сергей Собянин в своем блоге поблагодарил москвичей за поддержку. Он пообещал сделать все, чтобы столица стала «еще круче и краше», а жителей города Собянин назвал мужественными, талантливыми и трудолюбивыми.
«Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей», — написал Собянин.
Впервые Сергей Собянин стал мэром Москвы в 2010 году, заменив на этом посту отправленного в отставку Юрия Лужкова. С тех пор Собянин пока не уступал свою должность другим кандидатам на выборах.