В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола

Право на смену пола в России появилось в 1997 году. Министр юстиции Константин Чуйченко в апреле 2023 года заявил, что это случилось, когда «различные международные организации, в том числе ВОЗ, задавали тон в формировании тех или иных норм». Тогда же он анонсировал разработку законопроекта о запрете смены пола.