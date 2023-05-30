В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола

Он опубликовал текст документа. В нем указывается, что врачам предполагается запретить «формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола».
«Медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения», — указано в тексте.
Толстой рассказал, что авторами законопроекта, который также запрещает смену пола в документах без совершения операций, стали почти 400 парламентариев, среди которых Ирина Яровая, Владислав Даванков и Вячеслав Володин.
«Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии», — прокомментировал Толстой.
Право на смену пола в России появилось в 1997 году. Министр юстиции Константин Чуйченко в апреле 2023 года заявил, что это случилось, когда «различные международные организации, в том числе ВОЗ, задавали тон в формировании тех или иных норм». Тогда же он анонсировал разработку законопроекта о запрете смены пола.