Мы составили список известных людей, от политических деятелей до тиктокеров, с которыми мы познакомились в этом году. Многие нас восхищали, некоторые бесили (а потом мы к ним привыкли) , но все же они — главные лица 2020-го.

Общество Денис Проценко

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко стал одной из самых знаковых фигур в российском медиапространстве в 2020 году и лицом борьбы с коронавирусом. Проценко регулярно выступает с заявлениями, касающимися ситуации с пандемией. Так, за последнее время он обозначил сроки нового всплеска заражений коронавирусом, спрогнозировал ситуацию с COVID-19, а также назвал дни пиковых осложнений у пациентов с популярным диагнозом. Светлана Тихановская

Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская стала главной соперницей Александра Лукашенко во время президентских выборов. По официальным данным ЦИК Беларуси, Тихановской не удалось одержать победу. Жители страны не верят в честность выборов и требуют отставки действующего президента. В стране до сих пор идут протесты.

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Степан Путило

Белорусский журналист и блогер Степан Путило известен тем, что создал телеграм-канал Nexta Live о массовых протестах в Беларуси. 9 августа, в день выборов президента, в стране начались перебои с интернетом, но даже в этих условиях канал не прекращал публиковать оперативные сообщения и видео об общественно-политической ситуации. Nexta быстро стал одним из основных источников информации в Беларуси, причем не только для местных жителей, но и для иностранных журналистов. За неделю количество подписчиков на канале увеличилось с 300 тыс. до 2 млн. Из‑за своей деятельности основатель телеграм-канала Степан Путило стал фигурантом уголовного дела о беспорядках в Беларуси и объявлен в розыск не только в родной стране, но и в России. Юлия Цветкова

Художница-активистка Юлия Цветкова получила известность после того, как ей было предъявлено уголовное обвинение в распространении порнографических материалов. Юлию хотят осудить за рисунки вульв в паблике «Монологи вагины» в «ВКонтакте». Дело вызвало большой общественный резонанс. В поддержку Цветковой высказался ряд культурных деятелей, а в российских городах продолжают проходить протестные акции в защиту девушки. На данный момент Цветковой грозит до шести лет лишения свободы. В 2020 году Би-би-си включила девушку в список ста влиятельных женщин планеты, а по версии журнала «Атрида» Юлия входит в топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве.

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Кино Мария Бакалова

Болгарская актриса Мария Бакалова стала популярной благодаря роли Тутар Сагдиевой, 15-летней дочери вымышленного казахстанского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном комедийном фильме «Борат-2». Она стала основным действующим лицом в самых диких и опасных сценах. Кроме того, Бакалова сыграла в болгарских фильмах «Трансгрессия», «Отец» и «Последний звонок». Эдуард Оганесян

Художник-постановщик, режиссер и сценарист Эдуард Оганесян получил широкую известность после выхода сериала «Чики». Сериал рассказывает о секс-работницах, которые решают открыть фитнес-клуб в небольшом городке на юге России. Главные роли в сериале играют Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова.

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Дейзи Эдгар-Джонс

Молодая британская актриса Дейзи Джессика Эдгар-Джонс особенно известна своей телевизионной ролью в сериале «Нормальные люди». До него Эдгар-Джонс снималась также в основном в сериальных проектах, например, в «Войне миров» или «Холодных ступнях». Но славу с последующими интервью, съемками и телешоу она заслужила именно после роли Марианны в «Нормальных людях» — влюбленной школьницы-аутсайдера. Эмма Коррин

Эмма Коррин — британская актриса, которая сыграла принцессу Диану в четвертом сезоне телесериала Netflix «Корона». Коррин опробовала себя в модельном бизнесе, но не очень удачно, а по окончании университета подписала контракт с агентом и подрабатывала в магазине нижнего белья. До «Короны» в портфолио молодой актрисы значилось два проекта — популярные в Великобритании сериалы «Гранчестер» и «Пенниуорт». Ирина Носова

Российская актриса Ирина Носова дебютировала в кинематографе в 2014-м, снявшись в короткометражке «Тоня плачет на мосту влюбленных». Мелодраматическая картина была показана на престижном отечественном фестивале «Кинотавр» и получила приз в своей номинации. В 2018 году актрисе поступило предложение сыграть одну из главных ролей в сериале Эдуарда Оганесяна «Чики» — она была утверждена на роль Светы. Этот момент стал прорывом в карьере Ирины. Елизавета Кашинцева

Лиза Кашинцева — молодая актриса, которая приняла участие в скандальной российской ЛГБТ-драме «Аутло». В рамках проекта она исполнила главную роль агрессивной московской фурии. По словам Лизы, после переезда из Смоленска в Москву она сдала экзамены и прошла на педагогический в РУДН, не задумываясь об актерской профессии. Вскоре девушка поступила в Московскую школу нового кино, а позже попала на съемки «Аутло». Кашинцева также сыграла воспитанницу интерната в рамках проекта «Игры до 14+».

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Михаэла Коэл

Британская актриса, сценарист, певица, композитор, поэт и драматург Михаэла Коэл в 2016 году получила премию BAFTA за лучшую женскую роль в комедийной программе и «Прорыв в талантах» за телесериал «Жевательная резинка», который она создала, написала и сыграла в нем главную роль. Сериал «Я могу уничтожить тебя» ее главное достижение этого года. Она также приняла участие в картинах «Звездные войны: Последние джедаи», «Восход черной земли» и других. Егор Абраменко

Режиссерская карьера Егора Абраменко началась со съемок музыкальных клипов для звезд российского шоу-бизнеса. Он сотрудничал со многими известными исполнителями и группами, в их числе — Тимати, «Мумий Тролль», «Каста», Макс Корж и другие. Кроме того, Абраменко снимал рекламные ролики для крупных компаний — «МегаФон», МТС, «Яндекс», McDonald’s. Первая короткометражка Абраменко вышла в 2007 году, его фильм «Коллекционер» был представлен на фестивале Canadian Short Film Festival. В 2019 году режиссер начал работу над полнометражным фантастическим фильмом «Спутник». Валентина Ляпина

18-летняя актриса начала сниматься в кино в 2009 году. Впервые Ляпина появилась на больших экранах в рамках проекта «Закрытая школа», в 2012-м у девушки было несколько эпизодических работ: в мелодраме «Девушка в приличную семью», короткометражном фильме «Старый чемодан» и остросюжетной драме «У Бога свои планы». Ляпина также сыграла в 17-м сезоне ситкома «Воронины», а в 2020 году актриса приняла участие в молодежной мелодраме «Мир! Дружба! Жвачка!», повествующей о жизни подростков в начале 1990-х. Музыка Моргенштерн

Осенью 2020-го молодой российский рэп-исполнитель и музыкант Алишер Валеев дал интервью Юрию Дудю, которое набрало 21 млн просмотров. Просмотры клипов и роликов на канале самого Моргенштерна исчисляются десятками миллионов, написанный за неделю в прямых эфирах альбом «Легендарная пыль» через несколько дней после релиза набрал 35 млн прослушиваний во «ВКонтакте». В октябре этого года, согласно аналитике больших данных МТС, Моргенштерн превратился в отдельный вид мобильного трафика наравне с «интернет-магазинами», «образованием» и «развлечениями», а за первый месяц работы Spotify в России музыкант выбился в топ-5 самых прослушиваемых артистов стримингового сервиса.

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Slava Marlow

Битмейкер Моргенштерна и новая звезда чартов Slava Marlow известен также как российский музыкальный продюсер, автор песен и видеоблогер. Артист работал с Моргенштерном над многими его хитами, включая «Ратататата», «Опа», «Cadillac» и «El Problema», записанным совместно с Тимати. Но Марлоу занимается и сольным творчеством: летом 2019 года под псевдонимом Manny он выпустил первый альбом «Opening», а его треки из нового альбома «Артем» осенью 2020-го достигли верхних строчек российских чартов.

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Cream Soda

Cream Soda — музыкальная группа родом из Москвы, ее участники: Дима Нова, Илья Гадаев и Анна Романовская. В 2014 году вышел их первый EP, а в 2016 году музыканты представили дебютный студийный альбом «Пожар», в который вошли 19 треков, включая фит с Mana Island. Осенью 2020-го Feduk выпустил музыкальную коллаборацию с Cream Soda. За историю существования коллектива ребята не раз экспериментировали с саундом, направлениями старой и новой школы. Sqwoz Bab

Рэп-исполнитель Марат Газманов переехал в Москву из Йошкар-Олы, чтобы стать актером, но в итоге нашел себя в другом — стал писать камеди-рэп на бытовые темы. Этого хватило, чтобы на Марата обратили внимание Big Russian Boss и Kyivstoner. В 2012 году вместе с другом Игорем Царегородцевым Марат основал группу Sqwoz Bab. В 2015 году Игорь ушел из группы, Марат продолжил писать песни, и в том же году вышел его первый сольный трек «Карманный казах», который стал локальным хитом. В октябре у Марата вышел совместный хит «АУФ» с битмейкером The First Station, который до официального релиза попал в топ-15 российского чарта Shazam. Kate NV

Катя Шилоносова — российская музыкантка, певица, вокалистка группы Glintshake (ГШ). Популярность и узнаваемость она обрела благодаря именно этому проекту, который отличается экспериментальным гитарным звучанием, соединяющим в себе авангард, поп-музыку и гранж. В 2016 году на лейбле Orange Milk Records Kate NV выпустила электронный альбом Binasu, получивший положительные отзывы российской и западной критики. В 2018 году вышел ее эмбиент-альбом «Для For», а в 2020 году — альбом «Room for the Moon». Мозг Микита Франко

Молодой русскоязычный писатель Микита Франко вел закрытый блог в «ВКонтакте», тексты из которого впоследствии составили его дебютную книгу «Дни нашей жизни». В основу сюжета легла история взросления ребенка в однополой семье. Роман был издан в 2020 году в издательстве Popcorn Books. Произведение высоко оценили критики, оно также стало одним из самых обсуждаемых произведений 2020 года.

Подробности по теме Писатель Микита Франко — о романе «Дни нашей жизни» и видимости ЛГБТ Писатель Микита Франко — о романе «Дни нашей жизни» и видимости ЛГБТ

Технологии Даня Милохин

В 2019 году Милохин завел аккаунт в тиктоке, куда начал выкладывать юмористические видео. На тот момент парень жил в Анапе и работал официантом, затем решил переехать в Москву. В марте 2020 года он вступил в объединение под названием Dream Team House. Вскоре Милохин сочинил и опубликовал песню «Я дома», содержание которой связано с пребыванием на самоизоляции. В тиктоке трек моментально стал популярным. В июне молодой тиктокер вышел в большой шоу-бизнес и представил публике совместную работу с Тимати и Джиганом, песню «Хавчик», а в сентябре вышел клип на трек «Дико тусим», который Даня записал вместе с Николаем Басковым. Чарли Д’Амелио

Статус «главной тиктокерки планеты» 16-летняя Чарли Д'Амелио получила совсем недавно. Впервые девушка скачала приложение в мае 2019 года, она начала выкладывать туда видео с танцами. Постепенно аудитория Чарли росла, и ей стали предлагать сотрудничество крупные компании вроде Prada, Ralph Lauren и Dermalogica. Forbes оценивает годовой заработок девушки в 4 млн долларов, и это неудивительно, ведь за полтора года в тиктоке она перешагнула рубеж в 100 млн подписчиков.

Виталий Наливкин

На ютьюбе набрал популярность сатирический канал BARAKuda, иронизирующий над региональными депутатами. Центральный персонаж — председатель несуществующего исполнительного комитета в Уссурийске Виталий Наливкин. Сюжеты, выполненные в формате телевизионных новостей, повествуют о локальных проблемах жителей Уссурийска, которые председатель решает самым абсурдным образом. Летом 2020-го актер стал участником настоящего политического процесса: сначала его задержали за неуважение к власти, а потом он вышел из-под ареста и назвал свой арест «очередной попыткой желтой прессы дестабилизировать социально-политическую обстановку в Уссурийском районе». Красота Регина Турбина

Молодая студентка из Уфы стала первым российским 3D-дизайнером виртуальной одежды. Регина Турбина два года занимается физической одеждой в собственном бренде Ophelica и около года создает цифровую. Девушка также известна тем, что продала первый диджитал-наряд в России и создала маркетплейс replicant.fashion, в котором одежду продают другие диджитал-дизайнеры.

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Еда Илья Красильщик

Российский журналист, редактор и издатель Илья Красильщик в 2004 году начал работать в компании «Яндекс» руководителем группы асессоров, в октябре 2006 года он стал редактором сайта afisha.ru и позднее — журнала «Афиша». С июля 2008 по июнь 2013 года Красильщик занимал должность главного редактора, а затем директора по продуктам «Афиши». Красильщик также работал издателем интернет-СМИ Meduza. В настоящее время он занимает должность менеджера международных проектов компании «Яндекс», с весны того же года руководит сервисом заказа продуктов на дом «Яндекс.Лавка». Летом стало известно, что сервис обеспечил почти пятую часть от всей выручки сегмента «Такси» «Яндекса». В феврале 2020-го аналитики Sberbank CIB отметили, что к концу 2020 года «Яндекс.Лавка» будет стоить $303 млн. Артем Перук

Совладелец El copitas и Paloma cantina Артем Перук попал в список «100 самых влиятельных людей в барной индустрии», а в 2018 году его проект El copitas второй раз вошел в рейтинг лучших баров мира по версии The World’s 50 Best Bars. В период карантина команда двух баров запустила инициативу «#Ямыдоставка», в рамках которой покупатели могли заказать любую позицию из El copitas и Paloma cantina. Доставляли товары сами бартендеры — в том числе и Артем Перук. Артем Темиров

Во время весеннего карантина небольшие обжарщики кофе в Москве объединились и договорились с сетью «Вкусвилл» о продаже зерен в ее магазинах. Автором инициативы стал сооснователь кофейного кооператива «Черный» Артем Темиров. Так, в 2020 году компании удалось нарастить выручку от подписки на кофе благодаря сообществу, запустить интернет-магазин в кратчайшие сроки и попасть на витрины «Вкусвилла». В 2019 году, например, выручка кооператива была на уровне 4,2–4,5 млн рублей в месяц, кофейня приносила 3,3–3,5 млн, а оставшийся доход распределялся между подпиской на кофе и оптовыми продажами кофе другим кофейням.