9 июня художнице Юлии Цветковой официально предъявили обвинение в распространении порнографии за бодипозитивные рисунки вульв в «ВКонтакте». Фем-активистка Дарья Серенко призвала всех неравнодушных выйти на одиночные пикеты, чтобы поддержать Цветкову и высказать недовольство существующим обвинением. «Афиша Daily» cобрала фотографии с акции #ЗаЮлю.

Одиночные пикеты прошли в разных городах страны под лозунгом «Тело — это не порнография» с требованием свободы для Юлии Цветковой

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Не все, пожелавшие поддержать Цветкову, смогли выйти на улицу, но они все равно приняли участие в онлайн-акции

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