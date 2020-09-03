Один из самых красивых визуальных трендов — цифровая одежда, которая существует на стыке интернет-культуры, моды и искусства. Собрали пять главных тезисов об этом явлении из выступления участницы конференции Summit Z8 Регины Турбиной.

Регина Турбина Дизайнер цифровой одежды

Два года занимается физической одеждой в собственном бренде Ophelica, около года создает цифровую, продала первый диджитал-наряд в России, создала маркетплейс replicant.fashion, в котором одежду продают другие диджитал-дизайнеры.

Здесь и далее — работы Турбиной. 1 из 3 2 из 3 3 из 3

Цифровая одежда — почти обычная одежда Это одежда, которая создается в специальных 3D-редакторах, например Clo 3D или Marvelous Designer, и имеет все физические свойства, что и настоящая: шьется по идентичным лекалам, использует разные ткани, к которым можно привязать реальные физические свойства. Но она существует только в диджитал-измерении. Примерить ее можно или в редакторе, или отправив дизайнеру свою фотографию — он сам «наденет» на нее наряд. Тем не менее такие вещи все же выполняют функции обычных. Базовая и прикладная функция одежды — защищать тело от внешних воздействий: ветра, дождя, холода. Но с давних времен она стала выполнять и другую важнейшую функцию — социальную: показывает принадлежность к какому‑то сословию, субкультуре, демонстрирует личное мнение. Это стало большой сферой нашей жизни, и образ — это почти всегда высказывание о себе, способ показать настроение, вкус, статус или сделать политическое заявление.

Цифровая одежда отлично выполняет функцию саморепрезентации, особенно сейчас, в век соцсетей, когда за счет такой одежды мы можем многое о себе рассказать в интернете.

Формирование цены на цифровую одежду происходит почти так же, как и на обычную. Большое значение имеет добавленная стоимость: что за дизайнер сделал вещь, какая за ней стоит история. В replicant.fashion одежда стоит около 1500 рублей. Многие медиа сравнивали стоимость реальных и цифровых вещей — якобы последние вещи для нас более доступные. Но на самом деле люди покупают их не потому, что они стоят дешевле, а потому, что хотят рассказать о своем опыте, попробовать новое, быть в сообществе, показать вовлеченность. Покупку цифровой вещи и эмоции от нее можно сравнить с походом в кинотеатр.

Цифровой одежды очень много уже сейчас

Дизайнер Нина Долл. Создает работы с интересным взаимодействием материалов 1 из 10 Бренд одежды Tribute и его металлическое цифровое платье 2 из 10 Марка «Кружок» и студия Post Tribe. Недавно выложили 3D-коллекцию одежды, потому что из‑за пандемии не смогли выпустить физическую. После они ее все же отшили 3 из 10 Диджитал-модель Руби. Cотрудничала с брендом обуви Thom Solo, и их коллаборация здорово смотрелась в соцсетях 4 из 10 Дизайнер физической одежды Флорентина Лейтнер. Недавно она отсканировала свою одежду и переосмыслила ее. Игра с цифровым миром, возможно, помогла ей отрефлексировать свой дизайн 5 из 10 Коллаборация Burberry и Кендалл Дженнер. Она, полностью оцифрованная, бегала в 3D-пространстве. Сложно было отличить эту работу от реального видео 6 из 10 Коллаборация Windowsen и Nike. Дизайнер соединяет женственные образы и спортивный мужской стиль. Получается стиль утопического будущего, который классно смотрится в соцсетях 7 из 10 Коллаборация Puma и The Fabricant с качественной 3D-работой 8 из 10 Цифровая коллекция Sunnei на 2021 год. Бренд презентовал ее в диджитале и на 3D-моделях. Несмотря на то, что одежда цифровая, она все равно оставляет приятное впечатление, ее хочется потрогать, примерить, как‑то с ней повзаимодействовать 9 из 10 Кейс Carlings. Мультибрендовый магазин с физической одеждой недавно сделал PR-кейс, в рамках которого продавали коллекцию цифровой одежды, а блогеры примеряли ее. Благодаря ему они стали известны по всему миру 10 из 10

Диджитал изменит сегодняшнюю моду

Производство ускорится Казалось бы, куда быстрее. Бренды производят кучу одежды, которая никогда не распродается, ее тоннами сжигают, чтобы поддержать баланс спроса и предложения, условия труда на производствах часто плачевные. Выпускается так много вещей, которые засоряют нашу планету, что нам бы даже хотелось, чтобы их стало меньше. Изначально программы для создания 3D-одежды предназначались для профессионалов на производстве. В них конструкторы и дизайнеры проверяли лекала и смотрели посадку, а производство с их помощью быстрее понимало пожелания заказчика и правильно отшивало вещи. Производство станет экологичнее Согласно исследованию Barclays, каждая десятая вещь в мире приобретается только для того, чтобы выложить в ней фотографию в соцсети. Сейчас уже есть примеры брендов, которые становятся экологичными благодаря цифровой одежде. Например, шведский Atacac в своем цикле производства использует работу с 3D-программами и отшивает вещи только по предзаказу, чтобы не производить больше товаров, чем хотят люди. Сначала в программах проверяются лекала, а потом создаются карточки товаров, которые выглядят реалистично, передают фактуру ткани и посадку. Когда человек видит такую картинку, он не всегда понимает, что это всего лишь рендер.

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Появятся цифровые дизайнеры

Работа дизайнера Passgoaltriple

Сама индустрия станет более более открытой. Чтобы сделать цифровой костюм, достаточно специального программного обеспечения и знаний о том, как создается одежда: что такое лекала, как сшивать сегменты, какие настройки ткани выбрать. На самом деле в этом легко разобраться, и больше людей смогут попробовать себя в дизайне одежды. Уже появляются дизайнеры, которые раньше никогда не делали одежду, возможно, даже никогда не шили и не знали, как создается настоящая одежда. Работа в 3D-программах позволила им попробовать себя в моде. Получается необычный взгляд от человека, который, может быть, занялся одеждой впервые.

Гардероб будущего — частично диджитальный Часть вещей в нашем гардеробе будут цифровыми. Чтобы люди лучше понимали, как она будет на них сидеть, придется оцифровать свое тело и создать аватар с такими же обмерами. С помощью аватара одежду получится примерить, даже сидя на диване. Поскольку диджитала в гардеробе будет довольно много, для хранения понадобится какое‑то приложение-гардероб, по функциональности похожее на то, как сейчас хранятся фильтры в камере инстаграма. Недавно у нас в маркетплейсе replicant.fashion появился интересный покупатель, который начал коллекционировать вещи. Правда, ему негде их хранить (кроме фотографий), поэтому мы решили заняться таким приложением.