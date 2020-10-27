Slava Marlow — главная звезда осени 2020-го. Его EP «Артем» и песня «Снова я напиваюсь» — на первых строчках в чартах. «Афиша Daily» рассказывает историю артиста: от неудач в YouTube до знакомства с Моргенштерном, совместных миллионов и собственных хитов.

Кто это такой? Славе Марлоу — 21 год. Он родился и вырос в Новосибирске, изучал фортепиано и немного саксофон в музыкальной школе. Парень был целеустремленным — пока другие ребята заканчивали музыкалку, чтобы вспоминать ее с холодным потом и никогда больше не притрагиваться к инструменту, Марлоу начал осваивать «аблик» (это жаргонное название программы Ableton) и писать первые биты. А попутно еще и завел видеоблог, где рассказывал о своих музыкантских опытах. Если вы думаете, что это начало типичной истории супербыстрого успеха в духе «завел блог — все поперло вверх», то вы ошибаетесь. Слава завел ютуб-канал, после чего там очень медленно росли просмотры, хотя в упорстве его автору было незанимать: Марлоу пилил видосы о продакшене, пел песни Фараона и Фейса, писал треки за час и пробовал себя в разных форматах. При этом нельзя сказать, что все ролики были безуспешными: каждое видео набирало минимум 30 тыс. просмотров (в самых топовых набегало до двухсот!), но однажды в жизни Марлоу случилось то, что совершенно точно разделило его карьеру на «до» и «после». Хотя, стоп. Мы не сказали ни слова про творчество Славы. А оно было: летом 2019 года под псевдонимом Manny у парня вышел первый альбом «Opening». Это немного вторичный рэп с уклоном в мелодии, похожий на всех сразу — авторский стиль там разглядеть сложно. Альбом прошел незамеченным, а в старом паблике Manny (ныне предсказуемо заброшен) не набралось и 10 тыс. человек. Знакомство с Моргенштерном

С ютьюбом тоже, к слову, дела шли не ахти: канал перестал активно расти, просмотры не увеличивались, идеи заканчивались. Забавно, что самая судьбоносная идея в карьере Славы случилась спонтанно: однажды он, что называется, «от балды» решил достучаться до Моргенштерна — набросал тематический трек с призывом «го фит», сбацал простенький клип и выложил в сеть. Моргенштерн ответил: «Мне кажется, нам нужно работать вместе, потому что ты талантливый [болван], а я люблю талантливых [болванов]». Вот тут и начинается самое интересное. «Слава, что ты сделал?»

Первый трек альянса Марлоу и Моргенштерна

«Слава клевый, и мы трахнем мир», — такой комментарий оставил Моргенштерн под их совместным с Марлоу роликом «Трек реально за пять минут». Там раскрепощенный (на фоне смущенного Марлоу) Алишер называет Славу гением и записывает с ним песню в буквальном смысле за пять минут: Марлоу делает бит, Алишер сходу на него начитывает рандомные строчки. Ультрасжатые сроки работы и лаконичный продакшен стали сначали вызовом, а потом и ключевым творческим методом тандема рэпера и битмейкера. Записав за сутки «Yung Hefner», первый «настоящий» трек на бит Марлоу, Моргенштерн провозгласил: теперь мы запишем альбом за неделю! Стоит зафиксировать: Моргенштерн тогда был лишь на пути превращения из звезды ютьюба в хитмейкера: только-только вышли «Новый мерин» и «Мне ***», а до этого в активе Алишера были в целом малозаметные на фоне роликов «Изирэпа» опыты в поп-панке, клауд-рэпе и реггетоне. Все изменилось после «Гениальной пыли» — альбома, который Моргенштерн и Марлоу и правда записали за неделю. Он принес тандему недосягаемые для остальных десятки миллионов стримов (в какой‑то момент даже сбился счетчик!) и миллионы рублей. Нужно понимать: битмейкеры чаще всего даже в самых успешных случаях остаются за бортом хайпа и денег. Но не в случае Марлоу — «Легендарная пыль» начинается с войс-тега «Слава, что ты сделал?», а Моргенштерн с удовольствием подчеркивал: этот успех — общий. Марлоу появлялся в клипах Алишера, ходил вместе с ним к Урганту и предлагал вместе с ним фит Тимати. Как Марлоу и Моргенштерн протянули руку помощи Тимати

Совместное видео Тимати и Моргенштерна на трек с музыкой Марлоу набрали больше 50 млн просмотров. Кажется, заслуги Славы с Алишером здесь больше!

А ведь есть еще одна важная вещь, которая объединила Марлоу и Моргенштерна: безошибочный подход к промо. Благодаря этому подходу история фита Алишера и Тимати превратилась в драматический блокбастер с лихо закрученным сюжетом. Риторический вопрос — а получилось бы 50 млн просмотров, если бы Слава с Алишером не сообщили о том, что бит к песне был сдобрен звуками человеческого метеоризма? А получилось, что тандем первым позвал Тимати на фит, но переиграл экс-босса Black Star. К слову о Тимати — до фита с Моргенштерном он переживал не лучший этап в карьере: скандальный уход из Black Star, неубедительный «Хавчик». Моргенштерн и Марлоу показали, что могут не только сами хайпить, но и подкинуть топлива артистам с притормозившей карьерой. «Вот так, вау, вот так могу!»

Первое место в чартах, 10 с лишним миллионов в YouTube — это сольный дебют Марлоу

Бит с сюпризом для Тимати стал лебединой песней Марлоу-помощника — в сентябре Слава объявил, что съедет от Моргенштерна (они жили вместе в «трэп-доме») и запустит сольную карьеру. И заявил о целях: первое место в чартах, тур по городам, много хитов. Как все выглядело со стороны: скромняга-битмейкер, своей карьерой обязанный шоумену-скандалисту, отрекается от золотой кормушки. Самонадеянно, скажете вы? Похоже на то. Но — стоп: мы упустили один важный сюжет из карьеры Марлоу — в этом году у Славы уже был свой, личный успех. Это «TikTok Challenge» — сорокасекундный трек, где Марлоу начитывает на бит «Вот так, вау, вот так могу» с беззастенчивым расчетом на челленджи в китайской соцсети. Расчет сработал безошибочно: счетчик роликов с этим треком близится к миллиону. Так что про чарты, туры и хиты — слова не мальчика, но талантливого маркетолога! В начале октября у Славы вышел трек «Снова я напиваюсь»: в нем нет ничего, что напоминало бы творчество Manny, зато есть то, что обеспечило успех Моргенштерну — перегруженный бас, намеренно раздражающий, писклявый, но при этом прилипчивый припев. Трек сходу запрыгнул на первое место чартов — получается, один из пунктов программы уже выполнен. Но дальше — больше. Артем

На днях Марлоу выложил видео, где рассказал о том, что никакой он не Слава, а на самом деле Артем, и отец его Артем, и отношения с отцом так себе. А еще объявил о выходе сольной EP — называется она, кстати, тоже «Артем». Мини-альбом вышел на выходных и уже возглавил чарт Apple Music. В творческом смысле Слава как будто бы специально ставит целью размежеваться с Алишером: там, где у одного бесконечный хайп и лютый флекс, у второго все-таки находится место самоанализу и настоящей драме: последний трек «По глазам» посвящен подруге детства Артема, погибшей в автоаварии. Что это все значит? Успешных примеров, когда битмейкер закрывает ноут с «абликом» и сам встает к микро, в последнее время достаточно: как минимум можно назвать White Punk и Saluki, которые превратились в успешных артистов. Но пример Славы — особый. Связка с Моргенштерном насколько множила капитал Марлоу, настолько и привязывала к Алишеру — еще пару месяцев назад вопрос в лоб «Кто Слава без Алишера?» ставил в тупик. Сейчас на него ответить можно. Это талантливый хитмейкер — которому не нужно было выбесить всех, чтобы вылезти в топы.