Сериал видеоплатформы Premier и телеканала ТНТ стал одним из главных событий 2020 года и привнес в кино много свежего — как для зрителя, так и для индустрии. Этим материалом «Афиша Daily» запускает на сайте тематическую «Неделю российских сериалов».

Мы живем в уникальное для российской киноиндустрии время, когда на отечественном рынке происходят те же стремительные процессы, что и на Западе. Продюсеры и сценаристы говорят о стриминговой войне, подразумевая не зарубы между Netflix, Amazon и HBO, а конкуренцию у себя дома — в России, где за зрителя борются Premier, more.tv, «КиноПоиск HD», Okko, Start и в скором времени будут бороться еще несколько крупных игроков. Успешные русские проекты на равных с голливудскими флагманами претендуют на внимание аудитории — те же «Чики» от more.tv обсуждали не меньше главной новинки сезона HBO «Перри Мейсон», а «Колл-центр» в ночь после финального эпизода выходил в топ трендов русского твиттера. К старту периода осеннего телесезона «Афиша Daily» решила посвятить эту отчетную неделю российским сериалам . В условиях конкуренции закономерно рождается новая волна: незамыленные лица, свежие идеи, новые подходы и истории. Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» можно назвать главным событием этого свежего течения. Новая оптика Сюжет «Мир! Дружба! Жвачка!» развивается в 1993 году, и в нем присутствует все то, что приходит вам на ум при упоминании девяностых. Нашлось место для бандитов, наркотической эпидемии и денежной реформы с ее последствиями — об этом в русском кино рассказывали множество раз, но создатели «Мир! Дружба! Жвачка!» подошли к проблематике под непривычным ракурсом. Автору идеи сериала Антону Щукину 40 лет, режиссеру и сценаристам — меньше сорока. Их детство пришлось на 90-е, они эпоху больших перемен видели не так, как ее обычно показывают в кино. «Девяностые — это русский Дикий Запад. Наши родители выживали, а мы в девяностые взрослели. И взрослеть в девяностые — это клево» , — говорит сценарист «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов. Авторам сериала удалось добиться уникального синтеза — у них в сюжете органично смешались выживание, взросление и «клевость». Первое, что бросается в глаза в начале, — яркая палитра сериала: желтые, голубые, изумрудные цвета. Такая окраска освежает девяностые, и именно так видят мир главные герои сериала, для которых многое в жизни происходит впервые. Их не тяготит тяжесть бытия, и, сколько бы проблем не свалилось на мальчишку Саньку Рябинина и его друзей, в конце серии он все равно с улыбкой посмотрит на закат с крыши многоэтажки и выпьет сладкой фанты «за мир, за дружбу, за жвачку». Этот оптимистичный настрой сценаристы не растеряли, даже когда резко сменили направление и попрощались сразу с несколькими ключевыми персонажами. Быть может, во времена пандемии сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» полюбился аудитории именно благодаря посылу, что ни одна проблема не должна вгонять в депрессию.

© ТНТ

Новое поколение авторов Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» написали три человека из компании Good Story Media: Петр Внуков («Сладкая жизнь», «Звоните ДиКаприо!»), Александр Белов («Физрук») и Алексей Иванов («Физрук»). До них история подростка Саньки Рябинина ходила по коридорам компании почти 10 лет. К ней подступались разные сценаристы, проект несколько раз менял название, переписывались персонажи и первая серия. Автор идеи, продюсер Антон Щукин предложил переработать историю Внукову, Белову и Иванову, сказав, что это последний шанс идеи — если бы и в этот раз приключения подростков не получили бы зеленый свет от продюсеров и заказчиков, то никто бы не увидел сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Относительно первоначальной задумки героев сделали старше (в первых версиях сценария сериала Саньке и его друзьям было по 11–12 лет), добавили новых персонажей, а сюжет построили на скелете семейной саги. Писался сериал в живом режиме: Петр Внуков принес в авторскую комнату методу, по которой сюжет развивали от эпизода к эпизоду. «Мы написали конец первой серии. Теперь давайте кидать камень, куда может двигаться сюжет второй серии. Мы вообще не знали, куда в итоге придем», — рассказывает сценарист Алексей Иванов. В итоге авторы пришли к сезону, состоящему из трех частей:

01 Подростковая драма о внезапном взрослении. 02 Семейная драма о том, как взрослые люди выживают в 90-е и решают недетские проблемы. 03 Кульминация, в которой подростки из первой части становятся взрослыми и сами сталкиваются с выживанием в 90-е.

К концу этого путешествия главный герой оказался с пистолетом в руках, едва не обрек на гибель человека, сам побывал на мушке, чуть не подсел на иглу, разочаровался в отце и пытался найти для себя жизненный ориентир. Но самое главное — столкнувшись с кучей проблем, подростки не растеряли своего оптимистичного настроя. Даже если вы с головой в болоте, всегда найдется время, чтобы станцевать под «What Is Love» в исполнении Haddaway.

Новое звучание Саундтрек сериала достоин отдельного сегмента материала. «Мир! Дружба! Жвачка!» — однозначно самый музыкальный сериал 2020-го. В нем умело совмещаются погони под песни Татьяны Булановой, кавер Гречки на «Люби меня, люби», классика от «Агаты Кристи», современное звучание «Электрофореза» и авторский саундтрек. Отдать должное за авторский саундтрек нужно двум людям — композитору Роману Литвинову, он же Mujuice , и режиссеру Илье Аксенову. Когда материал уже отсняли и даже частично смонтировали, постановщик все еще искал звучание сериала. У Ильи Аксенова есть привычка собирать огромный плейлист, любая композиция которого может попасть в саундтрек его фильма или подтолкнуть в нужное русло. Однажды «shuffle» в плеере вывел Аксенова на Mujuice, услышав которого, режиссер матюкнулся от неожиданности и принялся перемонтировать то, что уже было сделано. Музыку Mujuice примерили на пилотный эпизод, после чего создатели сериала решили заказать Литвинову полноценный саундтрек. Коллеги по цеху отговаривали Аксенова работать с композитором. Есть мнение, что проще выкупить права на использование треков, нежели искать нужный аудиоряд в бесконечных спорах с музыкантом. Уже после выхода сериала Аксенов говорил, что ни разу не пожалел о работе с композитором. Он встретился с Mujuice всего один раз, а дальнейшее взаимодействие происходило на расстоянии, в письменном виде. Описание персонажей, основные темы и события — отправные точки, с которыми работал композитор. В итоге Литвинов выдал нечто свое, чего Аксенов не ожидал получить. Названия композиций не соотносились с обозначенными темами и именами персонажей, но, когда режиссер послушал треки, он понял, что музыка идеально попадает в настроение сериала. В итоге из всех трудов Mujuice лишь два трека не вошли в итоговый саундтрек.

Новая киномания «Мир! Дружба! Жвачка!» — это, ко всему прочему, еще и оригинальный симбиоз современной и старомодной киномании, который несут в массы исполнители сериала. Проект свел людей разных поколений — актерам в главных ролях нет и 18 лет, Юра Борисов и Никита Павленко еще не разменяли тридцатник, шоураннеры сериала подбираются к сороковнику. Вместе они рассказывают историю, дополняя ее своим культурным бэкграундом. Юная актриса Валентина Ляпина при подготовке к роли ориентировалась на подростков из «Очень странных дел», Никита Павленко уговорил сценаристов вписать в его реплики цитату из «Джентльменов удачи», сценаристы привнесли в текст отсылки к «Брату», Стивену Кингу и эпохе видеопроката. Получилась многослойная и гремучая смесь, которая одновременно ностальгирует по былым временам и отражает происходящее вокруг сегодня.