В «Щепку» я поступала к Бейлису (Владимир Бейлис, художественный руководитель актерского курса. — Прим. ред.), и он всех чудовищно унижал. Я запомнила случай, когда выходила девочка из Беларуси, и после того как она прочитала программу, повисла долгая-долгая пауза, и он такой спрашивает: «Ирочка, ну вот скажите, вы где учитесь?» Она ему: «Ну, я на экономическом в Минске учусь». И он: «Ирочка, скажите, а вы вот правда хотите быть актрисой? Ну вы подумайте, вы не отвечайте сразу, вы просто сейчас хорошенько подумайте и ответьте». Тишина унизительная такая, и девочка уходит ни с чем. Поэтому, когда мое выступление никак не прокомментировали, я зачла это за полный успех. По крайней мере, мне не задавали таких вопросов.

Еще летом я училась в Gogol School с Ильей Ромашко. Это было потрясающее время, он набрал полный курс Gogol School из разных людей: всяких архитекторов, подростков, которые хотят быть актерами. Мы два месяца занимались по техникам Кирилла Серебренникова. В этот момент я впервые поняла, что такое вообще быть актером. Ну вот как в «Дау». Ты смотришь и понимаешь, что эти люди переживают реальный опыт. Меня никогда не интересовало просто что‑то сыграть, похохмячить. Меня интересовал реальный опыт, который ты переживаешь в кадре, и поэтому я двинулась в эту профессию.

В конце концов я пришла в МШНК, а поскольку у меня не было денег, я поступала на грант. В тот год я не поступила, а потом один раз я пересеклась с Юрием Муравицким, моим будущим мастером, и он сказал просто: «Приходи ко мне как стажер и учись вместе со всем актерским факультетом», то есть позвал учиться бесплатно. Я ему за это до сих пор очень сильно благодарна. Я пришла в МШНК, и это стало для меня вторым домом.