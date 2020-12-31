Мы собрали имена и краткие биографии знаменитых и влиятельных людей, которые, к сожалению, покинули нас в 2020 году.

Города Майкл Соркин

Архитектор, критик, писатель и выдающийся профессор по архитектуре в Городском колледже Нью-Йорка (CCNY). С 1993-го по 2000-й Соркин был профессором и директором Института урбанизма в Академии искусств в Вене. В заслугах Майкла Соркина также числится должность президента некоммерческой исследовательской группы Terreform, главного редактора Urban Research, а также руководителя студии Michael Sorkin Studios, специализирующейся на городском планировании. Его авторству принадлежит более 20 книг, включая «По всей карте: Заметки о зданиях и городах» и «Двадцать минут на Манхэттене» и множество статей о дизайне, городах и роли демократии в архитектуре. Дэвид Грэбер

Грэбер знаменит своими статьями и книгами о капитализме, политике и бюрократии. Самая известная его книга — «Долг. Первые 5000 лет истории» — стала бестселлером. У Грэбера также есть громкая книга «Бредовая работа», в которой он отмечает, что город — это отражение экономической системы, где занятость людей почти не приносит пользы. Помимо писательской деятельности Дэвид Грэбер был антропологом, активистом, профессором антропологии в Лондонской школе экономики и политических наук. Он также был известен как участник нескольких протестных движений и лидирующая фигура движения Occupy Wall Street (движение против экономического и социального неравенства. — Прим. ред.) Музыка Эннио Морриконе

Морриконе — один из самых известных композиторов современности, он сделал музыку к 400 различным фильмам, в том числе культовые саундтреки к картинам «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «Омерзительная восьмерка». Морриконе стал обладателем двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2007 году и за лучшую музыку к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино в 2016 году.

Подробности по теме Умер Эннио Морриконе. Вспоминаем его лучшие работы Умер Эннио Морриконе. Вспоминаем его лучшие работы

Композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий ― пятикратный лауреат «Грэмми», работавший с Кубриком и Линчем. Некоторые из самых важных работ Пендерецкого посвящены катастрофам XX и XXI веков. Среди них «Плач по жертвам Хиросимы», написанный в 1960 году, и концерт для фортепиано «Воскресение», ставший реакцией на теракты 11 сентября 2001 года. Музыку Пендерецкого можно услышать в сериале «Секретные материалы», фильмах «Сияние» Стэнли Кубрика, «Внутренняя империя» Дэвида Линча, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, «Остров проклятых» Мартина Скорсезе и многих других. Pop Smoke

История взлета американского рэпера была короткой: летом прошлого года Pop Smoke выпустил дебютный микстейп «Meet the Woo». Песня «Welcome to the Party» из него стала хитом в Америке. Кроме того, в декабре рэпер совместно с Трэвисом Скоттом представил клип на трек «Gatti». В феврале Башар Джексон — так звали рэпера по-настоящему — выпустил микстейп «Meet the Woo 2», где приняли участие также A Boogie wit da Hoodie и Quavo, а сам релиз попал в топ-10 Billboard 200. Кино Шон Коннери

Наибольшую славу британский актер получил благодаря роли Джеймса Бонда. Он был первым, кто сыграл агента 007 в серии картин. Всего с его участием вышло семь фильмов о шпионе. В 1988 году Коннери получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана за ленту «Неприкасаемые» Брайана Де Пальмы. В июле 2000 года получил титул «сэр», посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II. В 2003 году артист завершил карьеру длиной в 50 лет и ушел с больших экранов. Валентин Гафт

Валентин Гафт работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Театре сатиры. С 1969 года служил в труппе московского театра «Современник». На его счету десятки ролей в спектаклях, поставленных Романом Виктюком, Николаем Колядой, Галиной Волчек и другими режиссерам. Гафт также известен участием во множестве фильмов, среди которых «Гараж», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи». Хью Кейс-Берн

За свою карьеру австралийский актер Хью Кейс-Берн сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Широкую известность ему принесли роли злодеев во франшизе «Безумный Макс». В фильме 1979 года он исполнил роль Потрошителя, а в сиквеле 2015 года — Бессмертного Джо. Кейс-Берн также участвовал в многочисленных театральных постановках, в начале 1990-х снял боевик «Сопротивление» и сыграл в мини-сериале «Моби Дик» и драме Вернера Херцога «Там, где мечтают зеленые муравьи». Чедвик Боузман

Боузман известен прежде всего как исполнитель роли первого темнокожего супергероя Черной Пантеры в киновселенной Marvel. Проект собрал в прокате более миллиарда долларов и стал первой супергеройской картиной, получившей номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Чедвик Боузман также снимался в фильмах «Маршалл», «21 мост», в недавнем «Пятеро одной крови» Спайка Ли и других. Армен Джигарханян

Народный артист СССР и один из самых узнаваемых актеров дебютировал в кино в 1960 году. На его счету десятки театральных работ и более 200 фильмов. Среди его самых известных картин — «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене» и «Место встречи изменить нельзя». Джигарханян также был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Борис Клюев

Советский и российский актер, народный артист России Борис Клюев выступал на сцене Малого театра с 1968 года по вторую половину 2010-х, снимался в кино и на телевидении. Самые известные его роли: граф Рошфор в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», брат Шерлока Холмса Майкрофт в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николай Воронин в ситкоме «Воронины». Ким Ки Дук

Ким Ки Дук был лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей за фильмы «Ариран», «Пьета», «Пустой дом» и «Самаритянка». Среди его других известных картин — «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох». В последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией. В прошлом году режиссер возглавлял жюри Московского и Сочинского кинофестивалей. А последняя его работа — фильм «Растворяться» — снималась в Казахстане на русском языке и демонстрировалась на ММКФ. Мозг Ирина Антонова

За 52 года на посту директора Музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова организовала крупнейшие международные выставки, в том числе «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», «Модильяни», «Тернер», «Пикассо» и многие другие. После отставки она стала президентом музея. На счету Антоновой множество заслуг — она была академиком Российской академии художеств, лауреатом двух Государственных премий Российской Федерации (за 1995 и 2017 год), а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Эдуард Лимонов

Политик и писатель Эдуард Лимонов известен благодаря романам «Это я — Эдичка», «История его слуги», «Дневник неудачника» и другим. Лимонов вел активную оппозиционную деятельность. В 1994 году он вместе с Александром Дугиным, Егором Летовым и Сергеем Курехиным основал Национал-большевистскую партию, которую власти признали экстремистской в 2007 году, а в июле 2010 года возглавил партию «Другая Россия». Лимонов поддержал позицию России в ее конфликте с Украиной в 2014 году, после чего вернулся в эфиры государственных телеканалов. В 2016 году стал колумнистом медиа Russia Today.

Подробности по теме Жириновский, Рубинштейн, Долин и другие — про Эдуарда Лимонова Жириновский, Рубинштейн, Долин и другие — про Эдуарда Лимонова

Улай

Немецкий художник-концептуалист и перформансист стал известен в начале 1970-х годов благодаря серии фотоколлажей «Renais sense» из снимков Polaroid. Наибольшую известность Улаю принес статус партнера в искусстве и возлюбленного самой знаменитой художницы-акционистки Марины Абрамович. На протяжении 12 лет, с 1976 по 1988 год, они были одной из самых заметных и новаторских пар в арт-мире. В 70-х Улай и Абрамович поставили серию перформансов, которые исследовали взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Михаил Жванецкий

В 1960-е годы Жванецкий начал работать с Аркадием Райкиным и ставил спектакли в Ленинградском театре миниатюр, затем стал выступать самостоятельно и приобрел популярность. В 1990-е годы артист открыл Всемирный клуб одесситов, а также создал Московский театр миниатюр и был его художественным руководителем. Жванецкий написал более десяти книг, в 2012 году получил звание народного артиста России, а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Подробности по теме Умер Михаил Жванецкий. Вот 10 лучших видео с его миниатюрами Умер Михаил Жванецкий. Вот 10 лучших видео с его миниатюрами

Джон ле Карре

Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре (настоящее имя — Дэвид Корнуэлл) после учебы в Оксфорде и Бернском университете сотрудничал с британской разведкой. За свою жизнь ле Карре написал больше 20 шпионских романов, их перевели на 36 языков мира. Самыми известными из них стали «Шпион, пришедший с холода», «Шпион, выйди вон!», «Маленькая барабанщица» и «Такой же предатель, как мы». Первый роман ле Карре «Звонок мертвецу» увидел свет в 1961 году, а последний, «Полевой агент», — в 2019 году, который выйдет на русском языке в 2021 году. Чарльз Портис

Портис получил мировую известность в 1968 году, после выхода романа «Железная хватка». В 1969 году была снята экранизация романа с Джоном Уэйном в главной роли, а в 2010 году вышел ремейк с Джеффом Бриджесом, Хейли Стайнфелд и Мэттом Деймоном. Чарльз Портис также известен как автор произведений «Гринго» и «Норвуд». Долгое время Портис работал в издании Arkansas Gazette, но оставил журналистику ради написания романов. Технологии Кэтрин Джонсон

Кэтрин Джонсон была одной из трех первых темнокожих студентов, которые начали учебу в Университете Западной Вирджинии. С 1953 года она работала в NASA и внесла значительный вклад в аэронавтику и ранние космические программы США. В частности, Джонсон рассчитала траектории, стартовые окна и пути возврата для полетов космических кораблей «Меркурий» и «Аполлон». Также она производила расчеты для марсианской программы США. В 2015 году Джонсон была награждена Президентской медалью Свободы, а затем включена в серию Би-би-си 100 Women. Ее история стала частью фильма «Скрытые фигуры» Игорь Коропов

Игорь Коропов известен как сооснователь и программный директор онлайн-университета Skillbox. Поначалу образовательный проект существовал в виде подразделения в маркетинговом агентстве Mokselle, а в 2016 году стал отдельной компанией. Благодаря быстрому развитию Skillbox весной 2020 года Коропова включили в рейтинг самых перспективных молодых россиян по версии Forbes. Общество Андрей Павленко

Онколог Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии, в марте 2018 года. С тех пор он успел создать благотворительный фонд Cancer Fund и провести десятки лекций по всей России. С мая 2018 года он вел видеодневник «Жизнь человека», где рассказывал о том, как в российских клиниках лечат от рака, о проблемах реабилитации, особенностях химиотерапии и личном опыте борьбы с болезнью.

Подробности по теме «Я знаю, через что могу пройти»: каково это — заболеть раком, когда ты хирург-онколог «Я знаю, через что могу пройти»: каково это — заболеть раком, когда ты хирург-онколог

Рут Гинзбург

Рут Бейдер Гинзбург была известна как борец за права женщин и гендерное равенство. В 1972 году она стала соосновательницей организации по защите прав женщин Women’s Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод. Тогда же она — первой из женщин — получила должность штатного преподавателя в Юридической школе Колумбийского университета. В 1993 году Гинзбург стала судьей Верховного суда. В этой должности она добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин на аборты. Красота Кендзо Такада

Дизайнер и основатель бренда Kenzo Кендзо Такада выпустил первую коллекцию женской одежды в 1970 году. Он открыл в Париже свой первый бутик под названием Jungle Jap, а на следующий год представил свою коллекцию в Нью-Йорке и Токио. C 1983 года Такада начал заниматься мужской модой. Через пять лет он выпустил первую линию одежды для детей и товаров для дома, а еще через год — парфюмерную продукцию. В 1993 году Кендзо продал свой бренд концерну LVMH, а спустя шесть лет ушел из модного дома и занялся авторскими проектами. В 2004 году Такада создал бренд Gokan Kobo, занявшись созданием посуды, аксессуаров и предметов интерьера. В 2016 году Такада стал кавалером ордена Почетного легиона Франции. Пьер Карден

Французский модельер Пьер Карден начал свою карьеру как портной и театральный художник. Проработав несколько лет в ателье Кристиана Диора, в 1950 году Карден создал собственный дом моды, а позднее и мебельный бутик в Париже. Первой крупной работой модельера стал дизайн 30 костюмов для «бала века» — первого послевоенного костюмированного бала. Карден прославился как первый модельер, отдавший дань стилю унисекс. Его исключили из Синдиката французской моды за то, что он одним из первых стал продавать свои вещи в универмаге Printemps. В 1970 году Карден разработал дизайн для скафандров NASA. Модельер также создал несколько костюмов для Майи Плисецкой к балетам «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка». Еда Таку Секинэ

Японец Таку Секинэ известен сотрудничеством с именитыми поварами Аленом Дюкассом и Элен Дарроз. Он также открыл два успешных ресторана Dersou и Cheval D’Or. Таку Секинэ называли главным японцем на парижской гастрономической сцене, ему вручали ресторанные премии и отмечали в престижных рейтингах. Уникальность Секинэ заключается в том, что он первым принес во французскую гастрономию японскую ноту, сумел соединить две традиции и создал собственную авторскую кухню. Таку также любил Россию и часто приезжал в нее на гастрономические фестивали в 2016, 2017, 2019 годах. Пьер Труагро

Шеф-повар Пьер Труагро владел рестораном La Maison Troisgros, который основал его отец Жан-Батист Труагро в 1930 году. Ресторан удостоен трех звезд Мишлен и дважды получал звание «Лучшего ресторана мира». Также Труагро известен как один из создателей новой французской кухни (nouvelle cuisine). Она отличается от традиционной особым вниманием к качеству продуктов и меньшей калорийностью блюд. Мишель Ру

В 1967 году совместно со своим братом Альбертом Мишель Ру открыл ресторан Le Gavroche в Лондоне. В 1974 году он стал первым в Великобритании удостоенным звезды Michelin, а уже в 1982-м ресторан первым в Великобритании получил три звезды ресторанного гида. Вскоре братья открыли второй ресторан Waterside Inn, который также со временем получил три звезды Michelin. Совместно с братом Мишель Ру основал шоу под названием «At Home with the Roux Brothers», а также кулинарный конкурс для начинающих поваров в Великобритании The Roux Scholarship. Сирио Маккиони

Американский повар итальянского происхождения Сирио Маккиони известен тем, что в 1974 году в отеле Mayfair открыл знаменитый ресторан Le Cirque. Ресторан быстро получил статус престижного заведения, среди знаменитых гостей ресторана на Манхэттене были большие звезды Голливуда, эстрады, политики. Из Mayfair ресторан переехал с новым названием Le Cirque 2000 в отель New York Palace в 1997-м, а в 2006-м — на 58-ю улицу. В 2017-м ресторан обанкротился и закрылся, но его филиалы до сих пор работают в Лас-Вегасе, Дубае и Нью-Дели. Борис Александров

Президент одного из крупнейших российских молочных производств Борис Александров создал компанию «Ростагроэкспорт» в 1994 году. Она выпускает глазированные сырки под разными марками, в том числе «Б.Ю.Александров». Сегодня сырки под маркой с его именем покупает каждая десятая российская семья. Бизнесмен, имеющий медицинское образование, также основал в Москве «Клинику доктора Александрова».