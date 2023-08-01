Главное за день: смерть Ангуса Клауда, поджоги военкоматов, неудачная шутка Поперечного

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В МИДе сравнили атаки на Москва-Сити с терактом 11 сентября. В Кремле такого сходства не увидели
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Около 7000 абитуриентов стали студентами благодаря квоте для участников спецоперации и их детей
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Илон Маск установил на здание Twitter логотип X. Через три дня его сняли: он мешал горожанам спать
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«25 лет — чертовски рано для смерти»: в сети вспоминают Ангуса Клауда, известного по «Эйфории»
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