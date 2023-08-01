«Шутка не в том, что происходит в городах, а в том, как они называются. Поэтому в начале этого блока я сказал: „Блин, как клево звучит: Сан-Франциско, Джексонвилл…“ И какие названия в постсоветском пространстве: Борисоглебск, город Изюм. И дальше был разгон про село Глотово, за которое велись бои. С заголовком „Ведутся бои за Глотово“», — сказал комик в видео для сторис своего инстаграма*.