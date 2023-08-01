Украинцев возмутила шутка Данилы Поперечного про бои за Изюм. В ответ на неудачный разгон комик получил пожелания смерти и обвинения в людоедстве.
В выпуске шоу «Слишком поздно» от 28 июля Поперечный рассказал, что его «бесит, как называются города в СНГ», ведь эти названия странно выглядят в новостных заголовках.
«Как красиво звучат Сан-Франциско, Сан-Диего, Джексонвилл. [А вот есть] Борисоглебск. Я заметил ужасную вещь. Мне кажется, когда города СНГ называли так, вообще не готовились к тому, что там будет ***** [военная операция]», — начинает он.
«Я очень эмпатичный человек, за все переживаю. Но когда я читаю новости, в которых написано типа „Уже три дня идут ожесточенные бои за Изюм“, я не могу сопереживать этому. Это же бред, как будто муравьи сражаются», — говорит комик зрителям в аудитории.
«А там люди гибнут настоящие! А я такой: „Ха, старую виноградину нашли, поделить не могут, ****** [надо же]!“», — добавил он.
После отступления российской армии из Изюма Харьковской области украинские власти заявили об обнаружении массового захоронения. По словам Владимира Зеленского, в могилах были найдены более 400 тел. Генпрокурор Украины сравнил находку с Бучей.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков провел ту же аналогию, но в другом ключе: «Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории».
Отрывок выступления Поперечного перепостил тикток-аккаунт @standupp.comm, в соцсети он набрал 150 тыс. просмотров. Оттуда его забрали в твиттер пользователи @Shir0iTheCat и @grntmedia. У последних двух бит получил 1,5 и 1 млн просмотров соответственно, а также собрал негативную реакцию украинцев, которые заполонили посты в соцсетях стендапера. Комику пожелали смерти, обвинили в бесчувственности и людоедстве.
— Если это стендап, то почему он сидит?
— Потому что он даун.
— «Ситдаун» — российская версия стендапа, где можно просто поливать всех грязью, а юмор не обязателен.
«О, флешбэк из раннего детства, когда меня малого отец взял с собой в командировку в Москву, а местные дети довели меня до слез, говоря, моего родного города не существует, потому что не может город называться Изюм. Так я впервые встретился с имперскими выкрутасами и почувствовал русофобию».
«Надеюсь, он покалечится каким‑нибудь странным образом».
«„Очень эмпатичный человек.
Хи-хи, ха-ха, бои за Изюм, не могу этому сопереживать“.
Вот все, что нужно знать про эмпатичность россиян. ****** [долбаный] людоед».
«Шутки на уровне третьего класса. „Изюм, ха-ха-ха, ну вы поняли, Изюм, ах-ах-ах, они сражаются за Изюм, ха-ха-ха, как муравьи, ну вы поняли“.
Шат а факап, боже».
«То есть мы полтора года смеемся с того, что у них что не Череповец, то Елабуга, и в этих названиях он ничего не видит. Но Изюм — это очень смешно. Чувство юмора украинцев лучше, чем у любого российского стендапера».
«Эмпатия так и прет. Мог был хоть вслух не позориться, раз такая ***** [чушь] в голову лезет. „Когда города называли, вообще не готовились к тому, что там будет война“ просто что? Какой смысл в этой фразе вообще?»
«Аэродром, с которого „Миги“ взлетают, чтобы бомбить Украину, называется „Сава, слей-ка“. Город на 300 тыщ — „Череп овец“. И это не считая деревень типа Вперед, Локти и Вата. А ты решил ********* [докопаться] до Изюма? Да сам как речка под Сочи — Херота».
Поперечный заметил поток негатива в свой адрес. Он попросил зрителей уделить больше внимания контексту шутки.
«Шутка не в том, что происходит в городах, а в том, как они называются. Поэтому в начале этого блока я сказал: „Блин, как клево звучит: Сан-Франциско, Джексонвилл…“ И какие названия в постсоветском пространстве: Борисоглебск, город Изюм. И дальше был разгон про село Глотово, за которое велись бои. С заголовком „Ведутся бои за Глотово“», — сказал комик в видео для сторис своего инстаграма*.
По мнению комика, он лишь пытается «немного разрядить обстановку для людей, которые находятся в **** [ауте] от того, что происходит».
«Потому что я сам таковым являюсь. Если вы посчитали, что эта шутка даже в таком контексте чересчур, если вы на меня это злитесь — ваше право. Просто хотя бы будьте немножко в материале, а не судите обо мне по вырезанному моменту, который форсится в тиктоке», — закончил стендапер.
Впрочем, пояснение от комика тоже не сыскало большой поддержки. Даже российские зрители и коллеги по сцене посчитали шутку кринжовой и несмешной. И в целом не оценили идею, что города, названные в честь святых Франциска и Диего, звучат как‑то лучше, чем населенный пункт с именами святых Бориса и Глеба.
* Instagram принадлежит компании Meta. В России она признана экстремистской, а ее деятельность запрещена.