Умер актер Ангус Клауд, снимавшийся в «Эйфории». Ему было 25 лет

«Как артист, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас в стольких отношениях. На прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю. Единственное утешение для нас — знать, что Ангус сейчас воссоединился с его папой, который был также его лучшим другом», — добавили они.