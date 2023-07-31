Умер актер Ангус Клауд, снимавшийся в «Эйфории». Ему было 25 лет

В Окленде в возрасте 25 лет умер актер Ангус Клауд, известный по роли Феско в сериале «Эйфория». Об этом сообщил TMZ со ссылкой на семью артиста.
Близкие Клауда не раскрыли причину его смерти. Однако они выразили надежду, что его уход станет «напоминанием другим, что они не одни и не должны бороться наедине с собой в молчании».
Семья актера также отметила, что тот «был открыт относительно своей борьбы за психическое здоровье». «С тяжелейшим сердцем мы должны попрощаться с невероятным человеком сегодня», — сказали родственики Клауда.
«Как артист, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас в стольких отношениях. На прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю. Единственное утешение для нас — знать, что Ангус сейчас воссоединился с его папой, который был также его лучшим другом», — добавили они.
Близкие Клауда попросили об уединении, чтобы пережить «эту опустошающую утрату». «Мы надеемся, мир будет помнить его за его юмор, смех и любовь ко всем», — отметили они.
Ангус Клауд родился 11 мая 1998 года в американском городе Окленд. Он окончил местной школе искусств, где учился в одном классе с другой звездой «Эйфории» — Зендаей. Кастинг-директор сериала заметила Клауда, когда тот работал в ресторане в Нью-Йорке. «Эйфория» стала дебютным кинопроектом для Клауда.
После успеха шоу он также появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия», а также нескольких клипах, включая видео на трек «Cigarrettes» рэпера Juice Wrld. Актер должен был сыграть в еще нескольких проектах, например, триллере «Твой счастливый день» Дэна Брауна.