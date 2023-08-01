В МИДе сравнили атаки на Москва-Сити с терактом 11 сентября. В Кремле такого сходства не увидели

В здание «IQ-квартала», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг, дрон уже прилетал в ночь на 30 июля. Тогда он разбил стекла на пятом и шестом этажах, а второй беспилотник врезался в башню «Око-2», также выбив окна и ранив охранника. Всего за прошлую неделю сообщалось от трех атаках дронов на Москву, одну из которых, по словам Сергея Собянина, удалось предотвратить.