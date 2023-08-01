В МИДе сравнили атаки на Москва-Сити с терактом 11 сентября. В Кремле такого сходства не увидели

Атаки дронами на Москва-Сити, которые применяют украинские власти, сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в США. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальная представительница МИДа России Мария Захарова.
По мнению Захаровой, атаки беспилотниками на Сити «методологически» совпадают с «мировыми терактами различного масштаба». «Та же самая картинка, она как будто повторяется», — считает она.
«Давайте посмотрим другой пример — 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити — гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения», — сказала дипломат.
В Кремле подобных сходств не усмотрели. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что не видит аналогий между атаками на Сити и терактами 11 сентября.
При этом он заявил о существующей угрозе в связи с прилетами БПЛА. «Угроза существует, она очевидна, меры принимаются», — сказал он, не уточнив, о каких мерах идет речь.
В ночь на 1 августа дрон влетел в башню комплекса «IQ-квартал» в Москва-Сити, повредив остекление на 21-м этаже. В Минобороны сказали, что этот беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение. В ведомстве добавили, что еще два БПЛА были сбиты ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами.
В здание «IQ-квартала», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг, дрон уже прилетал в ночь на 30 июля. Тогда он разбил стекла на пятом и шестом этажах, а второй беспилотник врезался в башню «Око-2», также выбив окна и ранив охранника. Всего за прошлую неделю сообщалось от трех атаках дронов на Москву, одну из которых, по словам Сергея Собянина, удалось предотвратить.