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Илон Маск установил на здание Twitter логотип X. Через три дня его сняли — он мешал горожанам спать

Максим Саблин
Сегодня в 10:43

Илону Маску пришлось снять логотип X со штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско через три дня после установки, сообщает Associated Press. Причиной стали жалобы соседей на слишком яркий свет, а также штрафы от городских властей.

Огромная буква появилась на крыше здания 29 июля. В начале той недели нанятые компанией рабочие снимали с фасада старую вывеску Twitter и логотип синей птицы. Однако E и R от прошлого знака так и остались висеть на прежнем месте на углу, работа была не окончена — потому что вмешались чиновники. Согласно законам Сан-Франциско, менять фасады или символы на строениях без одобрения департамента по строительству запрещено. Представитель ведомства даже пообещал оштрафовать владельца за установку.

За выходные властям Сан-Франциско поступили 24 жалобы от местных жителей на новый знак X. Владельцы квартир в близлежащих домах были недовольны слишком яркой иллюминацией, которая не прекращалась даже ночью, а также выразили обеспокоенность устойчивостью конструкции.

«Мне сложно выразить словами, насколько яркий свет от этой вывески. Как будто за окном без конца сверкают молнии. Я собирался посмотреть кино с семьей, но свет пробивался даже через шторы. Нам пришлось уйти в комнату, где окна выходят на другую сторону, лишь бы он нам не мешал», — рассказывает журналист Крис Бил, который живет напротив штаб-квартиры Twitter.

В понедельник возле здания заметили рабочих, которые сняли X с крыши.

Новая вывеска была частью кампании Маска по ребрендингу Twitter. В ее ходе он поменял логотип и стиль купленной им соцсети, убрал из нее слово «твит», а также пообещал превратить ее в суперприложение по типу китайского WeChat.

Аналитики считают, что избавление от прежнего названия может стоить компании от 5 до 20 млрд долларов, однако сам Маск выражает оптимизм и демонстрирует график, согласно которому с момента покупки сервис достиг рекордного числа пользователей.

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