Огромная буква появилась на крыше здания 29 июля. В начале той недели нанятые компанией рабочие снимали с фасада старую вывеску Twitter и логотип синей птицы. Однако E и R от прошлого знака так и остались висеть на прежнем месте на углу, работа была не окончена — потому что вмешались чиновники. Согласно законам Сан-Франциско, менять фасады или символы на строениях без одобрения департамента по строительству запрещено. Представитель ведомства даже пообещал оштрафовать владельца за установку.