Илону Маску пришлось снять логотип X со штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско через три дня после установки, сообщает Associated Press. Причиной стали жалобы соседей на слишком яркий свет, а также штрафы от городских властей.
Огромная буква появилась на крыше здания 29 июля. В начале той недели нанятые компанией рабочие снимали с фасада старую вывеску Twitter и логотип синей птицы. Однако E и R от прошлого знака так и остались висеть на прежнем месте на углу, работа была не окончена — потому что вмешались чиновники. Согласно законам Сан-Франциско, менять фасады или символы на строениях без одобрения департамента по строительству запрещено. Представитель ведомства даже пообещал оштрафовать владельца за установку.
За выходные властям Сан-Франциско поступили 24 жалобы от местных жителей на новый знак X. Владельцы квартир в близлежащих домах были недовольны слишком яркой иллюминацией, которая не прекращалась даже ночью, а также выразили обеспокоенность устойчивостью конструкции.
«Мне сложно выразить словами, насколько яркий свет от этой вывески. Как будто за окном без конца сверкают молнии. Я собирался посмотреть кино с семьей, но свет пробивался даже через шторы. Нам пришлось уйти в комнату, где окна выходят на другую сторону, лишь бы он нам не мешал», — рассказывает журналист Крис Бил, который живет напротив штаб-квартиры Twitter.
В понедельник возле здания заметили рабочих, которые сняли X с крыши.
Новая вывеска была частью кампании Маска по ребрендингу Twitter. В ее ходе он поменял логотип и стиль купленной им соцсети, убрал из нее слово «твит», а также пообещал превратить ее в суперприложение по типу китайского WeChat.