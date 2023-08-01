В России охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

В России охранников образовательных учреждений будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на новый проект ГОСТа.
В комитете Госдумы по безопасности считают, что новые стандарты должны стать обязательными для всех учебных организаций, так как они помогут предотвратить инциденты, связанные с вооруженными нападениями.
В документе говорится, что сейчас учреждения обеспечены охраной в соответствии с категориями. Однако из‑за появления новых угроз содержание ГОСТа решили дополнить требованиями к подготовке охранников.
Так, сотрудники охраны должны уметь обеспечить защиту при теракте или вооруженном нападении. Для этого предлагается проводить учения и практические тренировки по действиям при нападении и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах образования.
«Мы живем в непростое время, когда противостояние террористической угрозе как никогда актуально. Охранник должен отвечать всем необходимым требованиям и знать, какие меры он должен принять в случае опасности. В том числе вовремя нажать кнопку для вызова Росгвардии и выполнить все инструкции, чтобы закрыть школу», — пояснил председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Михаил Аничкин.
Новый проект ГОСТа разработала рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур, его поддержал Росстандарт.