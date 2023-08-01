В России охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

«Мы живем в непростое время, когда противостояние террористической угрозе как никогда актуально. Охранник должен отвечать всем необходимым требованиям и знать, какие меры он должен принять в случае опасности. В том числе вовремя нажать кнопку для вызова Росгвардии и выполнить все инструкции, чтобы закрыть школу», — пояснил председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Михаил Аничкин.