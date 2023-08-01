Около 7000 абитуриентов стали студентами благодаря квоте для участников спецоперации и их детей

Российские вузы зачислили на обучение около 7000 человек по льготе для участников военной спецоперации на Украине и их детей, передают «Ведомости» слова замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева. При необходимости они предоставляли места абитуриентам, которые не прошли по квоте за собственные средства, поделился он.