Около 7000 абитуриентов стали студентами благодаря квоте для участников спецоперации и их детей

Российские вузы зачислили на обучение около 7000 человек по льготе для участников военной спецоперации на Украине и их детей, передают «Ведомости» слова замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева. При необходимости они предоставляли места абитуриентам, которые не прошли по квоте за собственные средства, поделился он.
По словам Афанасьева, было подано более 9000 заявлений. Всего за приемную кампанию документы подали 900 тыс. абитуриентов, большинство из которых выбрали онлайн-форму. С 3 по 9 августа пройдет основной этап зачисления, а 29 августа завершится дополнительный этап приема на бакалавриат и специалитет.
«Лидирует направление, связанное с информационными технологиями. Это и информационная и вычислительная техника, прикладная математика, прикладная информатика, информационная безопасность», — перечислил Афанасьев. Все еще популярны педагогическое и медицинское образование, экономика, юриспруденция, менеджмент, растет конкурс на машиностроение, робототехнику, техносферную безопасность, электронику и наноэлектронику, но на гуманитарные науки спрос уменьшился.
Среди иностранцев, желающих поступить в российские вузы, больше всего граждан Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Кыргызстана.