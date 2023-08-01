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«25 лет — чертовски рано для смерти»: в сети вспоминают Ангуса Клауда, известного по «Эйфории»

Анна Красюк
Сегодня в 18:13

В Окленде скончался актер Ангус Клауд, утром 31 июля его обнаружила дома мать. Она позвонила в службу 911, чтобы сообщить о «возможной передозировке» и о том, что у сына не прощупывается пульс. Прибывшие медики диагностировали смерть.

На прошлой неделе 25-летний Клауд похоронил своего отца и очень тяжело переживал эту утрату. «Единственное утешение, которое у нас есть, — это знание, что Ангус теперь воссоединится с папой, который был его лучшим другом, — сообщила семья актера TMZ. — Ангус открыто говорил о своей борьбе с меняльными проблемами, и мы надеемся, что его уход может напомнить другим: они не одиноки и не должны молча бороться с трудностями». Еще один собеседник издания сообщил, что у Ангуса были мысли о суициде после похорон отца.

Коллеги и фанаты прощаются с актером

«Мы невероятно опечалены известием о смерти Ангуса Клауда. Он был чрезвычайно талантлив и любим членами команды HBO и сериала „Эйфория“. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье в это трудную минуту».

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«Ангус был обычным чуваком из Окленда, ему было наплевать на то, что он знаменит. Он просто хотел делать то, что ему нравилось».

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«Ангус Клауд попал в „Эйфорию“ без актерского опыта, а затем без особых усилий создал самого очаровательного персонажа сериала. Его ждала долгая карьера, но даже один Фес останется культовым персонажем для многих поколений. Надеюсь, сейчас его душа спокойна».

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«Ангус Клауд умер всего в 25 лет. 25 лет — это чертовски рано. Это так больно. Пожалуйста, КАЖДЫЙ ДЕНЬ помните, что психическое здоровье — это важно. Покойся с миром, Ангус Клауд, где бы ты ни был».

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«Ты был нежной красивой душой. Ты покинул нас так рано».

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«Актер „Эйфории“ Джейсон Уолтон отдал дань уважения Ангусу Кладут: „Семья навеки“».

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«Это не та новость, которую я хотел получить утром. Покойся с миром, Ангус Клауд»

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«Чувство от потери Ангуса Клауда такое же, которое было от новости о смерти Мака Миллера».

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Ангус Клауд родился и вырос в Окленде, где учился в местной школе искусств. Там он познакомился с Зендаей — своей будущей коллегой. Но его актерская карьера началась совершенно внезапно: директор по кастингу сериала «Эйфория» Дженнифер Вендитти заметила его в бруклинском ресторане, где юноша работал официантом. Клауда взяли на роль наркоторговца Феско, и сериал HBO стал его дебютным появлением на экране. После успеха шоу его стали звать в другие проекты: сериалы «Северный Голливуд» и «Линия», клипы Ноа Сайрус и Juice WRLD.

Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон с теплом вспоминает Клауда: «Не было никого, похожего на Ангуса. Он был совершенно особенным, талантливым и молодым, и не должен был покинуть нас так рано, — сказал режиссер. — Он, как и многие из нас, боролся с зависимостью и депрессией. Надеюсь, он знал, скольких сердец коснулся. Я любил его. И всегда буду любить. Покойся с миром, и пусть бог благословит его семью».

Кэтрин Нардуччи, которая сыграла экранную бабушку Клауда, описала его как «нежную красивую душу», а Джейсон Уолтон, исполнявший в сериале роль его младшего брата, опубликовал совместное фото со словами «Семья навеки»».

Рэпер Denzel Curry, который дружил с актером, утверждает, что тот был «обычным чуваком из Окленда» и не придавал никого значения своей популярности. «Он просто хотел делать то, что ему нравилось», — добавил он.

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