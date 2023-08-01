На прошлой неделе 25-летний Клауд похоронил своего отца и очень тяжело переживал эту утрату. «Единственное утешение, которое у нас есть, — это знание, что Ангус теперь воссоединится с папой, который был его лучшим другом, — сообщила семья актера TMZ. — Ангус открыто говорил о своей борьбе с меняльными проблемами, и мы надеемся, что его уход может напомнить другим: они не одиноки и не должны молча бороться с трудностями». Еще один собеседник издания сообщил, что у Ангуса были мысли о суициде после похорон отца.