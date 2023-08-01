В Окленде скончался актер Ангус Клауд, утром 31 июля его обнаружила дома мать. Она позвонила в службу 911, чтобы сообщить о «возможной передозировке» и о том, что у сына не прощупывается пульс. Прибывшие медики диагностировали смерть.
На прошлой неделе 25-летний Клауд похоронил своего отца и очень тяжело переживал эту утрату. «Единственное утешение, которое у нас есть, — это знание, что Ангус теперь воссоединится с папой, который был его лучшим другом, — сообщила семья актера TMZ. — Ангус открыто говорил о своей борьбе с меняльными проблемами, и мы надеемся, что его уход может напомнить другим: они не одиноки и не должны молча бороться с трудностями». Еще один собеседник издания сообщил, что у Ангуса были мысли о суициде после похорон отца.
Коллеги и фанаты прощаются с актером
«Мы невероятно опечалены известием о смерти Ангуса Клауда. Он был чрезвычайно талантлив и любим членами команды HBO и сериала „Эйфория“. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье в это трудную минуту».
«Ангус был обычным чуваком из Окленда, ему было наплевать на то, что он знаменит. Он просто хотел делать то, что ему нравилось».
«Ангус Клауд попал в „Эйфорию“ без актерского опыта, а затем без особых усилий создал самого очаровательного персонажа сериала. Его ждала долгая карьера, но даже один Фес останется культовым персонажем для многих поколений. Надеюсь, сейчас его душа спокойна».
«Ангус Клауд умер всего в 25 лет. 25 лет — это чертовски рано. Это так больно. Пожалуйста, КАЖДЫЙ ДЕНЬ помните, что психическое здоровье — это важно. Покойся с миром, Ангус Клауд, где бы ты ни был».
«Ты был нежной красивой душой. Ты покинул нас так рано».
«Актер „Эйфории“ Джейсон Уолтон отдал дань уважения Ангусу Кладут: „Семья навеки“».
«Это не та новость, которую я хотел получить утром. Покойся с миром, Ангус Клауд»
«Чувство от потери Ангуса Клауда такое же, которое было от новости о смерти Мака Миллера».
Ангус Клауд родился и вырос в Окленде, где учился в местной школе искусств. Там он познакомился с Зендаей — своей будущей коллегой. Но его актерская карьера началась совершенно внезапно: директор по кастингу сериала «Эйфория» Дженнифер Вендитти заметила его в бруклинском ресторане, где юноша работал официантом. Клауда взяли на роль наркоторговца Феско, и сериал HBO стал его дебютным появлением на экране. После успеха шоу его стали звать в другие проекты: сериалы «Северный Голливуд» и «Линия», клипы Ноа Сайрус и Juice WRLD.
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон с теплом вспоминает Клауда: «Не было никого, похожего на Ангуса. Он был совершенно особенным, талантливым и молодым, и не должен был покинуть нас так рано, — сказал режиссер. — Он, как и многие из нас, боролся с зависимостью и депрессией. Надеюсь, он знал, скольких сердец коснулся. Я любил его. И всегда буду любить. Покойся с миром, и пусть бог благословит его семью».
Кэтрин Нардуччи, которая сыграла экранную бабушку Клауда, описала его как «нежную красивую душу», а Джейсон Уолтон, исполнявший в сериале роль его младшего брата, опубликовал совместное фото со словами «Семья навеки»».
Рэпер Denzel Curry, который дружил с актером, утверждает, что тот был «обычным чуваком из Окленда» и не придавал никого значения своей популярности. «Он просто хотел делать то, что ему нравилось», — добавил он.