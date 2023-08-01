Baza: за сутки в России попытались поджечь 9 военкоматов

В городе Россошь Воронежской области коктейль Молотова в военкомат бросила учительница. Она сказала, что ей позвонили из Центробанка и сообщили о мошеннических действиях с ее счетами. После этого к ней по телефону обратились якобы полицейские, которые заявили, что мошенник прячется в военкомате. Учительница направилась туда с горючей смесью, чтобы, как она думала, помочь правоохранителям.