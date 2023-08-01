Baza: за сутки в России попытались поджечь 9 военкоматов

За последние сутки в России попытались поджечь сразу 9 военкоматов, сообщает Baza. Попытки поджога зафиксировали в Петербурге, Казани, Омске, Калуге, Подольске, Россоши, Можайске, Верхнеуральске и Копейске.
По данным телеграм-канала, почти все поджигатели заявили, что их заставили это сделать мошенники, которые звонили им по телефону.
В городе Россошь Воронежской области коктейль Молотова в военкомат бросила учительница. Она сказала, что ей позвонили из Центробанка и сообщили о мошеннических действиях с ее счетами. После этого к ней по телефону обратились якобы полицейские, которые заявили, что мошенник прячется в военкомате. Учительница направилась туда с горючей смесью, чтобы, как она думала, помочь правоохранителям.
По похожей схеме действовали мошенники и в Можайске. Они сказали местной жительнице, что в военкомате прячутся преступники, которые планируют оформить на нее кредит. А чтобы не допустить этого, женщине следует поджечь здание военкомата, утверждали они.
В Калуге за попытку поджога военкомата полицейские задержали 78-летнюю пенсионерку. В остальных описанных телеграм-каналом случаях поджигательницами тоже были женщины.
После начала военной операции на Украине в России начали поджигать военкоматы и другие административные здания в знак протеста. За 2022 год в России произошло 77 попыток поджогов военкоматов, писал ЕАН со ссылкой на судью Центрального окружного военного суда Артема Макарова. По подсчетам «Медиазоны»*, к 26 июля 2023 года в России атаковали не менее 113 военкоматов, административных зданий и офисов силовиков.
*«Медиазона» внесена Минюстом в список иностранных агентов.