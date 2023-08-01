Warner Bros. извинилась за мем про взрыв атомной бомбы и «Барби»

Warner Bros. принесла извинения за комментарий твиттера «Барби» к мему про взрыв атомной бомбы, который вызвал гнев у японских пользователей. В Японии картина Греты Гервиг выйдет в кинотеатрах 11 августа — через пять дней после 78-й годовщины бомбардировки Хиросимы, сообщает Би-би-си.
Официальный аккаунт фильма «Барби» прокомментировал изображение Марго Робби с прической в виде ядерного гриба: «Этот Кен — стилист». Из‑за этого в тренды вышел хештег #NoBarbenheimer («Нет „Барбенгеймеру“»).
«Warner Bros. сожалеет о своих недавних бесчувственных публикациях в социальных сетях. Студия приносит искренние извинения», — говорится в заявлении.
Аккаунт «Барби» также комментировал другие мемы, которые разозлили японских юзеров, в том числе с изображением Киллиана Мерфи, сыгравшего изобретателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, несущего Робби на плече через горящий город. Модераторы профиля написали: «Это лето запомнится».
Япония — единственная из всех стран, которая подверглась атомным бомбардировкам. 6 августа 1945 года в результате сбрасывания бомбы погибло около 140 тыс. человек из 350 тыс. населения Хиросимы, по меньшей мере 74 тыс. человек погибли во время бомбардировки Нагасаки три дня спустя. Аккаунт фильма «Барби» в Японии «посчитал прискорбным», что американские коллеги «не учитывали сообщения фанатов в соцсетях о движении „Барбенгеймер“».