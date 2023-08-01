Warner Bros. извинилась за мем про взрыв атомной бомбы и «Барби»

Япония — единственная из всех стран, которая подверглась атомным бомбардировкам. 6 августа 1945 года в результате сбрасывания бомбы погибло около 140 тыс. человек из 350 тыс. населения Хиросимы, по меньшей мере 74 тыс. человек погибли во время бомбардировки Нагасаки три дня спустя. Аккаунт фильма «Барби» в Японии «посчитал прискорбным», что американские коллеги «не учитывали сообщения фанатов в соцсетях о движении „Барбенгеймер“».