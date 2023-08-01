Новый фильма Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус покажут в России

«Каропрокат» выпустит в российский прокат новый фильм Майкла Манна «Феррари». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Релиз ленты состоится 21 декабря. До этого она примет участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и станет фильмом закрытия Нью-Йорского кинофестиваля.
В основу фильма лег мировой бестселлер Брока Йейтса «Энцо Феррари: Человек и машина». Действие проекта развивается в 1957 году. В этот период Энцо решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia.
Роль гениального итальянского конструктора и гонщика исполнил Адам Драйвер, его жену сыграла Пенелопа Крус, в любовницу — Шейлин Вудли. В ленте также снялись Габриел Леоне, Сара Гейдон, Джек О’Коннелл и Патрик Демпси.
Манн не только снял фильм, но и выступил в качестве продюсера и одним из авторов сценария. В свое время он работал над такими проектами, как «Ford против Ferrari», «Авиатор» и «Последний из могикан».